Facebook s’apprêterait à changer de nom ce 28 octobre.

C’est site de The Verge qui l’annonce ce matin : Une source interne à la société indique que Facebook s’apprêterait de manière imminente à changer de nom.

L’idée serait de mettre en évidence la création de “Metaverse“, un monde complètement voué à l’immersion de l’utilisateur au travers d’un avatar évoluant dans un environnement virtuel, un peu à la manière de Ready Player One, de Steven Spielberg. L’objectif est de donc de sortir complètement de la vie réelle et de s’approprier une existence totalement irréelle composé de véritables individus aux commandes de celle-ci. Vous avez compris ? Bien.

Il est apparemment prévu que Mark Zuckerberg en parle ce 28 octobre lors de la conférence annuelle “Connect“. L’idée n’est évidemment pas de remplacer le nom du réseau social Facebook mais d’effectuer une démarche semblable à Google, qui a rassemblé tous ses produits et services sous une même société mère : Alphabet.

Afin de développer et déployer Metaverse le plus rapidement possible, Mark Zuckerberg a lancé une grande campagne de recrutement qui vise à attirer, uniquement en Europe, plus de 10.000 personnes au sein de cette nouvelle structure. Impressionnant, tout en sachant que 10.000 personnes sont déjà les mains dans le cambouis à s’atteler à la création des différents univers et des interconnexions possibles entre les différents mondes. Le tout saupoudré d’interfaces qui seront mises à disposition de la communauté de développeurs qui pourront ainsi construire et proposer leur propre monde, gratuitement ou via un système d’abonnement, un peu à la manière des Apps actuelles.

Il est vrai qu’au vu de la multiplication des réseaux sociaux comme Intragram, Tik Tok, Snapchat, Twitter et compagnie, Facebook a tout intérêt à dresser un nouveau cap beaucoup plus novateur, et surtout plus visionnaire, qu’un simple échange de média aussi simple que la photo ou la vidéo.

La suite ce 28 octobre !

Source : The Verge