Huawei lance ses premiers écrans sur le marché belge

Aujourd’hui, Huawei Consumer Business Group (BG) annonce le lancement de la série des HUAWEI MateView, comprenant le HUAWEI MateView et le HUAWEI MateView GT. Il s’agit non seulement de la première série d’écrans ajoutée à la gamme de produits de Huawei Consumer BG, mais aussi d’une extension des qualités caractéristiques de la série HUAWEI Mate, qui présente une technologie de pointe, une grande fiabilité ainsi qu’une qualité exceptionnelle. Ces écrans arriveront dans les magasins belges à partir de la mi-août au prix de détail recommandé de 699€ (Huawei MateView 28″), 549€ (Huawei MateView GT 34″ avec barre de son) et 499€ (Huawei MateView GT 34″ sans barre de son).

HUAWEI MateView, le premier écran autonome phare de Huawei

Huawei Consumer Business Group (BG) annonce le lancement du HUAWEI MateView, le premier écran autonome phare de l’entreprise. Portant le nom de “Mate”, ce tout nouvel écran incarne l’esprit d’innovation de Huawei. Avec ce lancement, Huawei entre dans un nouveau marché, avec la même ferveur qui consiste à repousser ses limites comme l’entreprise a pu le faire avec son activité liée aux smartphones. Le HUAWEI MateView est un écran quasi sans fil en couleurs réelles1, qui prend en charge un large éventail de fonctions intelligentes. Il est prêt à redéfinir la catégorie de la prochaine génération d’écrans intelligents.

Grand écran 4K+ Ultra-HD2 qui reproduit fidèlement les couleurs de la vie réelle

Le HUAWEI MateView est un écran autonome de qualité professionnelle de 28,2 pouces en 3:2 qui prend en charge une résolution native de 3 840 × 2 560, offrant une expérience visuelle de très grande qualité où même les plus petits détails sont fidèlement reproduits à l’écran. Chaque écran est également calibré de manière professionnelle en usine afin de produire des couleurs précises, atteignant un indice de précision des couleurs de ΔE <1 en mode sRGB et ΔE <23 en mode DCI-P3. Le HUAWEI MateView est certifié VESA DisplayHDR™ 400, ce qui signifie que les utilisateurs n’auront aucun problème à discerner les détails cachés dans les zones plus sombres d’une image affichée. Les utilisateurs apprécieront l’incroyable étendue des couleurs affichées, le HUAWEI MateView prenant en charge 98% de la gamme de couleurs DCI-P34 et 100% de la gamme de couleurs sRGB.

En outre, à l’instar de nombreux ordinateurs portables de la série HUAWEI MateBook, le HUWAEI MateView a reçu les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light5 et Flicker Free6, attestant de sa capacité à filtrer efficacement les émissions de lumière nocives et à atténuer la fatigue oculaire potentielle causée par les scintillements de l’écran.

Des options de connectivité avec et sans fil offrant une flexibilité maximale

Tirant parti de l’expertise de Huawei en matière de télécommunications, le HUAWEI MateView prend non seulement en charge les connexions par câble, mais permet également aux utilisateurs de désencombrer leur bureau ou leur table en connectant leur téléphone portable, leur ordinateur portable ou leur tablette à l’écran, ceci sans fil. Le HUAWEI MateView prend non seulement en charge la projection OneHop sur smartphone, mais il permet également aux utilisateurs de lancer le mode bureau sans fil7. Avec ce mode, les utilisateurs peuvent exploiter pleinement la puissance informatique de leurs smartphones et profiter d’une expérience de productivité ultime sur grand écran.

Derrière l’écran, les utilisateurs ont accès à une rangée polyvalente de ports pour chaque cas d’utilisation au bureau, notamment deux ports USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI, un Mini DisplayPort et une prise audio jack de 3,5mm.

Les souris et claviers connectés au HUAWEI MateView peuvent être utilisés comme périphériques de saisie et de navigation pour les appareils connectés tels que les ordinateurs portables et les smartphones, ce qui permet aux utilisateurs de passer de façon flexible d’un appareil à l’autre sans avoir à rebrancher tous leurs périphériques : il leur suffit de brancher un nouvel appareil au HUAWEI MateView via le port USB-C.

Une esthétique minimaliste qui s’adapte à tous les décors

Inspiré par les compositions du célèbre peintre Wassily Kandinsky et le concept du Futurisme, le HUAWEI MateView abandonne les plaques arrière encombrantes des écrans traditionnels, et présente à la place un design géométrique et introduit un panneau arrière magnétique innovant pour un look minimaliste qui regorge de détails subtils. À l’avant, le HUAWEI MateView offre un rapport écran/corps de 94%8 afin d’offrir aux utilisateurs une expérience visuelle hautement immersive.

De plus, le HUAWEI MateView est doté du tout premier support intégré réglable en hauteur. La carte mère de l’écran est séparée du panneau, ce qui permet aux utilisateurs de régler la hauteur et l’inclinaison selon leurs préférences, facilement et de manière élégante, d’un seul doigt. Cet exemple d’ingénierie précise permet d’obtenir un écran qui s’intègre parfaitement à tout espace de bureau.

La barre intelligente HUAWEI unique offre une nouvelle expérience de contrôle de l’interface utilisateur

Contrairement aux écrans traditionnels qui sont dotés d’un menu de paramètres d’affichage à l’écran (OSD) peu intuitif, le MateView présente une barre intelligente HUAWEI astucieusement dissimulée qui offre une interface tactile conviviale permettant aux utilisateurs de régler facilement divers paramètres d’affichage, tels que la source d’entrée et le volume.

Système audio à deux haut-parleurs et deux microphones

Deux haut-parleurs frontaux très puissants sont intégrés dans le support, délivrant des sons spéculaires tout en minimisant la perte de qualité due à la réflexion.

Deux microphones sont également intégrés au support et prennent en charge les algorithmes de réduction du bruit et la prise de son à partir de sources situées jusqu’à quatre mètres de distance9. Avec le HUAWEI MateView, les utilisateurs peuvent être sûrs d’être toujours entendus lors d’un appel, que ce soit à la maison ou au bureau.

HUAWEI MateView GT : le premier écran desktop pour gamers

Présenté comme une toute nouvelle catégorie de produits, le HUAWEI MateView GT est doté d’un écran ultra-large incurvé qui prend en charge une fréquence de rafraîchissement de 165Hz, avec une barre de son intégrée innovante. Avec le HUAWEI MateView GT, la marque s’efforce d’offrir aux consommateurs un écran encore plus puissant et plus efficace, afin d’amener l’expérience de jeu et de divertissement à un niveau supérieur.

Écran ultra-large incurvé pour un affichage immersif

Le HUAWEI MateView GT est le premier écran incurvé de Huawei. L’écran incurvé 21:9 de 34 pouces prend en charge une résolution de 3440×1440. Il est conçu pour optimiser les performances de jeu et créer une expérience de divertissement immersive pour les joueurs.

En termes de performances chromatiques, le HUAWEI MateView GT améliore la précision des couleurs pour les jeux et le montage vidéo car il prend en charge l’espace de couleur DCI-P3. Chaque écran est professionnellement calibré afin d’avoir une valeur Delta E de <2. De plus, le HUAWEI MateView GT prend en charge une luminosité maximale de 350 nits et un rapport de contraste de 4000:1, ainsi que le HDR 10 afin de rendre le contenu encore plus réaliste.

Des images fluides avec une fréquence de rafraîchissement inégalée

Huawei a compris qu’une fréquence de rafraîchissement élevée est essentielle pour n’importe quel écran de jeu. En prenant en charge une fréquence de rafraîchissement de 165Hz, le HUAWEI MateView GT libère davantage les capacités de traitement graphique de l’appareil connecté. Cela garantit non seulement un visuel plus fluide et plus clair pour l’utilisateur, mais réduit également tout dommage à la vue de l’utilisateur.

Pour les scénarios de jeu, le HUAWEI MateView GT est doté d’une fonction de Dark Field Control. En ajustant la luminosité de l’écran dans les scènes de faible éclairage et de surexposition, elle peut aider le joueur à repérer rapidement ses adversaires. De plus, l’écran intègre une fonction Crosshairs spécialement conçue pour les jeux FPS. Même lorsque la lunette de visée est désactivée, le HUAWEI MateView GT fournit une lunette aux joueurs et les aide à viser et à tirer facilement.

En tant que premier écran de Huawei, le HUAWEI MateView GT offre d’excellentes performances pour les jeux et le divertissement. Il est également doté de nombreuses fonctionnalités subtiles mais puissantes. Dans la partie inférieure de l’appareil se trouve un joystick à cinq directions. Avec le menu OSD (On Screen Display) au design sophistiqué, le HUAWEI MateView GT rend l’interaction avec l’écran plus facile que jamais. Il a également obtenu la certification TÜV Rheinland Low Blue Light et prend en charge la gradation DC, ce qui réduit efficacement la lumière bleue et le scintillement, qui peuvent être nocifs pour les yeux.

Une barre de son intégrée

La barre de son innovante du HUAWEI MateView GT combine méticuleusement le haut-parleur et le support en un. Elle comprend deux haut-parleurs prenant en charge le son stéréo 2.0. Que ce soit pour les jeux ou les vidéos, l’utilisateur peut s’immerger dans un son surround époustouflant. L’écran tactile RVB de la barre de son offre non seulement un effet lumineux personnalisable, mais permet également aux utilisateurs de régler facilement le volume d’un seul doigt. Elle allie parfaitement esthétique et convivialité, créant ainsi une expérience desktop exclusive, agréable pour l’utilisateur.

Concernant l’extension, le HUAWEI MateView GT est également doté d’un large éventail de ports, notamment une prise audio jack de 3,5mm pour le casque et le microphone, deux ports d’affichage HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.4, un port USB Type C pour la recharge et un port Type-C complet unique dans sa catégorie. Combinés, ces ports peuvent répondre aux différents besoins d’extension des utilisateurs.

Prix et disponibilité

Le Huawei Mateview et Huawei MateView GT arriveront dans les magasins belges à partir de la mi-août au prix de détail recommandé de 699€ (Huawei MateView 28″), 549€ (Huawei MateView GT 34″ avec barre de son) et 499€ (Huawei MateView GT 34″ sans barre de son).