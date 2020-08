Paris sportifs en Belgique : Les astuces pour débuter !

Si vous aimez le sport et y connaissez bien, le résultat de nombreuses compétitions peut vous sembler prévisible. Vous pouvez utiliser vos connaissances en pariant sur le résultat d’un événement sportif particulier. Cela vous permet de regarder les émissions et de suivre les événements sportifs avec un intérêt renouvelé. Aujourd’hui, pour placer un pari et retirer de l’argent de votre compte, vous n’avez même pas besoin de vous rendre au bureau du bookmaker – ces services de paris sportif belgique sont disponibles sur Internet depuis longtemps.

Les joueurs débutants apprennent rapidement les règles de base et parient en ligne. Ce processus s’appelle le placement de paris, et les joueurs eux-mêmes – les parieurs. Comment parier sur le sport: nous commençons par les bases. On laisse souvent tomber les paris par crainte de perdre le contrôle des finances et d’être fauché. Pour l’éviter, il faut allouer un montant précis dans votre budget et ne parier que sur cette somme. L’argent pour les paris et l’argent ‘pour la vie’ doivent être séparés, afin qu’il soit plus facile de contrôler vos dépenses. C’est la première règle à apprendre.

Voyons ce qui est nécessaire pour commencer

un vif intérêt pour un sport ;

des ressources que vous êtes prêt à risquer (bankroll) ;

un accès stable à l’Internet ;

la capacité à garder le contrôle des émotions.

Si vous comptez avoir des revenus en plaçant des paris, n’oubliez pas qu’il vous faudra plusieurs heures par jour – comme pour tout autre activité. Vous devrez recueillir et analyser des informations, élaborer et mettre en œuvre des stratégies. Votre intérêt pour les événements sportifs va augmenter. Il est préférable de se concentrer sur le sport que vous connaissez, afin de ne pas risquer de perdre l’argent par manque de connaissances.

Ne pas remplacer le calcul rationnel par des émotions

Avec un investissement minimum, un débutant peut gagner 10% environ de ce montant par mois. Tout le reste représente des superprofits, qui exigent des risques élevés et augmentent la probabilité de perte totale. Seul un joueur rationnel et réfléchi peut tirer un profit stable.

Il est important de ne pas remplacer le calcul rationnel par des émotions. Bien sûr, vous avez une équipe favorite, mais cela ne signifie pas que vous devez parier uniquement sur celle-ci, quelles que soient les circonstances objectives. En même temps, il est mal avisé de parier sur une équipe que vous ne connaissez pas du tout. De plus, vous ne devez pas céder à l’influence des autres et parier uniquement en suivant les conseils des autres, surtout si vous pariez pendant une émission dans un bar sportif. Votre bookmaker ne vous offrira pas toujours de bonnes chances de gagner – soyez prudent.

En cas de défaite, il y a une grande tentation de faire un nouveau pari pour se refaire tout de suite. C’est une erreur courante. En fait, avec Internet à portée de main, vous trouverez toujours des compétitions pour parier – dans une heure, deux, trois, le jour suivant ou la semaine. L’essentiel est de faire votre pari suivant avec calme et lucidité, en prenant en compte vos erreurs. Beaucoup dépendra de vos paris et de la stratégie choisie.