Inko 2.0 propose un tableau blanc à distance sur iPad et une nouvelle application Mac Catalyst.

Creaceed lance Inko 2.0, une mise à jour majeure de son application de tableau blanc collaboratif pour iPad, iPhone, Mac et Apple TV sortie en 2018. Inko 2.0 apporte le dessin collaboratif via internet ainsi qu’une nouvelle application Mac Catalyst. Cette version propose également une interface utilisateur modernisée et la prise en charge de fonctionnalités modernes d’iOS telles que le rendu Metal à hautes performances, le mode sombre et les captures d’écran intelligentes.

Une expérience de dessin exceptionnelle.

Inko permet à plusieurs utilisateurs d’écrire ou de dessiner ensemble sur le même tableau blanc virtuel avec un affichage en temps réel. Cela en fait un excellent outil pour les écoles et les entreprises car Inko peut être utilisé lors de réunions, de séances de brainstorming et de travaux de groupes scolaires. Inko propose une expérience de dessin exceptionnelle grâce à sa prise en charge approfondie de l’Apple Pencil, un affichage sans pixels et des couleurs vives sur les écrans à large gamme de couleurs (P3). La connectivité pair-à-pair d’Inko rend superflue l’infrastructure réseau ou l’accès à internet, offrant un processus de configuration simple qui permet un déploiement aisé quel que soit l’environnement. De plus, Inko

2.0 permet désormais de dessiner à distance via internet, rendant possibles des interactions plus riches qu’avec les outils classiques de discussion.

Dans les entreprises, dans les écoles, et dans la vie de tous les jours.

Les Macs peuvent maintenant rejoindre les appareils iOS (iPad et iPhone) grâce à la nouvelle application Inko pour Mac Catalyst. Combiné à la vidéoconférence, Inko 2.0 est donc un outil clé pour la collaboration à distance, le travail de groupe ou l’enseignement individuel. L’application gratuite complémentaire pour Apple TV permet la duplication en direct sur grand écran, jusqu’à 4K, à une fraction du coût des tableaux blancs interactifs dédiés. Cette approche permet non seulement d’éviter un apprentissage fastidieux aux enseignants et les problèmes de réservation de salles, mais permet aussi de réutiliser des équipements multi-usage standards (tablettes, téléviseurs).

Nouvelles fonctionnalités d’Inko 2.0

Collaboration à distance via

Une application Rejoignez ou créez un groupe de dessin avec votre Mac, iPad ou iPhone. Et projetez sur l’Apple TV.

Rendu Metal à hautes

Prise en charge des fonctionnalités modernes d’iOS : mode sombre, liens universels d’invitation, SF Symbols, capture d’écran intelligente, raccourcis

Autres fonctionnalités

Affichage sans pixels qui reste net lors du zoom ainsi que des couleurs vives sur les écrans à large gamme de couleurs (P3).

Support complet de l’Apple Pencil pour une expérience de dessin unique: angle, pression et échantillonnage prédictif à haute

Dessin multi-utilisateurs très réactif qui apparaît en temps réel sans latence, y compris depuis des endroits éloignés de centaines de kilomètres.

Labels identifiant les utilisateurs pendant les tracés.

Collaboration à proximité: connectivité nomade pour les appareils proches, même sans point d’accès Wi-Fi (pair-à-pair ou réseau local – LAN). Fonctionne également à l’extérieur.

Collaboration à distance: connectivité via internet pour une portée Envoyez simplement un lien d’invitation.

Jusqu’à 8 participants en connexion pair-à-pair ou 12 participants via internet/LAN.

Sauvegarde des groupes de participants pour une configuration rapide des sessions

Sécurité et vie privée: connexion TLS entre les appareils (à proximité) et chiffrage de bout en bout avec suppression quotidienne des données sur le serveur (à distance).

Pas de création de compte, pas de collecte de données

Action annuler/rétablir seul ou à plusieurs, avec une synchronisation

Outil de dessin à deux tailles + une variante Gomme à deux tailles.

Pointeur éphémère pour mettre des éléments en évidence. Sur Apple TV, une interaction innovante basée sur le mouvement est proposée, utilisant la télécommande tel un pointeur

PDF haute résolution pour l’archivage des tracés.

Application complémentaire gratuite pour Apple

Disponibilité et prix

Inko 2.0 nécessite un iPhone/iPad fonctionnant sous iOS 13.4 ou plus récent, ou un Mac fonctionnant sous macOS Catalina 10.15.4 ou plus récent. Inko peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store, et est disponible en 12 langues.

La collaboration à plusieurs nécessite un abonnement. Deux forfaits sont proposés qui activent tous vos appareils (iPad, iPhone, Mac) et permettent à d’autres utilisateurs de vous rejoindre avec l’application gratuite:

Forfait à proximité: (€1.99/mois, €10.99/an) active la collaboration locale en pair-à-pair ou

Forfait à distance: (€4.49/mois, €32.99/an) active la collaboration à distance via internet. Toutes les fonctionnalités du forfait à proximité sont également

Un essai gratuit de 7 jours entièrement fonctionnel est proposé pour ces forfaits. La version gratuite offre des fonctions de dessin complètes en mode utilisateur unique, vous permettant d’accéder à vos dessins, de les organiser et de les exporter, mais aussi d’essayer la collaboration à proximité pendant quelques minutes. L’achat en volume (VPP) est disponible pour les écoles et les entreprises: voir Inko (Volume Ed.) dans les App Store business et éducation.

L’application complémentaire pour Apple TV est téléchargeable gratuitement sur l’App Store.

Les possesseurs du pack de collaboration (Inko 1) reçoivent automatiquement un abonnement à vie gratuit au forfait à proximité. Les abonnés existants du plan héro (Inko 1) sont automatiquement promus au forfait à distance avec des fonctionnalités supplémentaires et un prix moindre.