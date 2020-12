Samsung rend le MicroLED également disponible à la maison … pour 130 000€

Samsung lancera, début 2021, le Samsung MicroLED 110 pouces, le premier téléviseur doté de la technologie d’affichage MicroLED révolutionnaire pour une utilisation à la maison. L’année dernière, la demande de téléviseurs à grand écran a continué de croître sans relâche. Avec le MicroLED 110 pouces, Samsung ouvre la voie du futur : une expérience de visionnage époustouflante sur un téléviseur ultra-large de nouvelle génération.

En 2018, le premier téléviseur Samsung MicroLED faisait son entrée, sous la forme du « The Wall ». Cette invention, qui était destinée au marché des entreprises, était composée de plusieurs modules modulaires. Avec le nouveau MicroLED de 110 pouces, Samsung met pour la première fois cette technologie à disposition dans un format de télévision traditionnel. Contrairement à son homologue modulaire, le modèle MicroLED de 110 pouces a un format fixe, mais tout ce qui fait de la technologie d’affichage MicroLED une technologie révolutionnaire est présent.

Au cours de cette année, l’intérêt et la demande des consommateurs pour de grands écrans TV n’ont cessé de croître rapidement. Avec le lancement du MicroLED 110’’, Samsung propose une expérience télévisuelle à couper le souffle sur un écran TV ultralarge de prochaine génération.

« Les gens attendent de plus en plus de leur téléviseur et de Samsung, » dit Peter Vanden Bossche, Product Manager TV chez Samsung Electronics Benelux. « Nous attendons de la technologie d’affichage MicroLED qu’elle détermine l’avenir des téléviseurs. Avec le MicroLED de 110 pouces, nous lançons également un écran de télévision doté de cette technologie la plus avancée sur le marché grand public. »

Innover pour la meilleure qualité d’image possible

Les amateurs d’écrans ultralarges souhaitent une excellente qualité d’image avec des couleurs éclatantes et une résolution étonnante. Grâce aux dernières innovations technologiques de Samsung, le MicroLED 110” utilise des LED de la taille d’un micromètre pour éliminer le rétroéclairage et les filtres de couleur, ce qui garantit la meilleure image possible : extrêmement lumineuse, vive et avec une gamme de couleurs de 100%. Le secret de cette technologie est que les 8 millions de pixels s’illuminent individuellement et produisent ainsi eux-mêmes de la lumière et des couleurs.

Le MicroLED 110” dispose également d’un processeur suffisamment puissant pour être à la hauteur de ses capacités d’affichage. Son tout nouveau processeur Micro AI restitue des contenus HDR 4K époustouflants, ce qui se traduit par une qualité d’image lumineuse, vive et réaliste, optimisée pour chaque scène. En outre, les MicroLED sont fabriqués à partir de matériaux inorganiques qui sont durables et résistants. La durée de vie maximale est de 100 000 heures, soit plus d’une décennie.

Auparavant, il n’était pas possible de produire en masse un écran MicroLED aussi petit que 110” pour le marché à domicile.Mais grâce à des innovations révolutionnaires, vous pouvez désormais profiter de la meilleure image dans votre salon. Ces mêmes innovations permettront à Samsung de produire des modèles MicroLED encore plus petits à l’avenir, afin qu’un nombre encore plus important de consommateurs puissent accéder à cette expérience unique.

Design immersif et audio premium

Lorsque vous allumez le MicroLED 110”, vous bénéficiez d’une expérience immersive spectaculaire grâce à son rapport screen-to-body de 99,99 % qui vous immerge complètement dans l’image sans être distrait.

Samsung a innové et optimisé les fonctions de sa Smart TV pour tirer parti du grand écran MicroLED de 110 pouces. Par exemple, les consommateurs peuvent utiliser la fonction « Multi View » pour regarder confortablement jusqu’à quatre sources de contenu simultanément sur des écrans fractionnés de 55 pouces maximum. En utilisant cette fonction, vous pouvez connecter plusieurs appareils externes et profiter des actualités, des films et d’autres applications simultanément sur un seul écran. Vous pouvez ainsi suivre plusieurs sports en même temps ou visionner une visite guidée tout en jouant à un jeu vidéo, le tout avec une qualité et des dimensions étonnantes.

Par ailleurs, l’expérience visuelle se double d’une expérience audio dynamique tout aussi immersive. Elle comprend un système sonore Majestic intégré qui délivre un son 5.1 stupéfiant sans haut-parleur externe, transformant ainsi n’importe quelle pièce en un home cinéma de luxe. Et sa fonction Object Tracking Sound Pro identifie les objets en mouvement à l’écran et projette le son pour suivre l’action. Ainsi, lorsque vous regardez un film d’action et qu’un avion vous survole, vous aurez l’impression que ses moteurs vrombissent au-dessus de vous.

Disponibilités

La disponibilité et les prix en Belgique seront annoncés prochainement mais il faut tout de même s’attendre à un prix avoisinant les 130.000€