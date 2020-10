Strong ATRIA 1200 – Une couverture Wi-Fi MESH pour la maison

La configuration et la gestion de votre réseau n’aura jamais été aussi intuitive avec l’application dédiée ATRIA Mesh, disponible sur Android et iOS. Tous vos paramètres sont à portée de doigts et permettent de gérer facilement votre réseau Wi-Fi, les appareils connectés ou le contrôle parental. L’ATRIA 1200 de Strong combine simplicité d’utilisation et sécurité.