Le design de la NUKI Smart Lock 2.0 récompensé par un Red Dot Award

Une serrure qui s’expose

La Smart Lock 2.0 s’installe sur la serrure existante du côté intérieur de la porte, sans même changer le cylindre dans la plupart des cas. Une serrure connectée, quelle qu’elle soit, doit être compatible avec la décoration intérieure de la maison ou de l’appartement, ce qui est un réel défi tant les styles sont différents.

Nuki a opté pour un design épuré qui stylise une serrure par l’harmonie entre une forme cylindrique et un corps cubique aux angles arrondis. La combinaison de couleurs entre l’argent et le noir contribue aussi à la sobriété et à la valorisation du produit. Sur la face avant, l’anneau en aluminium qui entoure le cercle à LED contribue à créer un design unique qui montre aussi le niveau de qualité des produits Nuki. Ainsi, la Smart Lock 2.0 s’intègre parfaitement dans le décor intérieur et devient même un objet de design en soi. C’est ce qui a séduit le jury des Red Dot Awards.

Un concept unique

Le design de la Smart Lock a été effectué en partenariat avec le bureau de design viennois EOOS qui a créé l’idée « d’analyse poétique » pour développer un concept de design global, inhérent à chaque produit. EOOS a développé des concepts de magasins pour des marques prestigieuses comme Adidas et Giorgio Armani. Le bureau de design a conçu des produits et des meubles pour des marques de renommée comme Alessi, Duravit et Moroso.

Jürgen Pansy, en charge du développement produits chez Nuki, déclare ainsi : « un produit n’est réussi que s’il combine la fonctionnalité et le design. Quand l’utilisateur prend plaisir à utiliser le produit, c’est que son design et son concept sont réussis ».

Harald Gründl, designer chez EOOS déclare pour sa part : « pour nous, un design produit réussi doit avoir une composante poétique. La Smart Lock crée le lien entre l’analogique et le numérique, deux univers entre lesquels l’utilisateur est sans cesse tiraillé. La beauté de la Smart Lock, c’est de réunir les deux. »

Une serrure intelligente

Rappelons que la Smart Lock 2.0 s’installe en quelques minutes et ne nécessite ni trou, ni perçage, ni tournevis. La communication avec l’application sur smartphone se fait en Bluetooth par un échange de données sécurisé. La porte peut s’ouvrir par l’application sur le smartphone mais aussi automatiquement dès que la personne autorisée se trouve devant la porte. L’utilisateur peut d’ailleurs accorder des autorisations aux personnes de son choix, de manière permanente ou limitée dans le temps.

