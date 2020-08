TEST : CHACON IPCAM-BE02, notre avis sur cette caméra extérieure sur batterie à 120€

Rachetée récemment par la société française AwoX, Chacon est une fabricant belge de produits connectés qui essaie de proposer des produits hi-tech à prix réduits, tout en bénéficiant de la force de vente de grandes enseignes de bricolage comme Castorama, Brico Dépot ou Brico en Belgique.

Nous avons donc reçu la toute dernière caméra, plutôt destinée à votre terrasse ou pour tout endroit pour lequel il est compliqué d’amener une alimentation électrique. C’est parti pour le test de cette CHACON IPCAM-BE02, que nous avons finalement décidé d’installer dans le hall d’entrée.

On déballe…

Bon, soyons clair, nous sommes loin d’un packaging aux petits oignons de la Canary Flex. Nous allons ici à l’essentiel et la quasi totalité des accessoires sont glissés dans un simple sac plastique. pas de fioriture donc, surtout à un prix de 119€.

On y retrouve, outre le classique bon vieux chargeur Micro USB (pas de type-C ici, malheureusement), un support aimanté ainsi qu’un collant double face histoire de pouvoir la fixer, par exemple, directement sur votre baie vitrée. Même si l’idée est sympa, on préfèrera utiliser les vis histoire que tout ça tienne bien en place. Chacon offre aussi une espèce de coque protectrice pour l’extérieur.

Le design de la caméra elle-même est assez rondelet et passe-partout. On sent que Chacon a fait un effort au niveau du look et nous sommes face à boitier qui ne fera pâle figure dans votre intérieur ou encore sous la pergola.

Au niveau des specs, cette Chacon IPCAM-BE02 (un autre nom plus sympa aurait fait mon bonheur) propose une résolution de 1080p, tout en embarquant une vision de nuit capable de voir à 10 mètres. Chacon propose un enregistrement dans le cloud (photo uniquement !), sur base de détections de mouvement. De plus, contrairement à Canary, il est possible d’insérer une carte micro SD dans l’arrière train de l’oeuf et de visualiser son contenu à partir de l’App. Plutôt pas mal si vous souhaitez être autonome. Par contre, n’oubliez pas que la caméra pourrait être volée ! Etant donné que Chacon ne propose qu’une sauvegarde locale des vidéos, vous n’aurez donc plus aucune preuve du passage de certaines personnes mal intentionnée.

La caméra fonctionne sur batterie (6700 mAh) et dispose d’une autonomie de 2 à 4 mois en fonction du nombre de détections par jour. Elle dispose aussi d’un audio bi-directionnel afin d’écouter ce qui se passe chez vous durant votre absence et, le cas échéant, converser avec votre aimable cambrioleur en lui signifiant que la police risque de débarquer bientôt.

On installe…

Point d’attention, prenez garde à bien sélectionner l’App “My Chacon” dans l’App Store ou Google Play. Une fois installée, il vous suffira d’ajouter une caméra et de scanner le QR Code avec celle-ci. Un petit “bip” vous indiquera que le processus est en route et il vous restera qu’à suivre les instructions, à savoir le choix du réseau WiFi (2.4 GHz uniquement), le mot de passe, le nom de la caméra et sa localisation. Après deux minutes, l’image apparaît.

Petite info qui pourrait vous être utile : un reset de la caméra sera surement à conseiller si la première tentative de connexion venait à échouer. Il vous suffit donc d’introduire le petit outil dans l’orifice, comme pour un smartphone.

On utilise…

Au travers de l’interface, on sent que Chacon n’a pas dépensé sans compter pour offrir une App léchée et conviviale. Par défaut, on voit apparaître le “live” en haut de la liste et, ensuite, les détections qui se présentent sous la formes de petites vignettes. Nous découvrons dés lors que seule une photo est sauvegardée sur base de la détection de mouvement.

Cette dernière est configurable et il est possible de définir la finesse de la détection. Par contre, il n’est pas possible de définir des zones de détection, ni de lui demander de faire la différence entre les feuilles d’un arbre qui bougent ou un être humain qui se présente devant votre porte.

En mode “live”, il est possible d’enregistrer la séquence ou de prendre une capture et ensuite sauvegarder cela sur votre smartphone. Le mode “micro”, du moins sur iOS, est un peu bancal et je n’arrive pas à parler plus d’une demi seconde, même en laissant mon doigt appuyé. J’ai eu beau essayer plusieurs fois, je ne comprends pas le fonctionnement du mode “Micro”.

Concernant la cadre micro SD, il faudra prendre soin de la formater dans ce bon vieux “FAT 32” mais l’App est capable de gérer cela sans souci. Après cette petite manipulation, les vidéos seront donc sauvegardées localement sur la carte Micro SD. La qualité des images est assez moyenne et la compression assez grossière. Certes, nous reconnaissons les personnes connues mais de là à les utiliser en faible lumière et à 10 mètres, il existe une marge. De plus, il n’est pas possible de se déplacer dans la vidéo, ni d’entendre le moindre son.

On conclut…

Vendue aux alentours de 120€, cette caméra Chacon IPCAM-BE02 nous a d’abord séduite par son design et sa facilité d’installation. Si vous recherchez une caméra autonome, sur batterie, qui intègre une sauvegarde sur carte SD et qui vous notifie du moindre mouvement, elle est parfaite pour vous.

Les notifications, après trois jours de tests en situation réelle, sont assez fiables mais la qualité de l’image est assez basse, tout comme l’interface de l’App qui nous semble un peu basique. Autre point négatif, Chacon ne propose pas d’enregistrement vidéo dans le Cloud (seule un photo lors de la détection est sauvegardée dans les nuages) et cela pourrait devenir problématique en cas de vol.

Chacon IPCAM-BE02 119.99 € 7.7 Design 8.5/10

















Fiabilé 8.0/10

















Fonctionnalités 7.0/10

















Installation & config 8.0/10

















Qualité d'image 7.0/10

















Pros Design sympa

Sauvegarde Micro SD (pas d'abo)

Autonomie

Prix Cons App un peu "old fashion" et bancale par moment

Pas de sauvegarde Cloud des vidéos

Pas de son enregistré

Packaging désuet Acheter