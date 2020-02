GOOD DESIGN Awards 2019 & iF Design 2020 : 25 produits Logitech primés !

Aujourd’hui, Logitech annonce le gain de 25 prix cumulés aux iF DESIGN Awards 2020 et aux GOOD DESIGN Awards 2019, à travers cinq marques différentes. C’est la dixième année consécutive que l’organisation de design allemande iF reconnait l’expertise de Logitech pour le design de ses produits ; et la neuvième année consécutive que la marque est primée par les GOOD DESIGN™ Awards.

“Un beau design est plus qu’un simple esthétisme,” déclare Alastair Curtis, Directeur du Design chez Logitech. “Il s’agit de la façon dont les produits sont performants et dont ils sont intégrés dans nos vies. Un excellent design est au cœur de tout ce que fait Logitech et c’est quelque chose que nous recherchons à travers toutes nos marques. Nous sommes honorés d’être chaque année récompensés par des programmes prestigieux tels les iF DESIGN et GOOD DESIGN Awards. Ils valident la qualité et l’innovation que nous souhaitons apporter à nos clients.”

iF DESIGN Awards 2020

Logitech et ses marques reçoivent 12 prix pour le design de vidéos créatives et innovantes, le design du packaging et le design de produits :

Les iF DESIGN AWARDS honorent des produits basés sur des critères tels que l’innovation et l’élaboration, la fonctionnalité, l’esthétique, la responsabilité et le positionnement. Reconnus comme un symbole de l’excellence du design, les iF DESIGN AWARDS sont évalués par 60 experts de plus de 20 pays.

GOOD DESIGN Awards 2019

Par ailleurs, 13 produits Logitech, Logitech G, Jaybird, ASTRO Gaming et Blue Microphones ont été récompensés par les GOOD DESIGN Awards 2019 pour leur excellent design :

Les GOOD DESIGN Awards sont l’un des programmes de récompense mondiaux les plus prestigieux. Depuis leur création, ils honorent à la fois les produits et les leaders de l’industrie en matière de design et de fabrication depuis plus de sept décennies. Les récompenses sont accordées par le Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, en collaboration avec le Centre Européen pour l’Architecture, l’Art, le Design et les Etudes Urbaines.