Huawei annonce la HUAWEI WATCH 3, alimentée par HarmonyOS 2

Huawei Consumer Business Group (BG) annonce le lancement de la HUAWEI WATCH 3 et HUAWEI WATCH 3 Pro, deux montres intelligentes fonctionnant sous HarmonyOS 2 afin d’offrir aux consommateurs des expériences de vie pratiques et intelligentes qui sont sous-tendues par une interaction améliorée, une connectivité indépendante et une interconnectivité pour tous les scénarios.

En plus des fonctions professionnelles de suivi de la santé et de la forme physique des wearables de Huawei et de l’autonomie ultra-longue, la série HUAWEI WATCH 3 comprend, pour la première fois, un capteur de température haute précision permettant de détecter la température de la peau. Grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que la détection du lavage des mains et la détection des chutes, les nouvelles montres intelligentes aideront les utilisateurs à surveiller les progrès de leurs entraînements et leur état de santé avec des solutions scientifiques, peu importe où leur vie les mène.

Les HUAWEI WATCH 3 Active et Classic seront disponibles en Belgique à partir du 18 juin au prix conseillé de 369€ et 399€. La HUAWEI WATCH 3 Pro sera disponible à partir du 25 juin au prix conseillé de 599€. Huawei proposera une offre de lancement en offrant les Freebuds 4i et 6 mois d’abonnement à Huawei Music pour les mêmes prix d’achat.

“La toute nouvelle série HUAWEI WATCH 3 est alimentée par HarmonyOS 2. Ces nouvelles montres intelligentes sont indépendantes et aussi puissantes que les smartphones. Elles sont conçues pour rendre la vie quotidienne plus pratique qu’auparavant“, déclare Kevin Ho, Chief Operating Officer de Huawei Consumer BG. “La surveillance de la santé et de la forme physique a toujours été l’un des principaux atouts de nos wearables et, cette fois-ci, nous incluons la détection de la température de la peau, le lavage des mains et la détection des chutes afin d’offrir un ensemble de fonctionnalités plus complet pour que les utilisateurs puissent mieux contrôler leur propre santé.“

Redéfinir l’esthétique de la smartwatch

La série HUAWEI WATCH 3 établit un équilibre entre la montre intelligente et l’esthétique des montres traditionnelles. Le corps de la montre en acier inoxydable poli est orné d’un verre 3D ultra-courbé et d’un grand écran, ce qui donne un design élégant à la série de montres intelligentes. La série HUAWEI WATCH 3 est la première série de montres intelligentes de Huawei à être équipée d’une couronne rotative 3D offrant un retour tactile. Grâce à la reconnaissance du mouvement des doigts de haute précision, les utilisateurs peuvent zoomer et dézoomer sur les images et glisser sur les options du menu avec précision. HarmonyOS 2 introduit également une toute nouvelle interface utilisateur avec un menu d’applications de lancement sous forme de grille, qui complète la couronne rotative 3D pour offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus intuitive.

La série HUAWEI WATCH 3 fait ses débuts avec une sélection plus étendue de cadrans et de bracelets qui offrent aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leur montre intelligente. Avec un large éventail de thèmes innovants et intéressants, notamment la technologie, les jeux, le bricolage et les courtes vidéos, les cadrans de montre peuvent être combinés avec des bracelets en fluoroélastomère, en nylon, en cuir, en acier inoxydable ainsi qu’en titane afin de créer l’accessoire parfait pour accompagner n’importe quelle tenue.

Une intelligence indépendante, aussi puissante qu’un smartphone

La série HUAWEI WATCH 3 prend en charge la connectivité autonome. En activant le service eSIM sur leurs smartphones, les utilisateurs peuvent partager le numéro de téléphone ainsi que forfait de données entre leur smartphone et leur montre intelligente. En Belgique, des discussions sont en cours avec les opérateurs à cette fin.

En cas de voyage, les utilisateurs peuvent faire de la HUAWEI WATCH 3 Series leur assistant de voyage personnel et consulter les informations sur les taxis ou le statut des vols en levant leur poignet, ce qui leur évite de devoir jongler avec leur smartphone et leurs bagages.3

La série HUAWEI WATCH 3 est également préinstallée avec l’AppGallery, où les utilisateurs pourront télécharger des applications tierces.

Une batterie ultra longue durée pour une surveillance de la santé tout au long de la journée

La série HUAWEI WATCH 3 est un assistant professionnel de suivi de la condition physique, offrant plus de 100 modes d’entraînement, la détection de la température de la peau avec le nouveau capteur de température haute précision, la détection des chutes et l’alerte SOS. Couplé à des fonctions de surveillance de la santé telles que la fréquence cardiaque, la SpO2 (saturation en oxygène), le sommeil et la pression sanguine, l’ensemble complet des fonctionnalités de la série de montre intelligente permet aux utilisateurs de rester constamment à jour sur leur état de santé.

La série HUAWEI WATCH 3 offre une protection complète pour préserver la confidentialité des données des utilisateurs, et demande le consentement des utilisateurs avant que toute donnée ne soit enregistrée. Le cryptage HTTPS sécurise les données en transit, offrant aux utilisateurs une tranquillité d’esprit tout en profitant des avantages des fonctions liées à la santé et au fitness de Huawei.

La HUAWEI WATCH 3 Pro dispose d’une batterie ultra longue durée2, qui dure 5 jours en mode intelligent et 21 jours en mode batterie ultra longue durée. Pour sa part, la HUAWEI WATCH 3 est dotée d’une autonomie de 3 jours en mode « smart » et de 14 jours en mode « ultra-long ».

Prix et disponibilité

Les HUAWEI WATCH 3 Active et Classic seront disponibles en Belgique à partir du 18 juin au prix conseillé de 369€ et 399€. La HUAWEI WATCH 3 Pro sera disponible à partir du 25 juin au prix conseillé de 599€.

La HUAWEI WATCH 3 est disponible en édition Active, Classic et Elite et la HUAWEI WATCH 3 Pro est disponible en édition Classic et Elite. La disponibilité réelle de certains modèles et éditions peut varier selon les pays et les régions. Pour plus de détails, veuillez consulter le site officiel de Huawei.