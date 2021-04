Connor McGregor doit se relancer face à Dustin Poirier

Conor McGregor doit retrouver le goût de la victoire. En juillet prochain, le combattant UFC va affronter pour la troisième fois Dustin Poirier dans le cadre de l’UFC 264, comme l’a annoncé Dana White sur les réseaux sociaux. L’Irlandais doit retrouver le chemin de la victoire, une chose qu’il n’a plus connu depuis 2020.

Conor McGregor doit retrouver ses chakras ! Considéré comme l’un des meilleurs combattants de l’histoire de l’UFC, The Notorious connait pas mal de difficulté depuis un an. En effet, l’Irlandais de 32 ans, né à Dublin, n’a pas gagné un combat depuis janvier 2020. Avec 27 combats au total, pour 22 victoires et 5 revers, il reste notamment une défaite en janvier 2021 face à Dustin Poirier. Alors qu’il avait remporté le premier combat entre les deux en 2014, McGregor a subi la foudre de l’Américain il y a quelques mois avec une défaite retentissante. En effet, alors qu’il a été couché au deuxième round par plusieurs crochets, McGregor est vite devenu un même sur les réseaux sociaux. Pas sûr que cette image de Looser lui ait vraiment plu.

Ainsi, l’Irlandais a très vite voulu réagir et une date pour un troisième combat face à Poirier a rapidement été fixée. En effet, les deux hommes s’affronteront cette fois à Las Vegas, le 10 juillet prochain, à la T-Mobile Arena. Et selon les dernières rumeurs, la salle devrait être remplie à pleine capacité, alors que les supporters font leur retour petit à petit dans les salles de basket et les terrains de foot. « Je suis tellement heureux de pouvoir enfin dire que Vegas est de retour. Cet été, Vegas rouvre ses portes et le 10 juillet l’UFC 264 sera présenté au T-Mobile Arena à Las Vegas, qui pourra être rempli à 100 % de sa capacité. On parle ici de 20 000 fans » a déclaré Dana White, le président de l’UFC. Forcément, cet évènement risque d’être l’un des combats MMA les plus attendus de l’année.

Si White s’est montré confiant sur la possibilité d’accueillir 20 000 amoureux d’UFC au mois de juillet, le gouverneur du Nevada Steve Sisolak a annoncé, récemment, qu’il espérait lever les restrictions concernant la distanciation sociale le 1er mai, et vise un retour complètement à la normale le 1er juin prochain même si le port du masque restera obligatoire. On peut notamment prendre l’exemple du Los Angeles FC, au soccer, qui a prévu d’ouvrir une tribune sans distanciation sociale pour tous les vaccinés, avec preuve évidemment.

Pour Dustin Poirier (32 ans), ce combat pourrait être l’occasion de valider une troisième victoire consécutive, et donc lancer une vraie série ! De son côté, McGregor a deux objectifs clairs : laver l’affront du mois de janvier et surtout renouer avec la victoire, sa dernière date de plus d’un an. S’il a enchainé les gros contrats et les millions de dollars, l’Irlandais est avant tout un compétiteur et son bilan total ne doit pas baisser pour descendre dans l’échelle des plus grands combattants de l’histoire de ce sport.