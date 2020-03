DiO transforme vos appareils électroménagers en objets connectés à moindre coût avec DiO Connect Plug

Seule prise connectée à être dotée d’une télécommande sans fil et équipée de la technologie DIO WiFi safe permettant de se protéger contre les ondes électro-magnétiques.

DiO® marque leader de domotique, qui équipe plus de 2 millions de foyers notamment en produits Radio pilotés 433, et faisant partie depuis l’automne 2018 du groupe français AwoX, lance sa première prise connectée DiO Connect Plug , mariage de 2 expertises technologiques du groupe, technologies de connectivité et protocoles radio de pilotage sans fil.

Discrète avec son design réduit qui n’encombre pas les prises murales, DiO Connect fonctionne au choix en Wifi ou avec la Radio Fréquence 433 MHz, idéal pour ceux qui sont déjà équipés de nombreux accessoires domotiques DiO (plus de 100 références) sans avoir à changer leurs contrôleurs déjà installés (télécommande, interrupteur ou détecteur sans fil).

Ce nouvel équipement va permettre à chacun de brancher simplement ses lampes ou appareils électriques et de les contrôler à distance, avec une télécommande, un smartphone ou encore à la voix avec Google Home & Amazon Alexa.

Ainsi, allumer une lampe, un chauffage ou encore éteindre sa box Internet, simuler une présence lors de vos départs en vacances en permettant des programmes quotidiens personnalisés, tels que piloter vos éclairages ou vos systèmes audio n’ont jamais été si simples !

De plus, cette prise dotée de la technologie «DiO® wifi Safe » permet de protéger son foyer des ondes électro magnétiques en désactivant le mode wifi tout en permettant un pilotage local. Cette innovation permet de plus d’optimiser la bande passante au sein du foyer qui est souvent altérée par le nombre croissant d’objets connectés.

Extrêmement facile à installer grâce à sa solution Plug Play, cette prise connectée contrôle votre éclairage ou appareil électrique en moins d’une minute avec la commande DiO 1.0 de son choix (télécommande, interrupteur ou détecteur sans fil), contrôlable à la voix, ou avec un smartphone, de n’importe où dans le monde. Nul besoin de box ou hub supplémentaire pour contrôler la prise intelligente via l’application gratuite DiO One pour smartphone.

Reliée directement au Wifi, la prise connectée se contrôle donc via différentes solutions :

L’application DiO One sur iOS et Android

Par la voix: DiO Connect est contrôlable à distance avec les enceintes équipées de Google Home & Amazon Alexa.

Avec la télécommande inclue (Radio Fréquence 433 MHz),

Ou encore avec un accessoire comme un interrupteur ou un détecteur de mouvement ou d’ouverture sans-fil,

Caractéristiques techniques

Protocoles : Wi-Fi (2,4 GHz) + radio fréquence DiO 1.0 (433 MHz)

Fonction : On / Off

Puissance maximale : 3000 W –13A

Télécommande : 3 canaux

Portée de transmission jusqu’à 50 m (en champ libre) avec télécommande DiO

Application Android et iOS gratuite : Smart Control

Retour d’état – possibilité de vérifié à distance si un appareil est éteint ou allumé

Disponible dès Février 2020 au prix indicatif de : 24,90 € sur le site du fabricant, Chacon.