OnePlus Watch et OnePlus 9 : Lancement des ventes cette semaine en Belgique !

De son côté, la OnePlus Watch, première montre connectée de la marque, sera disponible à l’achat à partir de vendredi 10h00 CEST. Le OnePlus 9, co-développé avec Hasselblad, est disponible sur OnePlus.com, Proximus, Vanden Borre, FNAC, Coolblue et Telenet à partir de 699 € et la OnePlus Watch sera disponible sur OnePlus.com, FNAC et Vanden Borre pour 159 €.

OnePlus 9

Le OnePlus 9 dispose également d’un écran fluide 6,55 pouces 120 Hz avec certification HDR10+, de la charge rapide Warp Charge 65T qui offre une journée d’autonomie en 15 minutes et qui permet de passer de 1 à 100% de batterie en seulement 29 minutes, et de la dernière version du système d’exploitation fluide de OnePlus , OxygenOS 11.

Le OnePlus 9 intègre un système à trois caméras co-développé avec le légendaire fabricant de caméras professionnelles Hasselblad. Son objectif ultra grand angle de 50 Mpx, leader de l’industrie, comprend un capteur Sony IMX766 1 / 1,56“ et une lentille Freeform incurvée de manière unique pour minimiser la distorsion des images. L’objectif ultra-grand angle et l’objectif principal de 48 Mpx offrent tous deux des capacités d’imagerie exceptionnelles et établissent une nouvelle norme en terme de performances couleur des smartphones : l’étalonnage naturel des couleurs avec Hasselblad.

OnePlus Watch

La montre OnePlus offre un design élégant associé à une autonomie incroyablement longue et à une gamme de trackers d’activité intelligents, notamment un GPS, un moniteur de saturation en oxygène, un moniteur de pouls et plus encore. Elle se connecte de manière fluide à la vie numérique de chacun, permettant d’afficher et de répondre aux notifications et aux appels téléphoniques, ainsi que de stocker et de lire de la musique sans smartphone.

La batterie de la OnePlus Watch a une autonomie allant jusqu’à deux semaines et peut récupérer une journée d’autonomie en cinq minutes seulement ou une semaine en 20 minutes. La montre connectée continuera à recevoir des mises à jour pour améliorer encore plus ses performances de suivi, ainsi que pour apporter de nouvelles fonctionnalités telles que l‘affichage permanent (AOD), plus de 110 modes d’entraînement et la possibilité de contrôler à distance les appareils photo des smartphones Android.