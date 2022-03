FRITZ!Box AVM : Première pour la fibre optique – Le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi Mesh entrent dans la maison numérique

« The Smart Wi-Fi Expérience », la devise d’AVM pour le MWC de cette année, résume les avantages des produits FRITZ! : les FRITZ!Box et les répéteurs Mesh apportent l’Internet rapide et le Wi-Fi avec une portée énorme sur chaque prise et dans chaque maison, facilitant ainsi toutes les tâches, du divertissement au télétravail.

C’est également le cas de la FRITZ!Box 5590 Fiber, qui sera présentée en avant-première au MWC : avec son module SFP, ce nouveau fleuron pour la fibre optique est adapté à toutes les connexions standard en fibre optique dans toute l’Europe et atteint une vitesse maximale de 10 gigabits par seconde, aussi bien sans fil via Wi-Fi 6 (4 x 4) que via un port Ethernet 2,5 gigabits sur le réseau domestique.

La FRITZ!Box 6690 Cable, qui offre une vitesse de l’ordre du gigabit avec une faible latence, sera aussi présentée au MWC. Ce nouveau modèle haut de gamme pour l’Internet filaire est équipé du Wi-Fi 6 (4 x 4) et d’un port Ethernet 2,5 gigabits. La FRITZ!Box 7590 AX, quant à elle, tire le meilleur parti des réseaux DSL avec le 35b supervectoring et le Wi-Fi 6.

Avec la FRITZ!Box 4060, AVM propose une box Internet sans fil tri-bande compatible Wi-Fi 6, idéale pour se connecter à un modem fibre optique ou câble performant. En plus du Wi-Fi Mesh puissant et intelligent et d’un port WAN 2,5 gigabits, cette box Internet sans fil est la première de sa catégorie à disposer de la norme DECT intégrée permettant d’utiliser des appareils Smart Home et la téléphonie.

Avec la FRITZ!Box 6850 5G, AVM propose une box Internet pour réseau domestique polyvalente et tout-en-un qui peut être utilisée sur tous les réseaux 5G européens – de façon autonome ou non. Avec un Wi-Fi rapide, le Gigabit Ethernet et une station de base pour la téléphonie et la Smart Home, la box permet de profiter dans le confort de l’Internet 5G et 3G/4G. Tous les modèles offrent la téléphonie, le Wi-Fi Mesh et les fonctions Smart Home de pointe qui font la réputation d’une FRITZ!Box.

Enfin, les FRITZ!Repeater 6000 et FRITZ!Repeater 1200 AX sont deux amplificateurs de portée intelligents qui permettent de bénéficier du Wi-Fi dans toute la maison. Les visiteurs du stand d’AVM pourront également découvrir en avant-première la prochaine version majeure de FRITZ!OS 7.50, qui offrira une foule de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour tous les produits FRITZ!.

AVM sera présent au MWC 2022 dans le hall 7, stand 7G41, et sur la plateforme virtuelle mwcbarcelona.com. Pour avoir plus d’informations sur le MWC et pour s’inscrire, rendez-vous sur https://www.mwcbarcelona.com/ attend