ROIDMI présente le RS70 : aspirateur-balai et à main, balai à serpillière et polisseuse

Après les lancements réussis de l’année dernière, ROIDMI présente son nouveau modèle : le RS70. Ce nouvel aspirateur peut aspirer de poussière et de miettes, il peut également passer la serpillière et nettoyer. Tout cela pendant 80 minutes et sans fil.

Un aspirateur-balai unique et puissant qui peut également passer la serpillière et nettoyer, grâce à la tête de serpillière interchangeable. Les doubles balais tournent à 200 tours par minute et donnent un résultat de nettoyage sans précédent. Selon le modèle choisi, le consommateur peut choisir entre le balayage ou le brossage. Même la combinaison de l’aspiration douce et du balayage est possible grâce à la double tête de balai à serpillières.

La station de lavage incluse nettoie automatiquement les serpillières et il n’est plus nécessaire de se pencher pour passer la serpillière. La tête de balai et la raclette avec brosse sont toutes deux équipées d’un éclairage LED.

En bref :

Puissant aspirateur-balai sans fil

Puissante serpillière sans fil

Puissante polisseuse sans fil

Puissant ramasse-miettes sans fil

Tout cela grâce aux accessoires interchangeables. Optez pour la brosse électrique douce et polyvalente avec rainure en V, ou remplacez-la par la double tête de serpillière motorisée (avec station de nettoyage séparée).



Caractéristiques et capacités :

Brosse motorisée multi-sols (pour les carreaux et carpettes) avec éclairage LED

Double tête de balayage motorisée (200 tr/min !) avec lumière LED

Station séparée pour le nettoyage des serpillières (plus besoin de se baisser !)

Peut également être utilisé comme aspirateur à miettes

Brosse à matelas motorisée incluse

80 minutes d’aspiration sans charger

Recharge complète en 2,5 heures

3 positions d’aspiration (extensible à 5 positions via l’app sur votre smartphone)

Chargement magnétique sans fil

Affichage LED clair avec informations

Raclette et brosse polyvalente

App ROIDMI gratuite pour contrôler et mettre à jour votre RS70

Poignée unique à 270° pour une prise en main idéale au-dessus et au-dessous de votre tête

Garantie de 5 ans sur le moteur

Garantie de 2 ans sur les batteries au lithium LG/Samsung.

Affichage et app unique

Avec un affichage LED unique qui vous donne un aperçu instantané de l’état de votre batterie, du niveau de remplissage de votre conteneur à poussière , des notifications pratiques et bien plus encore. Utilisez l’application gratuite ROIDMI pour établir une connexion Bluetooth avec votre aspirateur-balai ! Accédez instantanément au niveau de charge de votre batterie, à sa qualité, à la durée du nettoyage, à la nécessité de nettoyer le filtre et à la quantité de poussière et de saleté que vous pouvez encore ramasser jusqu’à ce que le conteneur soit plein. Et il mesure également le nombre de calories consommées en passant l’aspirateur. Vous pouvez également obtenir des updates via l’app. De cette façon vous aurez toujours le meilleur firmware sur votre RS70.

Antibactérien

Le système unique de stérilisation quadruple utilise des composants et des filtres antibactériens pour des résultats de nettoyage optimaux. De plus, l’air passe à travers un système de 6 filtres afin que même la plus petite saleté ne puisse pas s’échapper de votre aspirateur. 99,99% de l’air soufflé est filtré ! L’air sale entre et l’air propre sort. Comme c’est agréable.

Design et super léger

Avec ses courbes subtiles, son design ergonomique, ses couleurs vives et ses performances de nettoyage supérieures, le RS70 fait de l’aspiration un travail gratifiant et facile. La poignée unique à 270° de ROIDMI vous permet de tenir le RS70 de différentes manières, réduisant ainsi le poids et la fatigue du poignet. Le moteur numérique est facile à utiliser avec le pouce, même lorsque vous passez l’aspirateur. La section manuelle ne pèse que 1,6 kg et est facile à utiliser, grâce à sa poignée ergonomique.