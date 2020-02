FUJIFILM présente son appareil photo ultime : Le X-T4 !

FUJIFILM dévoile le nouveau fleuron de la Série X, l’appareil photo numérique hybride, le FUJIFILM X-T4, offrant les performances les plus abouties tant en photographie qu’en vidéo. Une nouvelle unité d’obturation, plus rapide, résistante et silencieuse a été développée. Elle est associé à la mise au point automatique la plus rapide jamais proposée dans un appareil de la Série X.

Le nouveau mode de simulation de film, « ETERNA sans Blanchiment », simule une technique traditionnelle de traitement des films qui crée des images à faible saturation et à contraste élevé. Le tout est intégré dans un boîtier compact et léger conforme à l’essence même des appareils de la série X, muni d’une batterie extra performante.

Le X-T4 est parfaitement adapté à la photographie dans de mauvaises conditions d’éclairage ou à la photographie d’action ou de sport et assure des enregistrements vidéo stables dans des conditions difficiles.

De nouveaux appareils puissants

Le X-T4 est le premier modèle de la Série X-T doté d’une stabilisation d’image intégrée au boîtier (IBIS), augmentant considérablement son potentiel photo et vidéo. En lieu et place de ressorts, ce sont des dispositifs magnétiques qui opèrent au sein de la nouvelle unité d’IBIS. Elle y gagne en performance, ainsi que 30% d’encombrement et 20% de poids en moins et 8 fois supérieure par rapport au mécanisme de stabilisation du X-H1.

Technologie unique de reproduction des couleurs

L’ETERNA sans Blanchiment ajuste des tons d’ombre et de lumière de -2 à +4 par un demi-stop au lieu d’un stop, ce qui vous permet d’obtenir une tonalité plus fine. En plus de “AUTO”, la balance des blancs automatique (AWB) dispose désormais des options “White Priority” et “Ambience Priority”.

Capturez le tout

Le X-T4 bénéficie d’un obturateur plan focal ultra-rapide. Il atteint la cadence extrême de 15 images/seconde en mode rafale grâce à son nouveau moteur sans noyau à courant continu au couple élevé, et il porte à seulement 0,035 seconde le délai de réponse au déclenchement. Avec 300 000 déclenchements, l’unité d’obturation est également deux fois plus résistante. Son déclenchement est environ 30 % plus silencieux que celui du X-T3.

Fonctions vidéo professionnelles

Le X-T4 est capable d’enregistrer des vidéos Full HD à grande vitesse à 240P, produisant un effet de ralenti jusqu’à 10 fois supérieur.

Des accessoires optionnels

La batterie NP-W235 a une capacité environ 1,5 fois supérieure à celle d’une batterie NP-W126S jusqu’à présent utilisée sur les appareils de la Série X-T. Son autonomie est d’environ 500 images par charge en mode normal et 600 images en mode économique. Cela porte l’autonomie du boîtier à près de 1 700 images avec le grip optionnel VG-XT4 doté de deux batteries supplémentaires.