Les bungalow de Bonsoy : Des locations pour les passionnés de l’Ardenne belge

Situé dans l’ancienne commune d’Hastière, le domaine du Bonsoy est un village de vacances. En plein cœur des paysages paisibles de la commune de Blaimont, les Bungalows du Bonsoy vous accueille pour une courte étape, un week-end, une semaine ou encore pour des vacances prolongées.

Une destination pour les passionnés de l’Ardenne belge, le complexe paisible et familial du Domaine du Bonsoy vous permet de pratiquer des activités touristiques locales. Non loin de Dinant et de Namur, vous aurez tout le loisir de vous familiariser avec la gastronomie locale ainsi que les brasseries artisanales avoisinantes.

Les aventuriers n’auront pas peur de s’approcher à pied, à cheval ou à vélo des Ravel qui bordent la Meuse à quelques pas du complexe de vacances familial du Bonsoy. Non loin de la frontière, les amateurs de la plus wallonne des villes françaises tireront une pointe en VTT jusqu’à Givet pour changer de décors.

Le halage qui vous permettra de rejoindre Dinant vous fera passer non loin des Cascatelles de Flamignoul. Amateurs de calme et de paysages verdoyants seront séduit par les torrents vigoureusement emportés par ce bras de Meuse.

Pour ceux qui préfèrent rester en famille, entre amis ou pour profiter de quelques jours à deux, les bungalows du domaine du Bonsoy offrent tout le confort nécessaire à une détente méritée.

Au cœur de ce domaine boisé, le bungalow Bird House est l’hébergement idéal pour les couples ou familles avec un enfant en quête de ressourcement ! Situé dans le haut du domaine, le bungalow Bird House dispose d’une terrasse de 15m2. Le logement est composé d’une chambre, un séjour/salon, une cuisine et une salle de bain. Le salon est muni d’un canapé convertible. Le bungalow Bird House vient d’être totalement rénové (aout 2021). Hiver comme été, le domaine du Bonsoy accueille les couples, familles et petits groupes avec leurs animaux de compagnie.

Pour des vacances réussies, planifiez vos activités aux alentours en avance. N’oubliez pas d’emporter le matériel nécessaire à vos randonnées pédestres ou cyclistes. Chaussures de marche ou traîneau peuvent également être listés dans votre carnet de voyage afin de profiter au mieux de la nature qui entoure le domaine familial du Bonsoy.

Réservez un bungalow.