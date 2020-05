Tout savoir sur New World, le nouveau MMO Amazon ! (Massively Multiplayer Online)

Que dire sur la plus grande attente 2020… New World aurait pu sortir il y a des années, mais Amazon en a choisi autrement. Loin des FPS actuels, des mondes dans l’espace, des jeux de survie ou des jeux gratuits, mais bien un MMO Open World classique, tout du moins en apparence.

New World se démarque des autres MMO fantastiques pour plusieurs raisons : il se déroule sur Terre et les personnages des joueurs sont tous humains, mais cela va encore plus loin. Tout est fait pour être le plus réaliste possible, combat avec des armes comme des épées et des arcs et non de la magie, des esquives des jets, mais aussi de la visée et d’avoir le bon timing !

En plus de cela, les compagnies (système de guildes) peuvent combattre pour de la prise de territoire. Mais si vous n’êtes pas prêt pour le PVP (Joueur contre Joueur) New World vous propose de garder seulement le côté MMO, et vous propose de découvrir le monde infini du Jeu. Monstres et explorations vous attendent.

Il existe également un système de capture de territoire qui oppose les compagnies des joueurs les unes aux autres. Ce n’est pas aussi sauvage que la guerre d’entreprise non réglementée d’EVE Online, mais il apporte un peu de cette saveur dans le monde, et les batailles de siège 50v50 pourraient être amusantes. Mais si le JcJ et la politique ne sont pas votre truc, vous pouvez tout simplement explorer et combattre les nombreux monstres du monde – New World n’abandonne pas totalement les conventions MMO.

Nous avons résumé ci-dessous les points qui nous semblent les plus importants à connaître.

Quelle est la date de sortie de New World et à quel prix ?

Le lancement de New World aura lieu le 25 août 2020. Initialement prévue en Mai, l’épidémie et le confinement ont repoussé la date : fin des grandes vacances. Le jeu possédera deux options, une option standard disponible sur Steam et Amazon pour 39.99€ et une édition DELUXE pour 10€ de plus.

Quelle configuration est requise pour New World ?

Au minimum

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-2400/AMD CPU 4 cœurs

Intel Core i5-2400/AMD CPU 4 cœurs Mémoire vive : 8 GO

8 GO Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 670 2 Go/AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 670 2 Go/AMD Radeon R9 280 Réseau : Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque : 35 GO

Bien sûr, si vous possédez un équivalent avec les mêmes performances, cela fonctionnera tout de même. À noter que c’est vraiment le minimum, mais qu’il faut essayer d’avoir un environnement plus puissant pour être le plus optimisé possible. Vous pourrez retrouver de nombreux ordinateurs possédants des très bonnes configurations sur univers-gamer.com.

Du coup, de quel type de MMO s’agit-il ?

New World est un MMO tout ce qu’il y a de plus classique aujourd’hui. Vous retrouverez des combats de Boss, de monstres, du Level-up et de l’upgrade d’équipement, mais aussi des événements mondiaux, tout ce qui fait le charme d’un bon MMO.

Mais là où Amazon à frappé fort, c’est que vous retrouvez un gros système de PVP : Les territoires. C’est une fonction rajoutée afin d’intensifier les parties. Si vous n’êtes pas trop JcJ alors vous pouvez reprendre votre partie classique des quêtes, comme dit au-dessus, c’est une option ajouter.

Et donc, que sont les batailles de territoires ?

New World est une île divisée en plusieurs territoires possédant colonies et forts.

Les colonies sont les endroits où se trouvent les stations d’artisanat et les logements des joueurs.

Les forts sont ce que les compagnies doivent capturer pour prendre le contrôle d’un territoire.

Une compagnie qui contrôle un territoire peut fixer son taux d’imposition et organiser des projets publics, tels que l’amélioration du fort ou de la colonie du territoire. Une entreprise qui veut rester populaire s’efforcera d’améliorer les stations d’artisanat de la colonie afin que les joueurs puissent créer un meilleur équipement. Elle voudra également améliorer les défenses du fort.

Si une autre compagnie pense qu’elle devrait être responsable d’un territoire, elle peut déclarer la guerre, et une bataille sera programmée selon la préférence des défenseurs (vous ne pouvez donc pas les attaquer quand ils sont tous endormis).

Les deux compagnies recruteront des armées de 50 hommes (ils ne doivent pas tous être membres de la compagnie) pour se battre à leur place. Pendant la bataille, les attaquants devront capturer des points de contrôle autour du fort, défoncer les portes et capturer un point central. Les armes de siège, les tourelles défensives, les canons explosifs et autres munitions entrent en jeu ici.

Si les attaquants gagnent, ils prennent le contrôle du territoire, même si certains aspects de celui-ci seront déclassés après la bataille et qu’ils devront le reconstruire.

Pour suivre l’actualité New World, rien de mieux que leur site officiel.