Samsung Galaxy S22 Ultra et Galaxy Tab S8 : Ils sont dispos en Belgique.

Les séries Galaxy S22 Ultra et Galaxy Tab S8 sont disponibles en Belgique. Après une période de précommande réussie, au cours de laquelle le nombre de commandes de la série Galaxy S22 dans le monde a plus que doublé par rapport à la série Galaxy S21, les ventes commencent aujourd’hui dans les magasins et en ligne. Le smartphone phare et la série Tab S8 sont les nouvelles merveilles de Samsung, qui permettent aux gens de réaliser plus de choses que jamais.

“Le public est prêt pour la fusion du Note avec la série S”, a déclaré Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. “En pré-commande, la série Galaxy S22 a battu des records. En Belgique, la série Galaxy S22 a été commandée presque 30 % de plus que son prédécesseur. Le nombre de commandes dans le monde a plus que doublé par rapport à la série Galaxy S21 de l’année dernière. Le S22 Ultra représente déjà plus de 60% des ventes. Les chiffres de vente suivent donc le rythme de la puissance d’innovation de nos smartphones phares.

La série Galaxy Tab S8 s’est également avérée populaire. Les pré-commandes ont également plus que doublé dans le monde entier, par rapport à la série Galaxy Tab S7. La première Galaxy Tab S8 Ultra au monde, dotée du plus grand écran et des performances les plus puissantes jamais atteintes, a donc suscité un grand intérêt. C’est ce qui ressort également des chiffres des précommandes en Belgique. Par rapport à son prédécesseur, la série Tab S8 a été commandée presque 3 fois plus. Les chiffres de vente le montrent également. La Galaxy Tab S8 Ultra représente déjà environ 50 % des ventes.”

La série Galaxy S : le summum de l’innovation

Chaque nouveau modèle de la série Galaxy S est le summum de l’innovation. Cette évolution atteint son apogée avec le Galaxy S22 Ultra. Avec une puce la plus rapide, une batterie qui dure plus d’une journée, un meilleur appareil photo (même dans le noir) et le S Pen le plus rapide. Et grâce à sa fiabilité, nos données sont également bien protégées. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous voulez entreprendre.

Le S Pen excelle dans la série S

Le S Pen fait ses débuts dans la série S et le fait immédiatement avec des performances étonnantes. Il n’y a pratiquement pas de décalage d’entrée. Vous écrivez et dessinez sur l’écran de votre smartphone comme si vous glissiez sur du papier avec un crayon. Les enthousiastes font l’éloge du S Pen pour sa polyvalence. Vous pouvez vous exprimer de manière créative et votre productivité s’améliore à pas de géant. C’est ce qui fait que le S22 Ultra avec le S Pen est bien plus qu’un téléphone.

Appareil photo de qualité supérieure

Les appareils photo de la série S sont depuis des années la crème de la crème en matière de photographie sur smartphone. Le S22 Ultra y ajoute le plus grand capteur de pixels jamais réalisé par Samsung. Cela garantit que vos vidéo soient de qualité professionnelle. Les fonctions avancées de Nightography garantissent également que vos images sont nettes et claires, que vous preniez des photos de jour ou de nuit. Le cadrage automatique permet également de capturer facilement ce que vous voulez, qu’il s’agisse de vous ou de vos meilleurs amis. Une gamme d’outils d’édition intégrés renforce encore le professionnalisme. Tout comme sur un appareil photo reflex numérique, vous pouvez éclaircir ou assombrir vos photos grâce aux réglages ISO et à la vitesse d’obturation, par exemple

La performance absolue

Le Galaxy S22 Ultra est doté d’un processeur de 4 nm, ce qui vous permet de bénéficier de l’IA et du traitement ML les plus avancés jamais réalisés par Samsung. Que vous jouiez, diffusiez du continu ou travailliez, le Wi-Fi 6E garantit des performances à la vitesse de la lumière. La batterie puissante dure plus d’une journée et lorsque vous avez besoin d’un peu plus d’énergie, il y a le chargeur rapide de 45W.

L’écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces a une luminosité maximale de 1 750 nits. Vous pouvez donc profiter de tout ce que le Galaxy S22 Ultra a à offrir, même en plein soleil. En outre, il y a la prise en charge de quatre générations de mises à niveau du système d’exploitation Android.

La série Galaxy Tab S8 : une productivité de premier ordre et une connectivité sans faille avec l’écosystème Galaxy

La nouvelle série Tab comprend les Galaxy Tab S8 et Tab S8+, ainsi que la première Tab S8 Ultra. La Tab S8 Ultra est dotée du plus grand écran et des performances les plus puissantes de la gamme Galaxy Tab S. Le généreux écran Super AMOLED de 14,6 pouces et la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz de cette tablette vont de pair avec un cadre de seulement 6,3 mm.

Pour les appels vidéo, la Galaxy Tab S8 dispose de caméras frontales extra-larges, de trois microphones et d’une technologie intelligente de cadrage automatique qui veille à ce que vous soyez toujours parfaitement dans le cadre. Le multitâche est encore plus performant grâce à l’amélioration de Windows Multi-Active et de Samsung DeX. Quick Share, protégé par un mot de passe, vous permet de partager des fichiers en toute sécurité et en toute simplicité. La série Tab S8 est dotée d’un processeur 4nm ultra-rapide et d’un stylet S Pen amélioré. Tout cela est emballé dans un corps mince et solide en aluminium armé. Avec des fonctionnalités telles que Second Screen et Buds Auto Switch, la Galaxy Tab S8 est un complément parfait à l’ensemble de votre écosystème d’appareils Galaxy. La série Galaxy Tab S8 bénéficie de quatre générations de mises à jour du système d’exploitation Android et de cinq ans de mises à jour de sécurité.

Une sécurité à laquelle vous pouvez faire confiance

Avec Samsung Knox Vault, les séries Galaxy S22 Ultra et Tab S8 sont sécurisées de manière optimale. Grâce au tableau de bord de confidentialité de One UI, vous pouvez voir rapidement et facilement quelles applications veulent accéder à vos données et à votre appareil photo, et vous autorisez ou interdisez chaque application. En outre, le smartphone et les tablettes sont équipés des dernières fonctions de sécurité qui permettent d’éviter les cyberattaques sur votre système d’exploitation et votre mémoire.

Prix de détail recommandés Galaxy S22 Ultra

Le Galaxy S22 Ultra est disponible en Burgundy, Phantom Black, Phantom White et Green pour un prix de vente conseillé de 1 249 € (128 GB), 1 349 € (256 GB avec 12 GB de RAM), 1 449 € (512 GB avec 12 GB de RAM) et 1 649 € (1 To avec 12 GB de RAM – disponible uniquement sur la boutique en ligne Samsung) respectivement. Les couleurs Graphite, Sky Blue et Red sont également disponibles en exclusivité sur Samsung.com.

Prix de détail recommandés de la gamme Galaxy Tab S8

La Galaxy Tab S8 est disponible au prix de 749 € (128 GB), la Tab S8+ au prix de 949 € (128 GB) et la Tab S8 Ultra au prix de 149 € (128 GB).