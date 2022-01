OnePlus présente la caméra Hasselblad pour mobile de deuxième génération du OnePlus 10 Pro

Aujourd’hui, la marque mondiale de technologie OnePlus a présenté en détail sa caméra Hasselblad pour mobile de deuxième génération, dont bénéficie son nouveau smartphone phare – le OnePlus 10 Pro.

Le module photo du OnePlus 10 Pro est doté d’un éventail de nouvelles fonctionnalités rendues possibles par le partenariat unique entre OnePlus et le légendaire fabricant d’appareils photo Hasselblad, notamment la solution OnePlus Billion Color et la deuxième génération du mode Hasselblad Pro avec RAW+. En outre, le module photo du OnePlus 10 Pro est doté d’un tout nouveau mode vidéo et d’un capteur ultra grand-angle de 150°, qui permet aux utilisateurs d’immortaliser le monde avec une toute nouvelle perspective.

OnePlus Billion Color Solution

La solution OnePlus Billion Color permet d’appliquer le calibrage naturel des couleurs d’Hasselblad à plus d’un milliard de couleurs sur le OnePlus 10 Pro. Le OnePlus 10 Pro est ainsi le premier appareil OnePlus équipé d’une caméra qui prend des photos couleurs en mode 10 bits intégral, pour un rendu des couleurs plus naturel et délicat sur chaque photo. Grâce à la puissance de la solution OnePlus Billion Color, le OnePlus 10 Pro capture des images avec 25 % de couverture supplémentaire de la gamme de couleurs DCI-P3 et peut traiter 64 fois plus de couleurs que son prédécesseur, le OnePlus 9 Pro.

Le mode couleur 10 bits est pris en charge par chacun des trois capteurs arrière du OnePlus 10 Pro – le capteur principal, le téléobjectif et le capteur ultra grand-angle – et supprime pratiquement l’effet de bande de couleur des clichés, ce qui se traduit par des transitions de couleurs fluides à chaque pression sur le déclencheur.