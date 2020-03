Des pirates profitent du coronavirus pour diffuser des logiciels malveillants !

Voilà plusieurs semaines que le coronavirus fait la une de l’actualité. Les gens recherchent des renseignements pour savoir comment se protéger eux-mêmes et leurs familles. Cet intérêt soudain n’a évidemment pas échappé aux cybercriminels, qui y voient une occasion rêvée de diffuser des logiciels malveillants.

Sites dangereux

Check Point Intelligence constate depuis janvier qu’au moins 4000 noms de domaine ont été enregistrés sur le virus. Mais 5 % de ces sites web sont suspects et 3 % sont même considérés comme dangereux, soit 50 % de plus que tous les autres domaines enregistrés durant la même période, et donc aussi toutes les autres thématiques saisonnières comme celle de la Saint-Valentin.

Beaucoup de ces nouveaux domaines serviront à commettre des tentatives d’hameçonnage. C’est pourquoi Check Point protège ses utilisateurs contre des sites qui les attirent au moyen d’informations erronées sur le virus, et contre de soi-disant vendeurs de masques, vaccins et tests de dépistage à domicile.

Cas d’hameçonnage en Italie

L’Italie n’est pas seulement touchée par le virus, mais également par une vaste campagne d’hameçonnage, à laquelle au moins 10 % des entreprises auraient été confrontées. Elles reçoivent par exemple un e-mail contenant un document détaillant toutes les mesures de précaution de, soi-disant, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Mais une analyse plus poussée révèle que le document est signé par un médecin qui ne travaille pas pour l’OMS et que l’adresse e-mail ne provient pas non plus de cet organisme.

Malheur à qui clique sur un lien, car il ouvre la porte à Ostap Trojan Downloader, un célèbre téléchargeur Trickbot. C’est un cheval de Troie dominant pour la banque en ligne, qui est continuellement révisé et enrichi de possibilités et fonctions nouvelles. Ce logiciel malveillant aisément modifiable peut ainsi être largement diffusé par le biais de campagnes électroniques à des fins très diverses.

Quelques conseils pour se prémunir

