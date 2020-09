Xiaomi présente le POCO X3 NFC – le champion du milieu de gamme

POCO, la marque de smartphones qui révolutionne le secteur, présente son dernier-né : le POCO X3 NFC. Ce smartphone est conçu pour les jeunes fans de technologie et de jeux et se distingue par son design rainuré unique à l’arrière, qui rayonne de puissance. Il privilégie la performance et ne propose que des fonctionnalités haut de gamme vraiment utiles – sans chichi et à un prix très abordable.

Le POCO X3 NFC est équipé du processeur 4G le plus récent et puissant de la série 700 de Qualcomm®, le Snapdragon™ 732G. Il brille donc par ses performances incroyables. De plus, grâce à sa grande batterie de 5 610 mAh, il offre une autonomie de deux jours maximum sans recharge. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et la vitesse d’échantillonnage tactile de 240 Hz de l’écran du POCO X3 NFC garantissent une expérience incroyablement fluide et réactive – meilleure que la plupart des produits haut de gamme du marché.

Exactement les performances dont vous avez besoin, grâce à la toute nouvelle plate-forme Qualcomm Snapdragon 732G

Le POCO X3 NFC a pour but d’offrir une expérience de jeu et utilisateur exceptionnelle. Tirant profit du processeur 4G le plus puissant à ce jour, le Snapdragon 732G, le POCO X3 NFC se distingue par des performances de pointe et des capacités d’IA (intelligence artificielle) constantes qui surprennent même les joueurs les plus exigeants. Tout cela grâce à une architecture basée sur le CPU Kryo™ 470 octacore et le GPU Adrene™ 618 Elite Gaming Series.

L’appareil utilise la technologie LiquidCool 1.0 Plus pour assurer un fonctionnement stable et une expérience utilisateur sans tracas. Cette technologie combine un caloduc en cuivre agrandi et plusieurs couches de graphite qui, ensemble, réduisent la chaleur du processeur de l’appareil jusqu’à six degrés.

Les performances de l’appareil peuvent être encore optimisées pour le jeu grâce à la dernière version de Game Turbo 3.0. Cette fonction adapte le smartphone aux exigences du jeu, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement du puissant hardware du POCO X3 NFC. En outre, le moteur linéaire de l’appareil fournit une rétroaction haptique optimale avec plus de 150 modes de vibration pour différents scénarios.

Exactement l’expérience immersive dont vous avez besoin, grâce à l’écran 120 Hz + 240 Hz et aux haut-parleurs stéréo

POCO se donnant pour objectif de rendre l’innovation accessible à tous, le POCO X3 NFC dispose d’un étonnant écran bord à bord FHD+ DotDisplay de 6,67 pouces. Celui-ci combine également une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Le POCO X3 NFC bénéficie d’un des écrans les plus fluides de sa gamme de prix. Grâce à la fonction DynamicSwitch, ce smartphone économise l’énergie en commutant automatiquement entre 50, 60, 90 et 120 Hz, en fonction des conditions de fonctionnement et du format du contenu affiché à l’écran. Ainsi, le taux de rafraîchissement augmente pendant un jeu, par exemple, ou diminue pendant la lecture – pour une consommation d’énergie optimale.

La vitesse d’échantillonnage tactile de 240 Hz améliore encore les capacités d’affichage de l’appareil, ce qui le place au-dessus de la concurrence. Le POCO X3 NFC a un taux de réponse 33 % plus rapide que la plupart des produits haut de gamme actuellement sur le marché. Il offre dès lors une expérience utilisateur très satisfaisante et donne aux utilisateurs une nette avance, y compris dans les jeux les plus exigeants.

Pour une expérience immersive totale, le smartphone est équipé d’un ensemble de haut-parleurs stéréo de grande qualité. Le haut-parleur équivalent de 4 cm³ en haut, celui de 1 cm³ en bas et l’amplitude de vibration de 0,5 mm offrent un son cristallin et une expérience de jeu captivante. De plus, grâce à leur fonction autonettoyante, les haut-parleurs n’ont jamais un son amorti, même à long terme.

Exactement les photos dont vous avez besoin, grâce au système à 4 appareils photo IA de 64 mégapixels

Le POCO X3 NFC est équipé d’un appareil photo arrière de haute qualité, composé d’un appareil photo principal de 64 mégapixels, d’un objectif ultra grand angle de 13 mégapixels, d’un appareil photo macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

L’appareil photo principal est un capteur Sony IMX 682 avec une ouverture de f/1,89 et 1,6 μm 4-in-1 Super Pixel qui prend des photos détaillées et ultra nettes. L’objectif ultra grand angle de 13 mégapixels a un angle de vision de 119 degrés, avec une ouverture de f/2,2 et une taille de pixel de 1,0 μm. L’objectif macro de 2 mégapixels et le capteur de profondeur de champ complètent l’ensemble, ajoutant des fonctionnalités et prenant en charge les capacités de l’appareil photo principal.

À l’avant, le smartphone est doté d’un appareil photo tiny dot de 20 mégapixels avec une ouverture de f/2,2 et 1,6 μm 4-in-1 Super Pixel, gage de seflies parfaits.

Pour tous ceux qui veulent se démarquer sur les médias sociaux, le POCO X3 NFC offre un ensemble complet de fonctionnalités créatives, dont 6 options kaléidoscope, un mode Gold Vibes, un mode Cyberpunk, de nombreux nouveaux filtres photo et l’AI Skyscraping 3.0.

Les amateurs de vidéo peuvent profiter de la fonction d’enregistrement vidéo 4K et de fonctionnalités telles que le zoom vidéo fluide, le focus peaking et le verrouillage AE/AF. Le support du format LOG/RAW et le mode Vlog inclus permettent non seulement aux utilisateurs de capturer leur moment le plus important en haute qualité, mais aussi de transformer l’appareil photo en un outil professionnel pour la production de contenu vidéo.

Exactement l’autonomie dont vous avez besoin, grâce à 5 160 mAh et une charge rapide de 33W

Les meilleures fonctionnalités sont de peu d’utilité sans une batterie longue durée. Afin de garantir que les utilisateurs puissent vraiment profiter de toutes les fonctions, le POCO X3 NFC est doté d’une grande batterie de 5 160 mAh. En utilisation normale, cette batterie dure plus de 2 jours. L’appareil bénéficie en outre d’une charge rapide de 33W. Ainsi, non seulement il peut être chargé à 100 % en 65 minutes, mais après 30 minutes, il est déjà rempli à 62 %1.

L’augmentation de la vitesse de recharge est due à la technologie Middle Middle Tab (MMT). Avec des batteries normales, le courant arrive au bas du module et est chargé de bas en haut, ce qui ralentit la recharge. La technologie MMT est basée sur une méthode innovante dans laquelle la batterie reçoit le courant au centre et le distribue en même temps en haut et en bas du module. Cela permet d’obtenir un taux de recharge plus rapide ou plus régulier, ce qui allonge également la durée de vie de la batterie.

Prix et disponibilité

Le POCO X3 NFC est décliné en deux variantes : 6GB+64GB et 6GB+128GB, dans les couleurs Shadow Gray et Cobalt Blue. Ces deux modèles seront en vente dès le 10 septembre 2020 chez Belsimpel aux Pays-Bas et chez Coolblue en Belgique. Les prix indicatifs sont respectivement de 229 et 269 euros.

Du 10 septembre à 13 heures au 14 septembre à 23h59, les appareils seront également disponibles à des prix spéciaux pour les premiers arrivés. La variante 6GB+64GB coûtera 199 euros et la variante 6GB+128GB 249 euros.