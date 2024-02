Moonstone : Adieu tapis de bain mouillés, bonjour bien-être !

Démarrez 2024 du bon pied avec le tapis de bain Moonstone en diatomite, qui sèche instantanément et absorbe l’humidité pour une salle de bain plus saine et plus élégante.

Moonstone, une nouvelle marque française

Notre mission ? Exploiter les propriétés uniques de la diatomite pour créer des accessoires de salle de bain innovants et fonctionnels.

La diatomite : un concentré de bienfaits

Ce minéral naturel, aussi appelé “herbe de la mer”, absorbe l’eau et élimine les bactéries.

Le secret ? Ses millions de pores qui peuvent retenir jusqu’à 150% de son poids en eau, favorisant une évaporation ultra-rapide.

Fini les tapis mouillés et les odeurs désagréables !

Le tapis de bain Moonstone sèche en une minute et vous offre un confort inégalable.

Hygiène optimale garantie

La diatomite piège et élimine les bactéries, pour une salle de bain plus saine.

Un design élégant et minimaliste

Disponible en 3 couleurs, le tapis Moonstone s’intégrera parfaitement à votre décoration.

Facile à entretenir

Il suffit de le laver avec une éponge ou un linge humide.

Moonstone, c’est aussi :

Un engagement envers l’environnement : utilisation de matériaux naturels et fabrication responsable.

Une attention particulière aux détails : chaque produit est conçu avec soin pour vous garantir une expérience optimale.

Points forts du tapis de bain Moonstone :

Sèche en 1 minute

Antibactérien et anti-odeur

Antidérapant et léger

Disponible en 3 couleurs

Composition : 60% Diatomite / 30% fibre végétale / 10% sable de quartz

Dimensions : 39 cm x 59,4 cm x 1 cm

Prix : 49,99 €

Et comme à Tinynews on ne recule devant aucun test, nous allons bientôt pouvoir vous partager notre avis sur ce tapis à séchage rapide. Pour une fois, ce sont Audrey et ses enfants qui s’y colleront !