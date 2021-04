Le Huawei Band 6 est disponible avec son écran AMOLED et un moniteur SpO2 (+ cadeau sur Amazon).

Huawei lance aujourd’hui le tout nouveau membre de sa série Band. Avec le Band 6, Huawei répond aux besoins des consommateurs en termes de design, d’autonomie de batterie ainsi que de suivi de la santé et de la condition physique. Le Huawei Band 6 est disponible en ligne à partir d’aujourd’hui en Belgique au prix de vente de 59,99 €.

Leader dans la conception des bracelets connectés

Le Huawei Band 6 est doté d’un écran AMOLED FullView de 1,47 pouce lumineux et coloré, qui bénéficie d’un ratio écran-corps de 64%. L’écran tactile intuitif affiche encore plus d’informations que les versions précédentes, sans compromis sur le style.

Le Huawei Band 6 est disponible en différents coloris : Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink et Forest Green, afin de s’adapter au style et à la tenue de chacun. Le boîtier du bracelet connecté est en polymère, renforcé par de la fibre de verre, et se distingue par un design jeune à la pointe de la tendance.

Un design compact et une autonomie de deux semaines

Bien qu’il ait un plus grand écran, le Huawei Band 6 offre la même autonomie que les autres appareils portables de Huawei.Cela est rendu possible grâce à un chipset de haute performance et à des algorithmes intelligents d’économie d’énergie. Même avec l’activation de la surveillance continue de la fréquence cardiaque et du sommeil, le bracelet connecté offre une autonomie de 14 jours d’utilisation ininterrompue. Le Huawei Band 6 prend également en charge la recharge rapide via un chargeur magnétique : une charge de cinq minutes permet une utilisation normale de l’appareil durant deux jours. Pesant seulement 18 grammes, l’appareil peut être porté tout au long de la journée sans que sa présence ne dérange le porteur.

Un nouveau style de vie avec une gestion proactive de la santé

Les hardwares optimisés sont basés sur le Huawei TruSeen 4.0 et sur le dernier algorithme intelligent d’économie d’énergie, ce qui permet de mesurer la saturation en oxygène toute la journée grâce au moniteur SpO21. Le Huawei Band 6 vous alerte lorsque le taux d’oxygène dans votre sang est trop faible, vous permettant d’agir rapidement et de gérer votre santé de façon proactive2. Le Huawei Band 6 assure également un suivi continu, précis et en temps réel de la fréquence cardiaque, du sommeil, du stress et du cycle menstruel, et émet des alertes lorsque la fréquence cardiaque au repos est trop élevée ou trop basse.

Les fonctions fitness apportent, elles aussi, une toute nouvelle expérience. Avec 11 modes d’entraînement professionnels – dont la course à pied en intérieur et en extérieur, le vélo et la corde à sauter – et 85 modes personnalisés – tels que le fitness, les jeux de balle et différentes danses – vous disposez d’un large éventail de suivi d’entraînement. Le Huawei Band 6 utilise l’algorithme d’entraînement professionnel Huawei TruSport afin d’analyser en profondeur les capacités d’entraînement. Sur la base de paramètres multidimensionnels tels que la variabilité de la fréquence cardiaque et les données d’entraînement antérieures, le bracelet connecté fournit une évaluation scientifique et des recommandations.

Un partenaire intelligent au poignet

Le Huawei Band 6 est conçu pour vous offrir des fonctionnalités essentielles et intelligentes utilisables pour toutes sortes de scénarios. Il peut par exemple identifier des chansons inconnues, diffuser de la musique et commander à distance l’obturateur d’un appareil photo.

Prix et disponibilité

Le Huawei Band 6 est conçu pour gérer la santé 24h/24, 7j/7, et améliorer votre bien-être à 360 degrés. Il est disponible en ligne en Belgique au prix de vente conseillé de 59,99 € sur Amazon avec un adaptateur USB type-C en cadeau.