Belgique : Samsung et mobco lancent le premier “Covid Certificate Scanner”

À la veille du lancement du certificat Covid européen, la société belge mobco, en collaboration avec Samsung, lance des “Covid Certificate Scanners”. Grâce au robuste Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition, les utilisateurs professionnels pourront vérifier le certificat rapidement et correctement en toutes circonstances. Le smartphone préconfiguré ne lit que le code QR sous-jacent, tandis que Samsung Knox offre une sécurité maximale des données.

Le certificat Covid-19 européen est en cours de préparation. Toute personne pouvant fournir la preuve de sa vaccination, de son immunité ou d’un test négatif peut utiliser ce certificat cet été pour, par exemple, voyager à nouveau librement en Europe ou pour assister à un événement public de grande envergure. Le contrôle du certificat est donc un pilier important de la stratégie de sortie. Dans ce contexte, la collaboration entre mobco et Samsung prévoit une solution totale qui rend possible une vérification sûre, correcte et simple.

Vert ou rouge, et prêt à l’emploi en 5 minutes

Les détails précis du certificat numérique européen et de son application dans et par les États membres nationaux sont encore en cours de définition. Ce qui est certain, c’est que le résultat final contiendra un code QR qui pourra être lu par des tiers à des fins de vérification, et affichera un écran vert ou rouge. Mobco, le principal fournisseur de technologie mobile gérée en Belgique, a donc déjà développé un scanner de certificats Covid qui peut lire l’authenticité et la validité du certificat de manière rapide, simple et totalement sécurisée, sur la base de l’application officielle qui sera mise à disposition par le gouvernement.

Ulrik Van Schepdael, CEO de mobco : « Notre Covid Certificate Scanner a été développé avec une seule finalité en tête, à savoir la numérisation et la validation des certificats. L’appareil est configuré de telle sorte qu’il ne convient qu’à cette seule application spécifique, garantissant ainsi une sécurité maximale des données. Les utilisateurs ne peuvent pas installer d’applications supplémentaires ou copier des certificats pendant la numérisation. La facilité d’utilisation est tout aussi importante. Si une organisation ou une entreprise est responsable de la réalisation de ces scans, il est exclu que les employés doivent eux-mêmes télécharger et configurer l’application. Notre appareil installera tout automatiquement au premier démarrage, sans aucune intervention de l’utilisateur ou du support informatique. Le scanner est pleinement opérationnel en moins de 5 minutes. »

Résistance à toute épreuve et sécurité de niveau militaire

Pour que son application de numérisation puisse fonctionner dans une grande variété de conditions, ainsi que pour assurer une fiabilité opérationnelle et une sécurité à toute épreuve, mobco se tourne vers le Samsung Galaxy XCover 5, un smartphone conçu et fabriqué pour les travailleurs de diverses industries dans le monde. L’appareil s’appuie sur les caractéristiques haut de gamme de la série Samsung Galaxy, notamment un écran exceptionnel, une batterie longue durée et une protection avancée grâce à la plateforme de sécurité Samsung Knox..

Pascal Bungeneers, Head of B2B chez Samsung Belgique : « Le matériel robuste de notre Galaxy XCover 5 Enterprise Edition convient parfaitement à l’utilisateur professionnel qui doit pouvoir vérifier un certificat Covid-19 en toutes circonstances. Pensez aux événements sur la plage, sur les festivals, dans l’horeca… Le smartphone est résistant à l’eau et à la poussière (IP68), aux chutes jusqu’à 1,5 mètre et facile à utiliser avec des gants. La compatibilité avec les stations de charge tierces garantit que le téléphone est chargé dès le début de la journée de travail, et la batterie de 3 000 mAh permet de durer jusqu’à bien après la journée. Pour les situations où l’on a besoin d’encore plus de recharge, la batterie est remplaçable : il suffit d’en mettre une de rechange et vous voilà reparti. »

Une technologie et une expertise éprouvées

Ulrik Van Schepdael : « Ce n’est pas notre première collaboration dans ce domaine. Par exemple, nous avons équipé tous les agents de sécurité de Seris d’appareils Samsung dans une configuration similaire. Ce projet est l’un des nombreux cas où nous avons déjà prouvé qu’un smartphone, réglé en mode entièrement sécurisé, constitue la solution idéale dans des environnements contraignants. »

Pascal Bungeneers : « En plus de sa robustesse, le Galaxy XCover 5 est également construit avec une sécurité des données à toute épreuve. Grâce à la plateforme en couches Samsung Knox, qui est intégrée à nos smartphones, tablettes et wearables pendant la phase de production, chaque appareil est protégé au niveau de la puce contre les intrusions, les logiciels malveillants et autres menaces. »

Le Covid Certificate Scanner est proposé, y compris le support et la gestion centrale, au prix fixe de 243 euros HTVA (ou 373 euros HTVA avec un abonnement mobile de 12 mois).