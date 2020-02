Nouveau Xperia 10 II, le milieu de gamme résistant à l’eau

Écran 21:9è Wide OLED pour une expérience de divertissement enrichie

De même que l’Xperia 10, l’Xperia 10 II est doté d’un design 21:9è de 6’’ et d’un nouvel écran OLED fin avec technologie d’affichage Triluminos pour mobile, inspiré des téléviseurs BRAVIA®. Ces technologies viennent enrichir l’expérience de divertissement sur le smartphone et plonger littéralement l’utilisateur dans l’action. L’écran OLED haute qualité offre une optimisation de l’image vidéo pour des contenus avec des noirs plus profonds et des couleurs plus éclatantes.

Grâce à son écran 21:9è, l’Xperia 10 II porte également le jeu[i] au niveau supérieur et garantit à l’utilisateur une expérience immersive exceptionnelle, sans restriction d’affichage.

L’écran au format 21:9è permet par ailleurs d’afficher deux applications simultanément, pour voir plus de contenu à l’écran et en faire plus. Le partage d’écran se déclenche rapidement via le gestionnaire multifenêtre 21:9è et l’accès à ses applications favorites est facilité avec Side sense.

Saisir l’instant avec le nouvel appareil photo à triple objectif

L’Xperia 10 II est équipé d’un appareil photo à triple objectif : un de 12MP et deux de 8MP, avec les mêmes caractéristiques que l’Xperia 1 soit un super grand angle (16 mm), un grand angle (26 mm) et un téléobjectif (52 mm).

Donner libre cours à son âme de photographe et à son imagination : rien de plus simple avec l’Xperia 10 II qui réalise à chaque fois des clichés réussis, grâce à sa reproduction améliorée des couleurs et au savoir-faire unique de Sony en matière d’imagerie numérique. Cette amélioration permet de créer de magnifiques photos grâce aux réglages prédéfinis pour la gastronomie et les portraits, ainsi que le mode Nuit pour obtenir des images de haute qualité dans des conditions de faible luminosité.

Du côté de la vidéo, l’Xperia 10 II permet des prises de vue et l’enregistrement de vidéos en format 21:9è ainsi qu’une définition haute qualité 4K.

Résistant à l’eau, léger et robuste

Fin et étroit – 69 mm de largeur pour un grand écran 21:9è – l’Xperia 10 II offre une prise en main parfaite et ne pèse que 151 grammes. Résistant à l’eau et à la poussière (indice IP65/IP68)[i], il est également robuste grâce au verre Corning Gorilla Glass 6.

Du côté de l’autonomie, sa batterie de 3600 mAh permet à l’utilisateur d’accéder à ses applications favorites tout au long de la journée grâce aux technologies de chargement du smartphone qui assurent le maintien des performances. Le fait de laisser branchée une batterie rechargée peut l’abîmer, c’est pourquoi le système Battery Care charge le smartphone à 90 % puis termine le chargement des 10% restant à l’approche de l’heure de réveil de l’utilisateur. Le chargement adaptatif Xperia veille quant à lui à ce que la batterie ne soit jamais surchargée.

L’Xperia 10 II renferme la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 665, conçue pour assurer des performances fiables et une connectivité rapide.

Grâce aux technologies audio de Sony, l’Xperia 10 II dispose d’un système audio haute résolution (Hi-Resolution Audio, Hi-Resolution wireless Audio) offrant une expérience sonore authentique, que ce soit avec des écouteurs filaires connectés sur la prise jack 3,5 mm, ou avec des écouteurs sans fil.

Disponibilité

L’Xperia 10 II sera disponible au printemps 2020, sous Android 10 au prix de 369 €, en 2 couleurs : noir et blanc.