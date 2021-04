Les 5 conseils photo de OnePlus qui feront de vous un excellent photographe (Concours)

Bien sûr, la photo professionnelle est un métier à part entière. Mais aujourd’hui, vous pouvez facilement prendre de belles photos même si vous êtes un amateur. Et il n’est pas nécessaire d’acquérir un appareil photo professionnel coûteux.

De nombreux smartphones sont déjà dotés de fonctionnalités permettant de prendre une photo parfaite pour Instagram. Avec des cœurs et des commentaires à la clé ! Comment tirer le meilleur parti de votre smartphone pour devenir un photographe de haut niveau ? Le photographe professionnel Johan Lolos donne des astuces pratiques et dévoile tous ses secrets.

1. Corrigez l’exposition manuellement

Dans le mode professionnel de l’appareil photo du OnePlus 9 Pro, vous avez la possibilité de régler l’exposition de la photo manuellement.

Soit en ajustant l’indice de lumination via l’outil EV (qui va de -2 à +2), soit en ajustant la vitesse d’obturation – l’outil Shutter. Plus la vitesse est lente (ex: 1/15), plus la photo sera lumineuse.

2. Améliorez le look de vos photos via une app dédiée

Les appareils photos produisent déjà de belles photos de façon native. Mais vous pouvez aller encore plus loin, et apporter des retouches précises à vos photos, en utilisant une app gratuite telle que Snapseed. Vous aurez alors accès à des réglages tels que le contraste, la saturation, la balance des blancs, ou même la correction de défauts sur vos photos. De même qu’une série de filtres et préréglages.

Un exemple de tuto vidéo Snapseed

3. Photographiez en format RAW

Par opposition au format JPG, le format RAW disponible également sur le OnePlus 9 Pro vous permet d’enregistrer beaucoup plus d’informations dans l’image. Si vous utilisez un app comme Snapseed, vous pourrez alors facilement récupérer des détails dans les hautes lumières ou les zones d’ombres, ce qui serait plus difficile avec le format JPG

4. Cherchez les contrastes naturels

L’oeil humain est naturellement attiré par les contrastes. Une zone d’ombre et une zone ensoleillée ? Essayez d’inclure les deux dans votre photo, plutôt qu’une seule des deux. Votre photo n’en sera que plus intéressante. Cherchez également à associer les tonalités chaudes et froides dans une même photo, c’est un contraste qui est très photogénique.

5. Rajoutez de la profondeur à vos images

Rien de tel que d’ajouter de la profondeur à ses images pour les rendre plus dynamiques, intéressantes et agréables à regarder. Pour cela, il existe une astuce très simple : ajouter un premier plan. Lorsque vous prendrez votre chat en photo, essayez de placer votre smartphone derrière la feuille d’une plante par exemple, tout en faisant la mise au point sur le chat. Ainsi, la plante verte sera au premier plan, très floue, rajoutant à la fois de la profondeur à votre image, mais aussi une touche colorée.

PS: ça marche aussi avec les humains.

À partir de cette semaine, tout le monde peut montrer ses True Colors avec le scanner exclusif #TrueColors de OnePlus pour Instagram. Ce scanner utilise l’IA pour analyser les photos de votre feed Instagram. Une fois l’analyse terminée, vous recevrez une palette de couleurs basée sur les couleurs qui apparaissent le plus dans votre feed, pour un résultat aussi unique et individuel que vous.

Vous voulez participer à la campagne et au concours ? Il vous suffit de partager une photo sur Instagram avec le hashtag #TrueColorsBE. Vous pouvez participer autant de fois que vous le souhaitez. Chaque semaine, pendant la durée de la campagne, tous les participants auront une chance de gagner un OnePlus 9 Pro et un voyage autour du monde pour découvrir les True Colors de la planète. Au fait, il n’est pas nécessaire d’avoir un smartphone de la série OnePlus 9 pour participer !

Pour en savoir plus sur la campagne et le concours: https://www.oneplus.com/be_fr/ event/truecolors

Pour le scanner #TrueColors: https://www. findyourtruecolors.com/