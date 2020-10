La montre connectée Garmin Venu Sq a tout pour plaire !

Il n’est pas toujours facile de combiner quotidien effréné à un mode de vie sain. Garmin l’a bien compris : la marque de montres connectées et GPS vous aide à garder votre vie active sur la bonne voie et propose deux nouvelles montres intelligentes au look rectangulaire adaptées à tous les styles de vie et pour toutes les occasions, les Venu Sq et Venu Sq Music Edition. Elles vous permettront de rester actif.ve tout au long de la journée grâce à leurs multiples applications sportives intégrées et fonctions de suivi de santé ultra complètes.

Un coach bien-être à votre poignet

Le bien-être, c’est du sérieux ! C’est la raison pour laquelle la série Venu Sq de Garmin propose une multitude de fonctions de surveillance et suivi de santé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 :

surveillance avancée du sommeil qui analyse les phases (léger, profond ou paradoxal) du sommeil;

suivi de la respiration et de l’hydratation ;

alertes de fréquence cardiaque anormale (trop haute ou trop basse) ;

suivi du cycle menstruel ;

suivi du stress avec des rappels de détente ;

et bien d’autres encore.

La fonction innovante « Body Battery » permet de surveiller votre niveau d’énergie, pour vous aider à planifier au mieux vos séances d’entraînement mais aussi vos temps de repos et votre sommeil.

Un peu trop stressé.e ou anxieux.se ? La montre vous indique quand prendre un break et vous propose plusieurs activités de respiration consciente : « Tranquillité », « Cohérence » et « Relax & Focus ». Des indispensables qui vous aideront à (re)trouver efficacement le sommeil, à vous apaiser ou encore à vous concentrer.

Sport : votre nouvelle source d’inspiration

Besoin d’aide ou de motivation ? La nouvelle Venu Sq vous soutient, même dans les moments les plus challengeants ! La montre propose des séances d’entraînement préchargées mais aussi personnalisables. Elle est compatible avec Garmin Coach : des programmes d’entraînement gratuits adaptés à vos objectifs et à vos performances, combinés à un entraîneur personnel virtuel pour vous soutenir du début jusqu’à la fin.

Lorsqu’il est temps de bouger, la série Venu Sq propose plus de 20 applications sportives intégrées, dont des applications de pilate, yoga, musculation, course à pied, cyclisme, golf, etc. Tout le monde y trouvera son compte. Il est aussi possible de suivre avec précision le nombre de pas, les calories brûlées, le niveau d’intensité,… De quoi rester motivé.e et continuer sur sa bonne lancée !

Des fonctions intelligentes pour un style de vie on the go

La Venu Sq vous accompagne dans toutes vos activités quotidiennes grâce à ses fonctionnalités aussi diverses qu’uniques :

Restez connecté.e grâce aux notifications intelligentes tout au long de la journée ;

grâce aux notifications intelligentes tout au long de la journée ; Prévenez en cas d’incident (lors de promenades, de courses ou de randonnées en plein air). L’assistance envoie en temps réel votre localisation à vos contacts d’urgence ;

o La fonction « LiveTrack » permet à vos proches de suivre votre activité en temps réel, assurant ainsi la tranquillité d’esprit lors de vos entraînements en plein air.

Payez sans contact grâce à Garmin Pay. Le portefeuille reste à la maison pour des transactions rapides et sans contact;

grâce à Garmin Pay. Le portefeuille reste à la maison pour des transactions rapides et sans contact; Customisez votre montre en téléchargeant des applications, des widgets, et bien plus encore sur la boutique Garmin Connect IQTM ;

votre montre en téléchargeant des applications, des widgets, et bien plus encore sur la boutique Garmin Connect IQTM ; Utilisez la Venu Sq avec presque tous les smartphones (compatibles avec les appareils AndroidTM et Apple®) ;

la Venu Sq avec presque tous les (compatibles avec les appareils AndroidTM et Apple®) ; Profitez de son bel écran carré LCD qui vous offrira une belle lisibilité et de la profondeur.

La Venu Sq Music Edition jouit aussi d’un dispositif de stockage de musique sur l’appareil : écoutez votre playlist Spotify, Deezer ou Amazon Music préférée sans téléphone.

Elle vous fait déjà de l’œil ?

Accessoire de mode et compagnon sportif, la série Venu Sq se dote d’un cadran rectangulaire élégant entourant un écran couleur lumineux. Avec une autonomie de batterie allant jusqu’à 6 jours en mode smartwatch et jusqu’à 14 heures en mode GPS, la Venu Sq deviendra vite votre source de motivation préférée pour bouger davantage. Disponible dès maintenant, la Venu Sq est proposée aux prix de 199,99 € et 249,99 € pour la version Music Edition et est disponible en plusieurs coloris.