Samsung élargit son portefeuille 5G avec le Galaxy A22 5G

Samsung dévoile aujourd’hui son tout nouveau smartphone d’entrée de gamme 5G, le Samsung Galaxy A22 5G, le smartphone 5G le moins cher de la marque. La gamme A de Samsung rend les dernières innovations accessibles à un large public. Jouer et visionner des films ou séries en streaming n’a jamais été aussi fluide et l’appareil photo polyvalent vous permet de capturer tous vos meilleurs moments. Le Galaxy A22 5G offre un incroyable rapport qualité-prix et se décline en Grey, White et Violet.

«Le Galaxy A22 5G montre à quel point il est important pour nous de concevoir des produits accessibles sans aucun compromis en matière de qualité,» confie Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. «Ce smartphone allie un écran impressionnant à une connectivité 5G ultrarapide. Avec sa vitesse et ses performances de nouvelle génération, il constitue un incontournable de notre gamme Galaxy A.»

5G et affichage immersif

Le Galaxy A22 5G change votre quotidien grâce au réseau 5G1 plus rapide et plus réactif. Avec une connectivité en temps réel ultrarapide, plus besoin d’attendre pour avoir ce que vous voulez.

Le Galaxy A22 5G est doté d’un écran FHD+2 Infinity-V de 6,6 pouces. La combinaison d’un écran haute résolution et de la connectivité 5G vous assure une expérience visuelle immersive. Vous profitez ainsi de votre contenu préféré sans interruption. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz et la batterie de 5.000 mAh font du streaming et du jeu un véritable festin visuel. Vous pouvez également passer des heures à faire défiler l’écran sans aucun souci.

Immortalisez tous les grands moments de votre vie

Le Galaxy A22 5G dispose d’un appareil photo 48 MP, d’un appareil photo super grand-angle 5 MP, d’un appareil photo de profondeur 2 MP et d’un appareil photo frontal de 8 MP. Vous pouvez ainsi prendre les plus belles photos et les plus beaux selfies très facilement.

Conçu pour vous

Le Galaxy A22 5G se décline en Grey, White et Violet. Avec la fraîcheur de son design aux coins arrondis, cet appareil tient parfaitement dans la main. Les fonctions supplémentaires comme One UI Core 3.1 font du Galaxy A22 5G votre compagnon idéal pour rendre votre vie quotidienne plus amusante, plus productive et plus créative.

Disponibilité

Le Galaxy A22 5G (128GB) est disponible à partir du mois de juillet au prix suggéré de 249,- euros.

Découvrez plus d’informations sur le Galaxy A22 5G et toute la gamme Galaxy A sur https://www.samsung.com/be_fr/smartphones/galaxy-a-series/