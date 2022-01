Victrola dévoile le Victrola V1 Premiere & Victrola Revolution GO

Célèbre marque américaine de platines vinyles fondée en 1906, Victrola ne cesse de se réinventer pour faire revivre à travers le monde la musique de toutes les époques. A l’occasion de cette nouvelle édition 2022 du CES Las Vegas, le leader des platines vinyle aux Etats Unis présente deux nouveaux systèmes audio ultra innovants qui redéfinissent les critères de choix lors de l’achat de sa platine vinyle.

Système Victrola V1 Première : une platine audio tout-en-un combinant une mini barre de son stéréo intégrée avec un caisson de basse sans-fil ultra compact et discret.

Platine portable Revolution GO : première platine vinyle Bluetooth® véritablement portable et rechargeable dotée d’une enceinte bénéficiant d’un rapport poids puissance surprenant.

Le système tout-en-un Victrola Première V1 redéfinit les critères de choix qui s’offrent aux consommateurs !

Disposant d’une esthétique moderne et intemporelle, le système Victrola Premiere V1 associe pour la 1ère fois une platine vinyle dotée d’une barre de son stéréo et d’un caisson de basses sans fil S1 : une expérience d’écoute unique en son genre !

Combinant une technologie moderne et des composants haut de gamme, le système musical Victrola Première V1 offre également la fonction de streaming Bluetooth® et la connectivité TV pour nous offrir une expérience unique que ce soit pour l’écoute des vinyles, de notre musique ou encore pour booster les sensations audio sur nos films favoris.

Le Victrola Première V1 est un système complet, compact et facile à installer : un seul bouton suffit pour l’appairer avec le caisson de basse et en profiter immédiatement. Son interface intuitive permet à l’utilisateur de régler le volume via le bouton lumineux pour profiter de basses percutantes et d’aigus clairs sur ses morceaux favoris.

Le tout, sans perturbations ni sauts du diamant, grâce à une technologie brevetée d’anti-vibrations et au caisson de basses sans fil Victrola S1 : une expérience audio inédite !

Cette platine unique en son genre, dispose également d’une entrée audio optique compatible avec la plupart des périphériques stéréo externes actuels.

Le couvercle anti-poussière est très soigné. Une télécommande multifonction vient rajouter au plaisir du concept tout-en-un qui a tout pour des moments inoubliables en famille ou entre amis.

Victrola Revolution GO : un voyage en musique pour tous et partout !

La Victrola Revolution GO est la première platine vinyle Bluetooth® véritablement portable et rechargeable. Elle permet d’écouter sa musique vinyle ou en streaming, partout et à tout moment.

Avec la Victrola Revolution Go, les amateurs de vinyle peuvent désormais écouter leurs albums préférés, sans aucun branchement, grâce à la batterie rechargeable intégrée offrant jusqu’à 12 heures d’utilisation continue.

Résolument innovante, cette platine offre une portabilité ultime grâce à une poignée pliante et une sangle ajustable très pratique pour l’emporter facilement avec soi en bandoulière à la plage, au parc ou n’importe où.

La platine dispose d’un haut-parleur Bluetooth hautes performances. Elle aussi dotée d’un son stéréo et d’un générateur de basses passif, ainsi que d’un boîtier anti-vibration pour des basses profondes et un son cristallin, le tout sans aucun saut de lecture. La Victrola Revolution GO dispose enfin d’un diamant AT-3600LA Audio Technica, au service de la performance sonore qui n’a pas été sacrifiée au profit de la portabilité.

Pour les mélomanes préférant le système d’écoute externe de leur choix, Victrola intègre la fonction de « Vinyl Stream™ » dans sa platine Revolution GO : une technologie qui permet de diffuser une source de musique numérique sur n’importe quel haut-parleur Bluetooth externe. Enfin côté pratique, le couvercle anti-poussière amovible de la Victrola Revolution GO peut également servir de porte-disques pour 5 de nos albums favoris.

La Victrola Premiere V1 et la Victrola Revolution Go (plusieurs coloris possibles) seront disponibles aux prix respectifs de 249 € et 549 € à partir du mois de Mars 2022.