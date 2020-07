Le tutorat réduit l’anxiété scolaire

L’anxiété scolaire est une réalité que vivent aujourd’hui, plusieurs élèves du primaire et du secondaire. Et en général, ceux qui en sont affectés accusent des difficultés avec le travail scolaire. Les signes propres à l’anxiété sont pour la plupart difficiles à interpréter, et diffèrent chez chaque enfant. Ceci en fonction des cas de troubles d’apprentissage auxquels chacun d’eux est sujet. Bien heureusement, le tutorat est capable de réduire l’anxiété, grâce à un système d’accompagnement répondant à tous les cas. Toutefois, nous ne nous pencherons ici que sur les récurrents en milieu scolaire.

Le cas des perfectionnistes

Les élèves perfectionnistes sont en effet ceux-là, qui sont obsédés par la perfection dans tout ce qu’ils entreprennent. La mesure généralement adoptée par le tutorat face à cela, repose sur la communication et la méthode de travail. En effet, il est important de faire savoir à l’élève qu’il est tout à fait normal de commettre des erreurs. Mais aussi, que le plus important c’est d’apprendre de ces erreurs, afin de ne plus les commettre. De plus, il est primordial d’habituer ce cas particulier d’élèves à l’usage de brouillons. Car en général ils se disent qu’ils n’en ont pas besoin, et commettent très souvent des erreurs évidentes compte tenu de ce fait.

Le cas d’anxiété lié aux détails

Le cas d’anxiété lié aux détails affecte généralement les élèves, en ce qui concerne la planification et l’exécution des tâches. Et pour pallier cette situation, des entreprises d’aide aux devoirs comme Tutorat Pro (https://tutoratpro.com) mettent en avant l’encouragement pour l’exécution d’une tâche à la fois. Et dans ce type de situation, elles préconisent également le rythme de travail. Et pour cela, l’accompagnement doit permettre à l’élève d’adopter un rythme qui lui est propre, sans toutefois mettre de pression. Mais au-delà de tout, la méthode de travail doit être basée sur des explications claires. Ceci afin que l’élève puisse bien saisir les consignes des exercices et problèmes.

L’anxiété concernant l’incertitude

Les signes d’anxiété liés à l’incertitude se caractérisent précisément par la déstabilisation de l’élève. Et cela advient suite à des changements au niveau des horaires, mais également de la routine. En effet, les enfants sujets à l’anxiété accusent beaucoup de mal à se défaire de cette routine, qu’ils affectionnent tant. Le tutorat a toutefois solution à ce cas d’anxiété, et conseille de préétablir des horaires au quotidien, en plus d’avertir l’élève de tout changement à l’avance. Savoir qu’il bénéficie d’un délai d’adaptation, a tendance à rassurer ce dernier, et ainsi réduire son anxiété. Ce qui nous conduit au dernier cas.

Le besoin d’être rassuré

C’est en effet l’un des signes d’anxiété les plus courants auquel fait face le tutorat. A cet effet, l’enfant a parfois besoin de se sentir en sécurité, afin de mieux appréhender les nouveaux apprentissages. Et bien évidemment pour ce cas, il existe aussi certaines mesures à prendre pour réduire l’anxiété. En effet, il est important ici de parler calmement et posément à l’enfant, ce dans toutes les situations. Aussi, lui fournir des réponses simples, contribue à combler le besoin qu’il a d’être rassuré.

Pour conclure

Un enfant présentera toujours en moyenne deux de ces signes, s’il est en effet sujet à de l’anxiété, mais jamais tous les signes à la fois. Alors inutile d’en attendre trop pour réagir, car il est impératif de gérer ce type de situation dans l’immédiat. Et l’une des meilleures manières de le faire, c’est d’avoir recours au tutorat. Ce dernier contribue bien à réduire l’anxiété scolaire, mais la procédure pour parvenir à une totale dissipation doit être complétée par les enseignant(e)s.

Cela étant donné bien sûr qu’à l’école, et particulièrement en classe, certains des signes d’anxiété se manifestent plus significativement. Et donc d’autres mesures adaptées sont à prendre.