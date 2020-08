Les téléviseurs Philips OLED remportent à nouveau les prix EISA

Depuis les débuts de la télévision Philips, la technologie OLED a été l’un des piliers les plus importants. Associé au puissant processeur P5 et à la technologie exclusive Ambilight, le résultat est sans précédent. Philips TV ne cesse d’améliorer la qualité de l’image et du son des téléviseurs OLED dans le segment haut de gamme, et a remporté plusieurs prix ces dernières années. Toutefois, les prestigieux prix de l’EISA sont le couronnement de cette réussite. Philips TV est fier d’annoncer qu’ils ont remporté un « Best Buy OLED Award » pour la quatrième année consécutive et un « Home Theatre TV Award » pour la troisième année consécutive.

Prix de l’EISA

Le jury de l’EISA (Expert Imaging & Sound Association) est composé de spécialistes techniques issus de 55 revues de référence de 29 pays différents. Depuis près de 40 ans, ils sélectionnent les meilleurs produits audio et visuels ainsi que les plus innovants.

Le jury a décerné le prix du « Best Buy OLED TV Award » à l’OLED805 de 55 pouces, en déclarant : « Cette télévision montre à la fois l’évolution et la révolution. Le nouveau téléviseur OLED de gamme moyenne adopte les fonctions intelligentes d’Android et la prise en charge universelle du HDR de son prédécesseur, mais fait ses débuts avec un processeur d’image largement améliorié. Le résultat est un affichage HDR 4K qui dépasse les limites, en exploitant au maximum le disque et les sources numériques. Les améliorations du processeur P5 basées sur l’IA augmentent la netteté, la vivacité des couleurs ainsi que la clarté. C’est une télévision remarquable à un prix attractif ».

À propos de l’OLED+935 de 65 pouces récompensé par le prix de « Home Theatre TV Award », le jury a déclaré : « Un son de qualité exceptionnelle et une image à couper le souffle sont associés au téléviseur OLED 4K de gamme supérieure. Le son de l’OLED+935 provient du haut parleur 3.1.2 intégré et innovant qui a été développé par le géant de l’audio Bowers & Wilkins, avec lequel Philips TV a un partenariat. L’ambilight à quatre faces nous permet de vivre une expérience encore plus intense, et nous offre une véritable expérience cinématographique ».

L’OLED 805 est désormais disponible en 55 et 65 pouces. Le téléviseur Philips OLED+935 sera officiellement lancé le 1er septembre, et sera disponible dans le courant du mois en 55 ou 65 pouces. À partir d’octobre, ce modèle sera également disponible en 48 pouces.

