Acer annonce les nouveaux ordinateurs portables gaming Predator

Acer annonce aujourd’hui des mises à jour de ses ordinateurs portables gaming Predator Triton 300, Predator Helios 300 et Nitro 5, afin de tirer parti des derniers processeurs Intel® Core™ série H de 11ème génération et des GPU NVIDIA GeForce RTX 30, dont les nouveaux GeForce RTX 3050 et GeForce RTX 3050 Ti. En plus de nombreuses autres mises à jour, les améliorations apportées à l’affichage des produits permettront aux gamers de profiter au maximum de cette augmentation de puissance.

« Les nouvelles puces silicium annoncées aujourd’hui sont aussi prometteuses pour nous que pour les utilisateurs, car des processeurs plus puissants nous permettent de pousser encore plus les capacités de gestion thermique de nos produits », déclare James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. « Il y a beaucoup de technologies très intéressantes qui font leur entrée sur le marché en ce moment, et nous réussissons à offrir des produits parfaitement adaptés aux joueurs de tous niveaux. Que vous soyez un pro chevronné ou que vous investissiez dans votre premier portable gaming, c’est le moment de saisir cette opportunité. »

« Avec les processeurs Intel Core série H de 11e génération, les acteurs innovants comme Acer peuvent offrir une expérience de jeu incroyable grâce à une nouvelle architecture qui permet des fréquences allant jusqu’à 5 GHz, au nouveau PCIe Gen 4 pour un accès plus rapide aux graphiques et au stockage, et à une connectivité ultra-rapide basée sur les dernières technologies Wi-Fi 6E et Thunderbolt 4 », explique Ran Senderovitz, Vice President and General Manager, Mobile Products Group, Intel.

Predator Triton 300

Avec ses 19,9 mm, le Predator Triton 300 (PT315-53) est un ordinateur portable puissant que les utilisateurs peuvent facilement glisser dans un sac à dos ou une sacoche. Le châssis entièrement métal comprend un processeur Intel Core série H de 11e génération capable d’atteindre 4,6 GHz, un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 pour ordinateur portable et jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4, capable de supporter les tout derniers opus de jeu. À partir de cette configuration, les utilisateurs auront le choix entre deux options de puissance : un écran QHD de 165 Hz pour un bon niveau de jeu ou un écran FHD de 360 Hz pour encore plus de vitesse. Pour une expérience encore plus incroyable, une réponse de 3 ms de l’overdrive permet au portable de monter en puissance sans déchirure.

L’ordinateur portable utilise une solution de ventilation AeroBlade™ 3D de 5ème génération à deux ventilateurs pour garantir un refroidissement optimal même pendant les parties les plus intenses. De conception unique, ces ventilateurs disposent de quatre-vingt-neuf pales bioniques en métal de 0,08 mm inspirées par les mécaniques de vol laissent passer un plus grand volume d’air avec une meilleure stabilité, ce qui permet d’obtenir un débit d’air 55 % supérieur à celui d’un ventilateur en plastique. Pour aller encore plus loin, le processus de refroidissement, des caloducs dédiés au GPU et au CPU, ainsi que des entrées et de sorties d’air stratégiquement placées, permettent de maximiser l’efficacité du refroidissement, pour une performance optimale.

Un rétroéclairage RVB à 4 zones permet à chaque utilisateur d’ajouter une touche personnelle, et les touches colorées WASD ressortent du clavier. L’audio DTS® X:Ultra transforme n’importe quels casques ou haut-parleurs en un système de son surround à 360°, ce qui permet de distinguer les mouvements dans un jeu ou de restituer la musique et les films préférés avec un son réaliste. Les systèmes Intel® Killer™ E2600G Ethernet, Intel™ Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i et Control Center 2.0 permettent de réduire la latence, et les ports offrent aux gamers de nombreuses options. Avec le port HDMI 2.1 pour se brancher sur un écran externe, deux ports USB 3.2 Gen 1 et un port USB 3.2 Gen 2, Mini DisplayPort 1.4 et USB Type-C (Thunderbolt™ 4), les possibilités de périphériques sont multiples.

Predator Helios 300

La nouvelle génération du Predator Helios 300 arrive avec tout ce dont les gamers ont besoin pour prendre l’avantage, à commencer par les derniers processeurs Intel Core série H de 11e génération, un GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 et jusqu’à 32 Go de RAM DDR4. Toute cette puissance est favorisée par le ventilateur 3D AeroBlade™ de 5e génération d’Acer, un ventilateur conçu sur mesure avec quatre-vingt-neuf pales métal de 0,8 mm qui génèrent un flux d’air 55 % plus important qu’un ventilateur en plastique[2. Le format 17 pouces intègre en plus le système Vortex Flow Design d’Acer, un refroidissement conçu pour générer des flux aérodynamiques spécialement ciblés sur le CPU et le GPU, et réduire la température du châssis.

Deux options d’affichage sont proposées : un écran FHD 360 Hz ou un écran QHD 165 Hz. Tous deux bénéficient d’une réponse de 3 ms[1], de l’overdrive ce qui permet de monter en puissance avec un minimum de ghosting. L’esthétisme de ce portable se retrouve sur le clavier, équipé de 4 zones RVB et de touches WASD concaves transparentes. À la différence d’un clavier standard, cet ordinateur portable est également doté d’une touche Turbo pour un overclocking instantané et d’une touche PredatorSense™ qui ouvre l’application de monitoring personnalisée pour surveiller ou overclocker le système, personnaliser les RVB, et plus encore.

Le portable comprend un contrôleur ethernet Intel® Killer™ E2600, Intel® Killer™ Wi-FI 6 AX1650i et Control Center 2.0 pour de faibles latences et une connexion plus fiable, ainsi que DTS:X Ultra. L’ordinateur portable offre également une gamme complète de ports USB 3.2, dont le Thunderbolt™ 4 USB-C avec prise en charge de la fonctionnalité DisplayPort et de l’alimentation électrique, ainsi qu’un port HDMI 2.1, permettant de se connecter facilement à un moniteur externe. Un disque dur de 2 To offre une grande capacité de stockage pour les jeux et ses divertissements.

Acer Nitro 5

Cette génération du Nitro 5 a du tonus, avec le dernier processeur Intel Core série H de 11e génération, un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 pour ordinateur portable et 32 Go de RAM DDR4. Il comprend un écran QHD IPS de 15,6 pouces (AN515-57) ou de 17,3 pouces (AN517-54) avec un un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 3 ms[1], et un rapport écran/chassis de 80 %. Outre la vitesse, le Nitro 5 mise également sur le stockage : deux ports M.2 PCIe / SATA SSD[1] offre jusqu’à 1 To de mémoire Raid 0 ou 2 To de mémoire HDD permettant aux utilisateurs d’enregistrer tous leurs jeux, films et séquences de streaming.

Les technologies Acer offrent un refroidissement optimal: la technologie Coolboost™ d’Acer, à deux ventilateurs, une prise d’air placée stratégiquement et une évacuation à quatre sorties permettent une amélioration de 10 % de la vitesse des ventilateurs et une augmentation de 9 % du refroidissement du CPU/GPU par rapport au mode automatique. Pour gérer sa puissance selon son besoin, la touche NitroSense donne aux utilisateurs la possibilité de surveiller les performances du système, de choisir parmi les modes de refroidissement prédéfinis ou de les personnaliser, et d’accéder à une variété d’autres réglages du système, comme l’overdrive LCD ou les six modes sonores différents d’Acer TrueHarmony™.

Le pack Acer Nitro 5 est complété par des fonctionnalités ludiques et des touches pratiques. La technologie RVB[1] à quatre zones permet aux utilisateurs de personnaliser le clavier lumineux selon leurs envies. Celui-ci comprend une distance de 1,6 mm entre chaque touche, et un pavé tactile noir. L’ordinateur portable est également doté d’une variété de connexions, tels que les ports RJ45 et HDMI 2.1, un port USB 3.2 Gen 2 et deux ports Gen 1, ainsi qu’un port USB Type-C™ (Thunderbolt™ 4). Le port de charge a été déplacé vers le pack de l’appareil pour un design plus épuré.

Prix et disponibilités

Le Predator Triton 300 (PT315-53) sera disponible au Benelux à partir de juillet à partir de 1299€

Le Predator Helios 300 15 pouces (PH315-54) sera disponible au Benelux à partir de juillet à partir de 1199€

Le Predator Helios 300 17 pouces (PH317-55) sera disponible au Benelux à partir de juillet à partir de 1299€

L’Acer Nitro 5 de 15 pouces (AN515-57) sera disponible au Benelux à partir de juillet à partir de 1299,00€

L’Acer Nitro 5 de 17 pouces (AN517-54) sera disponible au Benelux à partir de juillet à partir de 1399,00€

Les spécifications exactes, prix et dates de disponibilité peuvent varier selon les pays. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre service de presse local ou vous rendre sur www.acer.com.