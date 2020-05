Les 5 équipements indispensables pour travailler en coworking

Pour ne pas travailler seul ou pour découvrir de nouvelles têtes et se former un réseau, beaucoup d’indépendants optent pour le travail dans des bureaux partagés. Bien qu’un minimum de matériel soit déjà proposé dans ces espaces de coworking, vous avez toujours besoin de quelques affaires en plus pour optimiser votre journée de travail. Découvrez ci-après les 5 équipements indispensables pour bien travailler en coworking.

Un bon ordinateur portable

Bien qu’on puisse recharger son ordinateur portable dans un espace de coworking, il est toujours mieux d’y avoir beaucoup d’autonomie, car ce n’est pas toujours possible d’avoir un poste fixe. Le Dell XPS 15 est une référence en termes d’autonomie puisque sa batterie peut durer toute la journée sans chargement (le nouveau modèle 2020 est magnifique). Le Dell XPS 13 est également performant et a l’avantage d’être léger, ce qui est un argument imparable pour le travail en coworking. Les MacBook Pro 13 et 16 sont également deux autres références qui, non seulement sont légers, mais ont aussi une grande autonomie et sont rapides pour la navigation web et l’exécution des tâches courantes.

Il y a encore peu, je ne recommandais pas le MacBook Pro 13 pouces car ils étaient encore équipés avec des claviers Butterfly (avec des problèmes de fiabilité et un mauvais confort d’utilisation), mais Apple vient de sortir le nouveau modèle Pro avec un clavier traditionnel, bien plus agréable et robuste. C’est maintenant un des meilleurs ordinateurs portables sur le marché avec le 16 pouces.

Un écran externe USB portable

Peu d’espaces de coworking mettent à votre disposition un écran qui vous permette de travailler facilement. Ainsi, posséder un écran externe peut être utile selon votre activité. Pour cela, vous devez opter pour un écran léger et facile à transporter. L’écran portable AILRINNI de 15,6 pouces est l’idéal pour les férus de jeux vidéo (voici guide pour choisir son écran portable USB). Léger et pratique, il est parfait pour les jeux chez vous le week-end et le travail en semaine. Il se charge en USB et est parfait pour travailler en dual screen, mais il est aussi compatible avec de nombreuses consoles pour les moments de détente : Xbox, Switch, PS3 ou PS4.

Un casque audio avec réduction sonore avec micro

Dans les espaces de coworking, vous vous retrouvez souvent en open space et il peut faire beaucoup de bruit. Cela affecte non seulement votre capacité à vous concentrer, mais peut aussi vous déranger lors de vos appels ou visioconférences. Un casque audio avec réduction sonore est alors l’option idéale pour pallier cela. Choisissez-en un avec un micro intégré pour faciliter vos appels, sans que cela dérange les autres.

Un bon sac à dos pour transporter votre matériel tous les jours

Pour transporter votre matériel tous les jours, avoir un bon sac résistant est primordial. Le sac à dos est l’idéal, car il se porte facilement et est ergonomique. Le poids de votre ordinateur portable et des autres accessoires qui y sont se feront ainsi moins sentir. Dans votre choix, privilégiez un sac avec une poche dédiée pour votre ordinateur portable afin que ce dernier ne s’abîme pas en se frottant avec vos autres affaires. Enfin, pensez à choisir un sac à dos fait avec une matière qui respire afin d’éviter les sueurs dans le dos lorsque vous le portez.

Une gourde pour s’hydrater régulièrement depuis son bureau

S’hydrater régulièrement le long de la journée est important. Même si votre espace de coworking dispose d’un point d’eau, une gourde est l’option la plus pratique. En effet, elle vous évite de vous lever régulièrement de votre bureau pour boire. Vous pouvez ainsi rester hydraté tout en continuant de travailler tranquillement. Vous vous lèverez uniquement pour remplir la gourde.