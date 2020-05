Vente de véhicule : Quels conseils pour obtenir une offre en ligne ?

Que vous souhaitiez vendre rapidement votre voiture ou obtenir la meilleure offre, il est conseillé de faire une petite préparation avant de mettre en vente votre véhicule. Voici donc quelques conseils que vous pouvez suivre pour réussir chaque étape du processus, allant de l’amélioration de l’état de votre véhicule à la détermination de sa valeur, en passant par l’obtention d’une offre ferme en ligne.

Avoir le maximum d’informations sur votre voiture :

Beaucoup de gens négligent cette étape ou la laissent jusqu’à la fin, mais le processus de vente d’un véhicule commence d’abord par fournir l’ensemble des informations relatives à votre véhicule. En effet, même si vous connaissez déjà des éléments de base tels que l’année, la marque, le modèle et le kilométrage actuel, vous devez connaître le style de votre voiture ainsi que toutes ses options. Assurez-vous donc d’en avoir une liste complète, car les options peuvent augmenter la valeur de revente de votre voiture. Référez-vous aux documents originaux de la voiture ou à l’autocollant sur la vitre pour vous assurer que vous n’avez rien oublié. Enfin, rassemblez tous les reçus d’entretien dont vous disposer, car le fait de vidanger régulièrement l’huile moteur de votre voiture, par exemple, est un bon signal pour l’acheteur et montre que la voiture a été bien entretenue.

Connaître l’état réel de votre voiture :

Les propriétaires ont tendance à surestimer la valeur de leur voiture, ce qui peut donner lieu à des attentes irréalistes. Vous pensez peut-être que votre voiture est comme neuve, mais sa valeur dépendra de son état réel. Vous devrez donc être bien informé et estimer son prix d’un point de vue objectif. Pensez alors à vous rendre chez votre mécanicien pour évaluer l’état de votre véhicule et identifier les problèmes.

Choisir comment vendre votre voiture :

Une fois que vous connaissez l’état réel de votre voiture, l’étape suivante consiste à décider si vous voulez la vendre vous-même ou la vendre à un concessionnaire. Puisque le prix de votre voiture va varier en fonction de la méthode que vous allez choisir. Chaque option présente des avantages et des inconvénients :

Pourquoi vendre votre voiture à un concessionnaire ?

Une solution rapide et pratique

Pas d’appels, des SMS ou des emails

Pourquoi la vendre vous-même ?

Négocier directement avec les acheteurs

Pas de frais de concessionnaire

Il y a une troisième option qui consiste à obtenir une offre ferme en ligne sur besteautobod.be

Un prix fiable qui prend en considération l’état réel de votre véhicule

Une évaluation en ligne de l’état de votre voiture

Il n’est pas nécessaire d’acheter une voiture neuve

Augmenter la valeur de votre voiture

Que ce soit pour vendre votre voiture vous-même ou une reprise par un concessionnaire, vous devrez effectuer quelques réparations et amélioration si vous souhaitez augmenter la valeur de votre véhicule. La plupart des acheteurs potentiels s’attendent à un minimum de préparation lorsqu’ils vont voir une voiture et ne veulent pas penser à devoir réparer leur nouvelle voiture. Donc si vous pouvez vous vanter des nouveaux freins ou des pneus de haute qualité de votre voiture, elle se vendra beaucoup plus vite.