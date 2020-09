Zone4Fit : la nouvelle application mobile de fitness en live pour tous les niveaux

La nouvelle application mobile Zone4Fit dévoile un programme de coaching sportif innovant combinant exercices en vidéo, conseils d’alimentation saine mais surtout contact en direct avec le coach. Grâce à son appli, Augustin Kivunghe, fondateur des fameux séjours de remise en forme ‘Fuerte Bootcamp’, accompagne chaque utilisateur pour lui assurer l’équilibre entre le sport, la récupération et l’alimentation.

Séance de coaching en direct

L’application Zone4Fit révolutionne le monde des applis de fitness grâce au contact direct établi avec le coach sportif. En plus du programme d’entrainement, l’utilisateur participe à une séance Live hebdomadaire captée depuis la magnifique île de Fuerteventura, aux Canaries, et assurée par Augustin Kivunghe, ancien joueur de football (Virton et Bercheux) et préparateur physique prisé par les sportifs.

« Tous les utilisateurs ont un point commun : ils sont motivés et recherchent de la structure pour évoluer. Grâce au contact direct offert par l’appli, l’entrainement prend du sens, il se déroule en toute sécurité et les progrès se voient très rapidement. Les premiers retours sur le programme sont très encourageants et nous préparons déjà quelques nouvelles fonctionnalités » déclare Augustin Kivunghe, créateur de l’appli et coach sportif.

Trois niveaux : débutant, intermédiaire, avancé

Chaque utilisateur de l’appli évolue en fonction de son propre niveau et de ses objectifs grâce à des capsules vidéos d‘accompagnement préenregistrées. Chaque niveau se base sur un cycle de 6 semaines et d’une semaine d’évaluation personnelle. Pour booster la motivation, les enregistrements sont exclusivement réalisés dans des lieux-dits de cette île espagnole dominée par des volcans impressionnants. Un point d’honneur pour Augustin Kivunghe qui souhaite transmettre les bonnes ondes qui font la réputation de Fuerteventura.

La vrai zone d’équilibre

La clé de l’efficacité de l’application Zone4Fit repose sur l’équilibre entre 3 axes essentiels pour atteindre ses objectifs : le sport, la récupération et l’alimentation. « Ce n’est que lorsque vous combinez des séances de sport efficaces, une alimentation saine et des moments de récupération adéquats que le changement se produit » explique Augustin Kivunghe.

Recettes régime sur mesure

Si Zone4Fit n’est pas une appli dédiée à l’alimentation, l’utilisateur dispose néanmoins d’un accompagnement complet en adéquation avec son entrainement. Un système de filtres diététiques permet de sélectionner la recette idéale en fonction de critères comme le temps de préparation, l’objectifs (ex. perte de poids), le type de cuisine (ex. végétarien) ou encore les allergènes.

La passerelle vers les séjours Fuerte Bootcamp

En 2017, Augustin Kivunghe (47), créateur de Zone4Fit tombe amoureux de l’île de Fuerteventura et quitte la Belgique pour créer ‘Fuerte Bootcamp’. Ces séjours de remise en forme offrent une parenthèse sportive et de bien-être complète sur mesure. Afin d’encore plus propager les bienfaits du sport bien encadré, l’appli Zone4Fit permet désormais de vivre une partie de l’expérience à distance, voire de préparer son séjour et de continuer sa progression après un bootcamp.

Les avantages de Zone4Fit

Entrainements virtuels combinés aux séances hebdomadaires en direct

Capsules vidéos didactiques et filmées sur l’île de Fuerteventura

Contact et conseils en direct avec Augustin Kivunghe, coach renommé

Véritable passerelle entre le fitness chez soi et les séjours à Fuerte Bootcamp

