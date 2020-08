Le CBD et les autres cannabinoïdes peuvent-ils aider à réduire l’anxiété avant un examen ?

Les cannabinoïdes sont des molécules extraites du cannabis et du chanvre. La consommation de tout produit issue du chanvre et du cannabis est illicite, voire illégale, en raison des effets psychotropes de ces plantes. Cependant, toutes les molécules cannabinoïde ne sont pas psychoactives. Il en existe, loin d’être psychoactives, qui offre des propriétés thérapeutiques relaxantes et très bénéfiques pour la santé. En effet, deux cannabinoïdes principaux sont extraits du cannabis et du chanvre : le CBD (cannabidiol) et le THC (Tétrahydrocannabinol).

Le CBD, majoritairement issu du chanvre, est une molécule non psychoactive. C’est une molécule reconnue pour ses nombreuses propriétés thérapeutiques. Il est surtout utilisé pour soigner les états de stress, d’anxiété, de dépression et bien d’autres pathologies. À l’inverse, le THC, une molécule concentrée dans le cannabis ou la marijuana, est psychoactif et nocif pour l’organisme.

Le CBD : un remède 100 % naturel

Le CBD ou cannabidiol est un cannabinoïde issu de la fleur de chanvre (majoritairement) et de la marijuana ou cannabis. Présente sous forme d’huile, de résine, de capsules, les dérivés de CBD sont reconnus pour leurs effets thérapeutiques très satisfaisants. En effet, le CBD est utilisé pour le traitement de différentes altérations de la santé, tant sur le plan psychique et physique. Présente sous plusieurs doses cette molécule aux effets analgésiques peut vous redonner l’euphorie et toute l’énergie dont vous avez besoin. Contrairement au CBD, le THC est une molécule toxique et addictive dont la consommation est proscrite par les législations en vigueur dans plusieurs pays.

Les bienfaits du CBD

Le CBD est un remède naturel utilisé principalement pour lutter contre les crises d’anxiété, le stress, la dépression, la mauvaise humeur. Généralement présente sous diverses formes, une petite dose de CBD est largement suffisante pour vous redonner toute la motivation nécessaire avant un examen. Le cannabidiol est aussi utilisé pour soulager les douleurs musculaires. Même si des études sont en cours, le CBD serait impliqué dans le traitement de certains cancers. En effet, des propriétés antioxydantes lui sont reconnues. Cependant, malgré tous ces avantages thérapeutiques relaxants qu’offre le CBD, il est recommandé de respecter la dose prescrite.

Les dangers du CBD

Molécule saine et bénéfique pour l’organisme, le CBD ne présente aucun risque pour la santé. Cependant, une overdose peut engendrer quelques effets indésirables qui se manifestent le plus souvent par une perte de l’appétit, la somnolence, la diarrhée, le vomissement. Le niveau de gravité de ces effets évolue en fonction de l’état de santé du consommateur. C’est pourquoi il est important de respecter les doses minimales.

Est-il légal de consommer du CBD avant un examen ?

La consommation du CBD est légale. Ainsi, vous pouvez consommer du CBD, bien évidemment sous la forme qui vous convient avant un examen, une réunion, etc. Cela vous permettra au maximum de réduire l’anxiété présente en vous afin de mieux vous concentrer. Contrairement au CBD, la consommation du THC est illégale au-dessus d’un taux de 0,2 % selon les lois en vigueur en France. Notez que les législations varient d’un pays à l’autre.