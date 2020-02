Nouveau Xperia 1 II de Sony : Des photos en rafale jusqu’à 20 ips avec suivi AF/AE3 et une connectivité 5G !

Sony présente aujourd’hui son premier smartphone haut de gamme 5G. Conçu pour la vitesse, l’Xperia 1 II permet de créer et consulter du contenu très facilement, grâce aux technologies de pointe issues de l’ensemble du savoir-faire de Sony, parmi lesquelles :

La prise de vue en rafale à 20 ips2 avec calcul AF/AE3 (autofocus et exposition automatique) jusqu’à 60 fois par seconde4, issue des appareils photo Alpha à objectifs interchangeables.

Le mode Creator et la fonction d’enregistrement Cinematography Pro « powered by CineAlta » développée par la division Produits Professionnels de Sony.

X1 pour mobile, basé sur la technologie des TV BRAVIA.

« A l’ère de la 5G, Sony occupe une position unique avec son large choix de produits. Xperia couplé à la 5G fait passer l’expérience sur mobile au niveau supérieur », a déclaré Mitsuya Kishida, président de Sony Mobile Communications.

Capturer l’instant idéal avec une prise de vue à grande vitesse

Développé grâce à la technologie d’autofocus de pointe des appareils hybrides Alpha, le nouvel appareil photo à triple objectif du Xperia 1 II prend en charge des technologies photo avancées et utilise des optiques ZEISS, calibrées spécialement pour ce smartphone. Le traitement ZEISS T* aide à obtenir un rendu et un contraste magnifiques en réduisant les reflets.

Disposant des technologies développées pour les appareils à objectifs interchangeables Alpha, l’Xperia 1 II dispose d’un AF continu avec calcul AF/AE3 60 fois par seconde4.

Il est le premier smartphone au monde capable de prises de vue en rafale à 20 ips2, particulièrement utile pour prendre en photo des sujets en mouvement tels que les enfants, les animaux5 ou encore les actions sportives rapides.

Il suit le sujet avec une grande précision pour capturer le moment idéal qu’on ne veut pas manquer. De plus, Real-time Eye AF4 de Sony, qui fait le point sur l’œil du sujet pour de superbes portraits, est maintenant disponible pour photographier les humains et les animaux.

La mise au point rapide du Xperia 1 II fonctionne également dans des conditions de faible luminosité offrant des images de qualité même dans des conditions difficiles, grâce à la conjugaison de quatre technologies : le capteur Dual Photo Diode8, un système autofocus qui couvre près de 70 % du capteur9, le capteur 3D iToF10 et un nouveau grand capteur Exmor RS 1/1,7 pouce pour mobile. Ce dernier est 1,5x plus sensible que le modèle précédent, disposant ainsi d’un AF plus rapide et plus précis en conditions de faible luminosité.

Le triple objectif offre une flexibilité exceptionnelle avec trois focales : 16 mm, 24 mm et 70 mm. La nouvelle technologie Alpha Photography Pro apporte une interface utilisateur semblable à celle qu’utilisent habituellement les photographes qui travaillent avec des appareils Alpha (avec des commandes manuelles permettant de régler la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation et plus encore).

Imaging Edge for Mobile connecte l’Xperia 1 II aux appareils Alpha11[i] de Sony pour permettre d’utiliser le smartphone comme une télécommande et contrôler à distance la composition, la mise au point et la sensibilité ISO notamment. Il permet également de transférer des photos prises sur un appareil Alpha sur le smartphone afin de vérifier les couleurs et les nuances avec une précision de niveau professionnel.

L’application Cinematography Pro « powered by CineAlta » prend désormais en charge les prises de vue cinématographiques 2K 10-bit HDR 120 ips12 et les enregistrements Cinematic 21:9è 4K HDR à 24/25/30/60 ips13, qui améliorent l’expérience cinématographique. La mise au point via l’écran tactile, les commandes de mesure manuelle pour régler l’exposition, l’indicateur de niveau et les réglages améliorés de la balance des blancs garantissent un contrôle manuel plus poussé, tandis que la technologie de filtre anti-vent intelligent de Sony réduit les interférences liées au bruit et au vent, pour enregistrer un son clair.

Intelligent et performant

L’Xperia 1 II dispose d’une batterie haute capacité de 4000 mAh à chargement rapide (jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes14) et de la fonction de chargement rapide Qi sans fil, pour recharger rapidement la batterie tout en se déplaçant. Sony continue de développer des technologies de batterie pour en accroître l’autonomie et en maintenir plus longtemps les performances, avec notamment le système Battery Care basé sur l’intelligence artificielle, qui s’adapte au quotidien de son utilisateur.

Immersion dans le divertissement

Que ce soit pour écouter de la musique ou regarder des films, l’Xperia 1 II a été conçu avec la plus grande précision pour offrir une expérience de divertissement absolument parfaite. La technologie de réduction des flous dus au mouvement est rendue possible grâce à un affichage équivalent à 90 Hz qui réduit le décalage d’image afin de produire une qualité d’image plus nette.

Fort de l’expertise Sony en matériel audio et en divertissement musical, l’Xperia 1 II est conçu pour garantir une expérience d’écoute authentique avec son englobant multidimensionnel Dolby Atmos mis au point en collaboration avec Sony Music Entertainment.

Fruit de la technologie audio spatiale exclusive de Sony, le 360 Reality Audio offre une toute nouvelle expérience musicale enveloppant les auditeurs dans un son convergeant de toute part. Cette technologie fonctionne avec tous les fournisseurs de contenus audio disposant de contenus 360 Reality Audio.

Avec l’Xperia 1 II, l’expérience sonore franchit un pas de plus puisqu’il est le premier smartphone au monde15 doté du décodage hardware 360 Reality Audio pour optimiser la qualité sonore lors de l’écoute de musique sur la plateforme musicale et de divertissement TIDAL16.

L’Xperia 1 II permet d’écouter de la musique haute qualité via ses haut-parleurs stéréo en façade, avec des écouteurs filaires connectés sur la prise jack 3,5 mm, ou avec des écouteurs sans fil. Le smartphone fait l’objet d’un réglage audio poussé qui réduit la diaphonie à un niveau imperceptible (20dB) – soit plus de 90 % plus bas que sur les connexions d’écouteurs USB-C.

En plus du son haute résolution et haute résolution sans fil17, l’Xperia 1 II introduit la DSEE Ultimate. Cette nouvelle technologie utilise l’intelligence artificielle pour améliorer automatiquement la fréquence audio et le débit en temps réel, en rapprochant chaque piste du son haute résolution. Elle fonctionne avec des écouteurs filaires ou sans fil, et avec de la musique écoutée localement ou en streaming.

Jouer partout et n’importe quand

Jouer en ayant une visibilité complète de toutes ses actions est rendu possible grâce à l’écran 21:9è CinemaWide. L’expérience de jeu mobile 21:9è couplée à une connexion directe à la manette sans fil DUALSHOCK 418 de Playstation 4 rend les jeux en mobilité plus amusants et est maintenant compatible avec le jeu Call of Duty pour Mobile d’Activision. L’expérience de jeu Call of Duty pour Mobile est également optimisée, fruit de la collaboration de Sony avec Qualcomm Snapdragon Elite Gaming.

Game Enhancer, une fonctionnalité qui a d’abord été introduite sur l’Xperia 1 pour améliorer l’expérience de jeu mobile, est enrichie de fonctionnalités supplémentaires sur Xperia 1 II. Il prend maintenant en charge Competition Set qui épingle l’appli de jeu à l’écran et transforme l’Xperia 1 II en un smartphone idéal pour le jeu vidéo, même pour les compétitions en ligne.

De plus, le temps de réponse de l’écran tactile a été amélioré par rapport à l’Xperia 1, pour une expérience de jeu mobile parfaite.

Exploiter pleinement la 5G

Conçu pour la vitesse, l’Xperia 1 II compatible 5G a été créé en tenant compte des workflows professionnels. Grâce à la prise en charge de réseau sub-6 GHz, l’Xperia 1 II assure un accès sans concession aux contenus de haute qualité.

La plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 et le système de modem-RF 5G Snapdragon X55 permettent de jouer, de filmer, d’utiliser le smartphone en multitâche pour une connectivité inégalée. Ceci est rendu possible grâce à des vitesses 5G multigigabit et à une performance améliorée par des CPU et GPU 25% plus puissantes que celles des modèles précédents.

L’Xperia 1 II est résistant à l’eau (indice IP65/6819) et est protégé des deux côtés par un verre Corning Gorilla Glass 6 qui en fait un smartphone aussi robuste qu’élégant.

Disponibilité

L’Xperia 1 II sera disponible au printemps 2020 sous Android 10 au prix de 1199 €, en 2 couleurs : noir et violet.