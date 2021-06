La nouvelle Garmin Forerunner 55 est disponible pour 199,99€.

Garmin dévoile la nouvelle Forerunner 55 : une smartwatch GPS design et facile à utiliser, conçue pour les adeptes de course à pied de tous niveaux, pour suivre ses statistiques et atteindre efficacement ses objectifs de remise en forme. D’une simple pression sur sa montre, vous pouvez commencer votre course ou votre marche et suivre de près votre temps, distance, vitesse, rythme et données de fréquence cardiaque directement depuis votre poignet, en toute simplicité.

La montre connectée Forerunner 55 offre également des données de course détaillées, des suggestions d’entraînement quotidien, des applications sportives intégrées supplémentaires, et bien plus encore. Des fonctionnalités uniques qui visent à vous aiguiller, vous inspirer et vous aider à atteindre vos objectifs de course, quels qu’ils soient, tout en vous encourageant à adopter et à maintenir un mode de vie sain.

Des fonctions de course plus poussées

La Forerunner 55 vous offre les outils essentiels pour débuter la course à pied ou pour faire passer votre entraînement au niveau supérieur de manière simple et efficace :

Le GPS intégré permet de suivre la distance, la vitesse et lieux empruntés pendant la course ;

Les suggestions d’entraînement quotidien permettent de ne pas se tromper en proposant des entraînements uniques et personnalisés, adaptés à votre historique d’entraînement, à votre niveau de forme physique et à votre temps de récupération ;

Les plans d’entraînement Garmin Coach offrent des conseils à l’écran de la part de coachs professionnels, sont totalement gratuits et s’adaptent à vos objectifs ;

Les fonctions de sécurité et d’assistance vous permettent d’envoyer votre position en temps réel à votre famille et amis ou aux contacts d’urgence en cas de besoin ;

La fonction PacePro fournit des conseils pour vous aider à adapter vos efforts à un parcours ou une distance sélectionnés ;

L’estimateur de temps d’arrivée vous permet de sélectionner une distance de course et de visualiser votre temps d’arrivée estimé directement au poignet ;

Les alertes de cadence vous informent lorsque vous sortez de votre cadence souhaitée, ce qui vous aide à améliorer votre forme de course ;

Plusieurs profils d’activité sont intégrés à la montre, notamment la course sur piste ou virtuelle, la natation en piscine, le Pilates, le HIIT, etc. ;

Après une séance d’entraînement, le temps de récupération intégré vous permet de savoir combien de temps vous devez vous reposer avant votre prochain effort important.

Donner de l’importance à sa santé et à son bien-être

Destinée à être portée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la montre connectée Forerunner 55 vous aide aussi quotidiennement à prendre soin de vous avec un suivi de votre rythme cardiaque, des calories brûlées, des pas effectués, de la qualité de votre sommeil, de votre niveau de stress… La montre envoie également des rappels de relaxation sous forme de courts exercices de respiration, si nécessaire. N’hésitez pas à utiliser le moniteur d’énergie Body Battery™ pour suivre vos niveaux d’énergie afin de trouver les moments d’activité et de repos idéaux, et obtenir des indications sur le moment et la manière dont les minutes d’intensité sont gagnées tout au long de la journée. Petit plus encore, les femmes peuvent aussi suivre facilement leur cycle menstruel ou leur grossesse, indiquer leurs symptômes, recevoir des conseils en matière d’exercice et de nutrition, et bien d’autres encore grâce à l’application Garmin Connect ™.

La montre connectée adaptée à vos besoins

La Forerunner 55 sauvegarde automatiquement vos activités sur l’application Garmin Connect et vous permet de télécharger des cadrans de montre, des champs de données et des applications personnalisés depuis le Connect IQ™ Store .

La Forerunner 55 offre jusqu’à 2 semaines d’autonomie en mode smartwatch et jusqu’à 20 heures en mode GPS. La montre est disponible dès maintenant en couleur noir, blanc ou vert d’eau et son prix de vente conseillé est de 199,99 €.

Pour plus d’informations sur cette nouvelle gamme complète de montres connectées Forerunner 55, rendez-vous https://buy.garmin.com/fr-BE/BE/p/741137 .