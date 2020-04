Télétravail et apprentissage numérique : les clés du succès via le CPL et le WiFi

Le foyer devient de plus en plus un lieu d’apprentissage et de travail : Selon une étude Protime et SD Worx, pas moins de 78% des entreprises françaises permettent à leurs collaborateurs de bénéficier d’une ou plusieurs formes de travail flexible (télétravail, horaires adaptés, espace de bureau partagé, coworking…). Les experts s’attendent d’ailleurs à ce que ce nombre augmente considérablement.

Les outils d’apprentissage numériques sont également de plus en plus utilisés grâce aux cours à domicile et aux contenus en ligne. Toutefois, dans de nombreux cas, le réseau domestique est trop faible pour organiser des vidéoconférences dans de bonnes conditions ou bien pour donner accès à Internet dans le bureau ou la chambre installée sous les toits. La technologie CPL peut être utile dans tous ces cas de figure. En effet, le CPL permet d’utiliser le réseau électrique pour transmettre les données Internet. On peut ainsi créer un réseau via les prises de courant, sans travaux fastidieux. Grâce aux conseils suivants, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre réseau domestique CPL.

Placement optimal des adaptateurs

Quelques simples règles de base s’appliquent pour placer de façon optimal ses adaptateurs CPL. Par exemple, il faut brancher les adaptateurs directement dans une prise de courant murale au lieu d’une multiprise ou d’une rallonge. Il est préférable d’utiliser la prise intégrée de l’adaptateur devolo pour y brancher la multiprise. En effet, l’adaptateur devolo dispose d’une fonction de filtres pour optimiser la vitesse de la connexion Internet. D’ailleurs, si plusieurs prises de courant se trouvent directement l’une à côté de l’autre dans le mur, elles se comportent exactement comme une multiprise. Si votre adaptateur CPL a des problèmes de connexion, nous vous conseillons de laisser les prises murales adjacentes libres.

Le réseau filaire pour les postes de travail et les lieux d’apprentissage PC de bureau, systèmes de stockage (NAS) ou imprimantes, au bureau à domicile, de nombreux appareils peuvent être simplement mis en réseau en y branchant un câble. Les adaptateurs devolo Magic 2 LAN triple ont trois ports Gigabit pour brancher aisément ces appareils et ainsi les intégrer au réseau domestique et les connecter à Internet. En revanche, les appareils sans fil tels que les tablettes ou les ordinateurs portables sont souvent utilisés pour les études des enfants. Le réseau domestique doit donc offrir la meilleure couverture Wi-Fi possible.