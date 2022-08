On a testé Tractive, le tracker GPS pour chat !

Tractive est une société autrichienne, fondée en 2012, et leader du marché des GPS pour chiens et chats. Sa mission est d’apaiser l’esprit des propriétaires d’animaux de compagnie, sachant que des millions de chats et chiens se perdent chaque année. Lorsque Tractive nous a proposé de tester son traceur pour chat, nous avons, comme à chaque fois, effectué des recherches rapides sur le net pour découvrir le produit. Vu la taille du traceur, nous pensions que le chat, gêné par le dispositif, essayerait de l’enlever et doutions de l’efficacité d’un tel dispositif. C’en était assez pour nous convaincre de tester le produit afin de faire notre propre avis.

Unboxing & Découverte

À l’ouverture de la boîte, notre sentiment se confirme, le traceur est effectivement grand, je me demande d’ailleurs ce que renferme un si grand boîtier qui n’est censé ne contenir “que” une batterie, une puce GPS, et une carte SIM pour envoyer l’information dans le cloud.

Les côtés positifs, le traceur convient aux encolures de 19 à 30 cm, est concave (et donc s’adapte à la forme du cou) et ne pèse “que” pèse 35g, ce qui représente moins de 1% du poids de notre co-testeur à quatre pattes, Koala (le chat de mon frère). Cela fait déjà un peu passer le fait qu’il est énorme. Il est aussi 100% étanche et antichoc. Dans la boîte se trouvent également le câble de charge (malheureusement pas au standard USB-C) et deux coques en caoutchouc bleu marine pour attacher le traceur au collier du chat (non fourni, le collier, pas le chat).

L’application Tractive

Avant de placer le dispositif au cou du chat, nous avons effectué la connexion du traceur avec l’application développée par la société Tractive, disponible sur Android et iOS et également en ligne. À noter que ce traceur GPS nécessite un abonnement data pour fonctionner avec la carte SIM intégrée, je vous parle en un peu plus loin.

La connexion s’est passée facilement en suivant les étapes indiquées dans l’application. La première étape est d’encoder une série d’information sur l’animal qui arborera fièrement le traceur autour de son cou. Certaines sont requises pour le suivi de l’activité, même si je ne comprends pas vraiment pourquoi (race, taille, sexe, âge, mesure de la circonférence de la cage thoracique, longueur du bas de la jambe arrière, poids). Ces informations complétées, bonne nouvelle, le boîtier installe une mise à jour (j’aime les mises à jour, même si je ne sais pas ce qu’elles font, j’ai l’impression que le boîtier sera meilleur). Je ne m’attendais pas à une application aussi complète et aussi bien développée pour un traceur d’animaux. J’ai été très agréablement surpris !

Tracking & activités

Koala, vit dans une maison avec jardin, en périphérie d’une grande ville. C’est un chat ce qu’il y a de plus ordinaire, soit il dort, soit il sort flâner dans le jardin… enfin, c’était ce qu’on pensait !

Une dernière étape était de vérifier si la balise GPS n’allait pas interférer avec la chatière électronique. Cela n’étant pas le cas, nous avons pu l’équiper de son nouveau collier. Contrairement à ce que nous pensions, le chat n’a pas du tout été gêné par le dispositif et une fois relâché, il s’est d’ailleurs enfoui dans le jardin, impatient de nous permettre de tester le traceur.

La précision du GPS en intérieur n’est pas mirobolante, mais étonnante en extérieur. Ceci répond peut-être à la question de la taille du boîtier, pour avoir une aussi bonne précision, le GPS inclus doit-il avoir une certaine dimension ?!

Même si ce n’est qu’un chat, j’avais l’impression de violer la vie privée de ce pauvre animal… mais ça m’est vite passé, parce qu’en plus d’être rassurant, qu’est-ce que c’est amusant de suivre ses aventures et d’observer les données d’activités proposées par l’application ! Ce que j’ai beaucoup aimé dans celle-ci :

La multitude de données relatives aux activités et habitudes de Koala comme la durée de sommeil, de repos, d’activité et de calories brûlées ; informations qui semblent inutiles de prime abord, mais qui sont très intéressantes pour suivre l’état de santé générale de son compagnon à 4 pattes.

relatives aux activités et habitudes de Koala comme la durée de sommeil, de repos, d’activité et de calories brûlées ; informations qui semblent inutiles de prime abord, mais qui sont très intéressantes pour suivre l’état de santé générale de son compagnon à 4 pattes. L’historique de déplacement , qui permet de connaître les endroits que l’animal a l’habitude de fréquenter. Information pertinente si la batterie est plate, afin de diriger les recherches dans les zones habituelles.

, qui permet de connaître les endroits que l’animal a l’habitude de fréquenter. Information pertinente si la batterie est plate, afin de diriger les recherches dans les zones habituelles. L’option “Clôtures virtuelles” qui offre la possibilité de définir des zones “sûre” et “à risque” et de recevoir une notification dès que le chat entre dans ces dernières.

qui offre la possibilité de définir des zones “sûre” et “à risque” et de recevoir une notification dès que le chat entre dans ces dernières. Le “Live Tracking” : qui permet de suivre Koala à la trace en direct, avec une localisation mise à jour toutes les 2 à 3 secondes

: qui permet de suivre Koala à la trace en direct, avec une localisation mise à jour toutes les 2 à 3 secondes Les son & lumière , qui une fois activés vous aideront à retrouver plus facilement votre animal (ou le traceur s’il s’est détaché)

, qui une fois activés vous aideront à retrouver plus facilement votre animal (ou le traceur s’il s’est détaché) La fonction “Recherche” qui fonctionne avec le Bluetooth de votre smartphone et vous dirige pour retrouver votre petit compagnon (très pratique en intérieur quand le chat se cache dans les moindres recoins de la maison)

Vous l’aurez compris, l’application est hyper complète et les options très nombreuses ! J’ai d’ailleurs l’impression que ce collier GPS est une montre connectée et sportive pour chat. Il ne manque plus qu’une notification pour prévenir le chat que son repas est servi.

Le coût et l’abonnement

Outre le prix d’achat de 49,99€ (39.99€ actuellement sur Amazon) du traceur (sans collier), il est obligatoire de souscrire à un abonnement. Pourquoi est-ce nécessaire ? Si vous voulez pouvoir suivre et/ou retrouver votre animal à l’aide d’un collier GPS, il est beaucoup plus aisé d’avoir l’option localisation en direct, mais surtout d’avoir une portée illimitée (sauf s’il n’a qu’un champ de balade limité… mais alors, à quoi bon avoir un traceur ?). Un GPS sans abonnement ne permet pas d’avoir ces deux choses.

Vous avez le choix entre les types d’abonnement Basic ou Premium, et entre plusieurs intervalles de paiement, chacun influençant bien entendu le prix.

Tractive connaît ses clients, et l’entreprise sait que si vous habitez en appartement, sans grande nécessité de suivre l’activité de votre animal, vous pouvez également partir quelque temps dans une maison de campagne par exemple, où votre chat pourra sortir et s’aventurer à l’extérieur. La possibilité de prendre un abonnement mensuel est alors très intéressante.

Dans tous les cas, même si cela reste un coût, selon moi, la tranquillité d’esprit le vaut largement.

Batterie

Tractive annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 7 jours. Ceci requiert d’activer des zones d’économie d’énergie, qui sont des lieux où l’animal passe beaucoup de temps, avec un réseau Wi-Fi à proximité. Seul bémol, certaines options ne sont pas disponibles pendant que ce mode est actif.

En réalité, on tourne plutôt autour d’une autonomie de 4-5 jours (sans activer l’économie d’énergie). Et si vous passez en mode Live Tracking, la batterie s’épuise beaucoup plus vite. L’avantage est que vous recevez une notification en cas de batterie faible, et que la charge est rapide (100% en un peu moins de 2 heures).

Conclusion

Au départ sceptique à cause de la taille du traceur, j’ai rapidement été conquis par toutes les options que l’application Tractive offre aux utilisateurs, et ai été rassuré de voir que le chat n’était pas gêné par le dispositif qu’on lui avait imposé au cou. Le collier GPS et les données fournies sont aussi intéressants que rassurants ; d’ailleurs, même si ce n’est pas mon animal, j’adore me lever le matin et découvrir le périple nocturne Koala.

Nous qui pensions qu’il n’avait pas de vie et qu’il ne sortait pas de l’enceinte du jardin, nous nous trompions. Le voisinage le voit souvent passer, et les poules au fond du jardin semblent apprécier sa compagnie, ou plutôt Koala se lèche les babines devant elles. Si vous aviez un doute, n’hésitez plus, l’essayer, c’est l’adopter !

Tractive pour chat 39.99 € 8.4 Trackong 9.5/10

















Fonctionnalités 9.5/10

















App 9.5/10

















Encombrement 6.5/10

















Autonomie 7.0/10

















Pros App complète

Tracking précis en extérieur

Suivi de santé de son animal

Ludique Cons Autonomie

Prix de l'abonnement

Taille et design Acheter