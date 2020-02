TP-LINK Wi-Fi Tapo C200 : Une caméra qui surveille bébé pour moins de 30€.

Si certains investissements en caméra de surveillance peuvent allègrement dépasser les 200€, TP-LINK (et Amazon dans une moindre mesure) ont décidé de proposer une système tout rikiki pour surveiller bébé lorsqu’il dort… ou toute autre humain d’ailleurs, pour moins de 30€, grâce à cette TP-LINK Tapo C200.

Il s’agit d’une caméra WiFi munie d’un dôme proposant horizontalement un angle de 320 degrés, tout en proposant un angle vertical de de 114 degrés, de quoi couvrir la quasi totalité de la chambre de votre enfant, même s’il se met à gesticuler à quatre pattes un peu partout.

Équipée d’un mode de vision nocturne et d’un micro, vous ne pourrez donc plus rater la moindre quinte de toux de votre progéniture, même toute lumière éteinte. De plus, si Arthur se réveille en pleurant, un mode papotage est prévu et vous pourrez donc ne rassurer de votre voix de velours.

A noter que la caméra dispose d’un slot micro SD capable d’enregistrer les vidéos afin de les visionner par la suite.

Cette TP-Link Tapo C200 est actuellement en promo chez Amazon : 26.90€ au lieu des 34.90€ habituels.