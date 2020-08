Samsung présente une gamme de lave-linge assistée par l’IA !

Samsung lance de nouvelles gammes de lave-linge et de réfrigérateurs. Le fleuron des lave-linge est le WW9800T, équipé de l’IA. Il permet d’effectuer les mêmes lessives impeccables avec moins d’efforts, en moins de temps et en consommant moins d’énergie. Le WW9800T est par ailleurs doté des technologies Samsung EcoBubble™ et QuickDrive™. Le réfrigérateur RB7300 offre une plus grande capacité, alors que l’appareil proprement dit affiche les mêmes dimensions standard. Des techniques intelligentes qui, de plus, préservent plus longtemps la fraîcheur de vos aliments.

« Notre but est de mettre au point des appareils ménagers qui permettent aux gens d’adapter exactement leur mode de vie à leurs besoins. Nos nouveaux lave-linge et réfrigérateurs offrent des prestations maximales sans aucun compromis sur le confort d’utilisation, dit Maxime Parein, Head of Product Marketing Home Appliances chez Samsung Belgique. « On veut proposer aux gens des produits qui enrichissent et simplifient leur quotidien d’une manière écologique. »

Économiser du temps et de l’énergie avec des lave-linge dotés de l’IA

Grâce à la technologie QuickDrive™ révolutionnaire de Samsung, le WW9800T réduit le cycle de lavage de 50 % tout en diminuant la consommation d’énergie de 20 %*. Le tambour et la plaque arrière tournent indépendamment l’un de l’autre et garantissent un lavage plus puissant en moins de temps. Le moteur de la machine se distingue par ailleurs par un fonctionnement plus silencieux et plus efficace.

Le WW9800T est également pourvu de la technologie EcoBubble™ de Samsung. Elle optimise l’action du produit de lessive. Ecobubble convertit celui-ci en fines bulles qui pénètrent plus rapidement eu cœur des vêtements, même lorsque vous lavez à froid. Vous économisez donc naturellement de l’énergie lorsque vous lavez à basse température, tout en protégeant les matières et les couleurs de vos vêtements.

L’IA (intelligence artificielle) améliore encore les performances du WW9800T. Une fois qu’il a enregistré vos habitudes et vos préférences, le WW9800T vous proposera des suggestions de lessive sur l’afficheur. Aucun autre lave-linge au monde ne vous offre une expérience aussi personnalisée. L’interface utilisateur est de surcroît d’une grande simplicité et vous n’avez donc plus besoin de faire défiler les différents types de programmes pour sélectionner celui qui vous convient. Des capteurs déterminent par ailleurs le poids et le degré de salissure du linge afin d’ajouter par la suite la quantité optimale d’eau et de produit lessiviel.

La dernière phase du processus de lavage, le séchage, est un autre exemple de la commodité du WW9800T. Grâce à la fonction Auto Cycle Link, vous pouvez interconnecter directement des lave-linge et des sèche-linge, de manière à obtenir automatiquement le cycle de séchage parfait pour votre lessive.

Tous les appareils de la nouvelle gamme de lave-linge de Samsung sont compatibles avec SmartThings. Vous avez donc le contrôle total de votre lessive depuis votre smartphone.

La nouvelle gamme de machines à laver et de sèche-linge de Samsung est disponible à partir de la mi-octobre en Belgique. Les machines à laver ont un prix de vente conseillé compris entre €499 et €1 249.

Une fraîcheur de longue durée dans un espace de stockage maximisé

Avec SpaceMax™, Samsung a développé une technologie pour agrandir le volume intérieur de votre nouveau réfrigérateur BMF sans augmenter le moins du monde l’encombrement de l’appareil. Le secret réside dans un amincissement sensible des parois grâce à une isolation d’une efficacité extrême. Résultat ? Une capacité interne de 385 l, soit 18 litres de plus que le modèle précédent, tandis que le nouveau réfrigérateur affiche la profondeur standard de 600 mm.

Le nouveau réfrigérateur Samsung est par ailleurs conçu pour garantir deux fois plus longtemps** la fraîcheur des aliments. Le compartiment Optimal Fresh+ révolutionnaire fait fonction de tiroir adaptatif : il vous permet soit de scinder le tiroir en deux zones avec des températures différentes, soit de l’utiliser comme un seul et même tiroir. Le côté gauche est plus froid, donc plus adapté à la conservation de la viande et du poisson, tandis que le côté droit sera à la température idéale pour les fruits et les légumes.

Quelles que soient vos préférences personnelles, vos aliments seront toujours conservés à la température optimale, où que vous les rangiez. Le réfrigérateur est également équipé de l’All Around Cooling et du Metal Cooling pour une fraîcheur irréprochable de vos aliments.

La finition en acier inoxydable et l’élégante porte du réfrigérateur sont emblématiques du design à la fois simple et raffiné des appareils ménagers de Samsung. Cette approche minimaliste est également présente à l’arrière, où le câblage est dissimulé derrière une plaque de protection en métal.

Le compresseur d’avant-garde du nouveau réfrigérateur BMF adapte automatiquement la vitesse au refroidissement requis et permet un choix entre sept niveaux. Il consomme moins d’énergie, fait moins de bruit et réduit même l’usure, gage d’un fonctionnement durable et d’une longévité accrue du réfrigérateur.

La nouvelle gamme de réfrigérateurs est disponible à partir de la mi-octobre et son prix de vente conseillé se situe entre 699 et 1 049 euros.