TutoratPro : Un service de tutorat à domicile pour le secondaire

Au secondaire, ce dont les élèves ont réellement besoin, c’est d’acquérir des connaissances tout en développant leur plein potentiel. Et cela requiert très souvent une méthode de travail, aboutissant à la maîtrise des notions dans l’ensemble des matières.

Ce qui leur manque très souvent, malgré la motivation dont ils font parfois preuve. Et c’est là que des entreprises comme Tutorat Pro interviennent, pour apporter l’aide dont ces élèves du secondaire ont besoin. Et pour être sûr d’y parvenir, ils mettent plusieurs ressources à leur disposition.

Des enseignant-tuteurs pour plus d’efficacité

En effet, pour le tutorat des élèves du secondaire, Tutorat Pro ont opté pour des tuteurs exerçant également le métier d’enseignant. Ceux-ci pourront mieux aider vos enfants, compte tenu du fait qu’ils ont une excellente maîtrise du programme. Aussi, chaque enfant suivi par un de leurs tuteurs développe une certaine autonomie qui croît après chaque séance. Mais en plus, les élèves qu’ils suivent sont plus concentrés en classe, et assimilent bien mieux les nouveaux apprentissages.

La diversité des matières prises en charge par leurs tuteurs

Les tuteurs de Tutorat Pro maîtrisent aussi bien le programme scolaire québécois, que le programme scolaire français. Et ce bien évidemment pour toutes les matières. Et donc que ce soit pour la biologie, les mathématiques, la géographie, l’anglais ou encore la chimie, leurs tuteurs seront aptes à aider vos enfants afin qu’ils surmontent toutes leurs difficultés. Toutefois le service de tutorat implique également des matières telles que la physique, le français, les sciences et technologies, les sciences de la vie et de la terre, la philosophie, l’histoire, et même la préparation à des examens d’admission.

L’accompagnement à domicile pour favoriser le travail de vos enfants

Si ils proposent un service de tutorat à domicile, c’est bien parce que c’est la manière la plus appropriée, de faire en sorte que les élèves s’adaptent au rythme de travail. Cela permettra d’ailleurs avec les séances de tutorat régulières, de les aider à mieux comprendre les notions sur lesquelles ils ont du retard. Mais en plus, ils n’auront plus à accumuler de lacunes dans aucune matière. Et le plus important dans tout cela, c’est qu’avec leurs tuteurs, ils sauront développer, nourrir et conserver, la confiance en soi.

Le soutien scolaire basé sur les nouveaux défis

On en parle peu, mais en arrivant au secondaire, beaucoup d’enfants sont sujets à l’anxiété. Ceci est en effet dû au nouvel environnement dans lequel ils se retrouvent. Et c’est assez normal pour un enfant qui se retrouve dans une nouvelle école, à côté de nouveaux camarades, face à de nouveaux professeurs, en plus de la charge de travail qui a augmenté. C’est donc pour les élèves un tout autre type de défi. Mais un défi pour lequel ils s’engagent à les accompagner, pour qu’ils ne commettent pas des erreurs de parcours à cause de l’anxiété en question.

D’ailleurs pour s’en assurer, leurs tuteurs fournissent l’encadrement le plus positif possible, pour que cela ait un impact sur leur motivation, ainsi que sur leur engagement et leur travail scolaire. Car s’ils ne le font pas ainsi, vos enfants resteront renfermés dans leurs bulles, et ne pourront pas évoluer à cause de cette anxiété.

Cette dernière se manifeste de différentes manières, allant d’un élève à l’autre. Pour la plupart, ils ne posent pas de questions en classe lorsqu’ils n’ont pas compris une notion, de peur que les autres élèves ne se moquent. Et en général, les professeurs n’ont pas le temps d’encadrer individuellement les élèves d’une même classe. Et donc les tuteurs de Tutorat Pro se chargent de cela, que ce soit pour les révisions, les explications, les devoirs, ou encore la préparation aux examens.

En bref

Le service de tutorat que propose Tutorat et de nombreuses autres entreprises est une solution efficace, et adaptée pour tous les élèves du secondaire en difficulté. Les tuteurs s’attèleront particulièrement à leur redonner non seulement la confiance en soi, mais aussi l’envie de progresser et de réussir tout au long du cursus scolaire.