DJI dévoile DJI Avata, l’expérience de drone immersive ultime

DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie de caméra créative, présente aujourd’hui DJI Avata, un nouveau drone révolutionnaire qui offre une expérience de vol immersif inégalée. DJI Avata crée un nouveau paradigme pour le vol de drone de vue à la première personne (FPV), permettant à chaque pilote de voler et de ressentir ses performances exceptionnelles, de par son agilité et son contrôle facile. Associé aux nouvelles DJI Goggles 2 et au contrôleur de mouvement intuitif DJI, DJI Avata offre une expérience de vol qui était jusqu’à présent inimaginable.

« DJI Avata a été conçu pour éveiller le désir de voler chez tout le monde, avec une technologie de vol immersive qui permet à quiconque d’explorer l’expérience inégalé du vol FPV », a déclaré Ferdinand Wolf, directeur créatif chez DJI. « DJI Avata est époustouflant à piloter, même pour un pilote novice, et comprend des fonctions de sécurité améliorées qui donnent à chacun la liberté d’essayer des figures aériennes créatives. Associé aux DJI Goggles 2[1] et au contrôleur de mouvement DJI, DJI Avata semble voler au gré du vent. Que vous voliez pour le plaisir, pour faire de superbes clips pour les réseaux sociaux, ou pour éblouir des spectateurs dans un studio de production, DJI Avata vous montrera pourquoi son expérience de vol vous entraîne dans un nouveau monde de possibilités vertigineuses.”

DJI Avata ouvre de nouvelles voies créatives aux débutants comme aux professionnels. Son design unique et compact transforme le châssis d’un drone traditionnel en un boîtier conçu pour la vitesse et l’agilité, ne pesant que 410 grammes tout en intégrant des protecteurs d’hélice aérodynamiques pour plus de sécurité. Sa puissante caméra stabilisée, dotée d’un capteur 1/1.7“ CMOS ​ avec 48 millions de pixels effectifs, offre des fonctionnalités d’imagerie haut de gamme telles que les 4K / 60fps et les vidéos 2.7K / 50/60/100/120fps[2], offrant aux créateurs un nouvel outil de pointe pour réaliser facilement du contenu vidéo premium. Et avec un temps de vol allant jusqu’à 18 minutes, il peut offrir des sensations fortes et puissantes à chaque vol.

DJI Avata est conçu pour être associé à DJI Goggles 2 – la toute dernière technologie de contrôle de vol de DJI – et au contrôleur de mouvement DJI, qui dirige le drone en fonction du mouvement de votre main. Les utilisateurs peuvent également contrôler le drone avec la télécommande DJI FPV 2 existante et les lunettes DJI FPV V2. La technologie de vol inégalée de DJI signifie que DJI Avata peut faire du vol stationnaire comme un drone traditionnel, accélérer comme un ‘racer’, zoomer et dézoomer dans des espaces restreints, et s’arrêter en une fraction de seconde. Si DJI Avata est poussé au-delà de ses limites et atterrit à l’envers, un nouveau mode Tortue lui permet de se retourner et de redécoller. Ensemble, le contrôle de vol et la technologie de stabilisation du DJI Avata en font le drone ultime pour s’amuser, tout en capturant des vidéos saisissantes de qualité professionnelle.

DJI Goggles 2 : transmission en haute résolution et faible latence

DJI Goggles 2 est un casque vidéo de nouvelle génération plus petit, plus léger et plus confortable, avec une image FPV très nette, comparable à celles des autres drones DJI.[3] DJI Goggles 2 dispose d’un écran Micro-OLED plus clair avec des dioptries réglables, de sorte que les personnes qui portent normalement des lunettes n’ont plus besoin de les mettre lorsqu’ils utilisent le casque. Lorsqu’il est utilisé avec le contrôleur de mouvement DJI, vous pouvez contrôler librement l’appareil et la caméra à cardan pour répondre à vos besoins de prise de vue dans divers scénarios. Un écran tactile intuitif sur le côté des lunettes vous permet de contrôler facilement ses paramètres d’une seule main.

DJI Avata et DJI Goggles 2 se connectent à l’aide de la transmission DJI O3+, la technologie la plus puissante et la plus fiable pour un contrôle précis, une latence ultra-faible et une vidéo détaillée à 1080p/100fps avec décodage H.265. Il offre le délai de transmission le plus bas d’environ 30 millisecondes, la plus longue distance de transmission de 10 kilomètres (2 kilomètres en Europe),[4] des doubles fréquences à commutation automatique, un débit binaire élevé de 50 Mbps et des méthodes anti-interférence de pointe pour assurer une alimentation fiable. DJI Goggles 2 offre également une fonction de streaming sans fil pour visualiser le flux en direct de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur sur l’écran des lunettes, vous offrant une expérience de visionnement immersive. ​ ​ ​

Contrôleur de mouvement DJI

Le contrôleur de mouvement DJI est un dispositif de contrôle de vol entièrement réinventé qui permet au pilote d’effectuer avec précision des manœuvres complexes en se basant sur les mouvements naturels d’une main. Le système est si intuitif que même les débutants peuvent s’y mettre rapidement et apprendre à voler en mouvements fluides continus, même en s’approchant du sol, en passant en trombe devant des obstacles et en traversant des espaces étroites pour atteindre des espaces ouverts.

Système d’imagerie 4K amélioré avec super stabilisation

DJI Avata dispose d’un système d’imagerie exceptionnel qui dépasse celui de n’importe quel racer FPV – un capteur photo CMOS 48MP de 1/1,7 pouce avec ouverture f/2.8, un objectif ultra grand angle avec un angle de vision allant jusqu’à 155°. Le champ de vision plus large permet la photographie aérienne immersive et la vidéographie jusqu’à 4k/60fps, ainsi que des séquences au ralenti à 2.7K/100fps. Equipé du mode couleur D-Cinelike, DJI Avata offre une large palette de couleurs permettant des ajustements chromatiques détaillés de vos productions.

Même lors de manœuvres aériennes à haute vitesse, DJI Avata maintient votre vidéo nette et stable grâce à deux technologies de stabilisation. DJI RockSteady élimine le tremblement général de l’image, et DJI HorizonSteady maintient l’image orientée vers le bon niveau. Toutes ces données sont transférées vers 20Go d’espace de stockage interne, ce qui permet une liberté et une spontanéité supplémentaires lorsqu’une occasion de prise de vue créative se présente, même sans carte microSD installée dans le lecteur intégré.

Volez en toute sécurité et en toute confiance

Les protecteurs d’hélice intégrés de DJI Avata rendent le fuselage plus résistant et réduisent considérablement les risques, ce qui vous permet de voler en toute confiance avec un appareil capable de résister à des collisions mineures et même de se redresser après un retournement grâce au mode Tortue.

Lorsque DJI Avata est dans les airs, les pilotes peuvent compter sur une suite de fonctionnalités de sécurité qui font du vol une expérience mémorable et sans danger. Une fonction dédiée au freinage d’urgence et au vol stationnaire est disponible dans tous les modes de vol. Elle permet d’arrêter le drone et de le mettre en vol stationnaire à tout moment pendant le vol. Failsafe Return to Home ramène automatiquement le drone à son point d’origine en appuyant sur un bouton, en cas de perte de transmission ou si la batterie atteint un niveau critique.

Même avec sa petite taille, DJI Avata inclut la technologie de sécurité de pointe dont DJI a été le pionnier et qui a assuré la sécurité du ciel à l’ère des drones à travers le monde. DJI Avata utilise le système de géo repérage GEO 2.0 de DJI pour informer les pilotes des restrictions de l’espace aérien et des dangers potentiels, et pour empêcher automatiquement les drones de voler à proximité de certains endroits à haut risque, tels que les aéroports. DJI Avata dispose également du système de récepteur AirSense ADS-B de DJI qui avertit les pilotes de drones lorsque des avions ou des hélicoptères sont à proximité, et diffuse le signal AeroScope de DJI pour aider les autorités à surveiller les drones aéroportés dans des endroits critiques. La vaste majorité des pilotes de drones volent en toute sécurité et de manière responsable, et les performances à grande vitesse de DJI Avata peuvent ​ justifier une attention et des précautions supplémentaires de la part des pilotes ​ pour être conscients de leur environnement. Les pilotes de drones volant avec des lunettes FPV devraient être accompagné par un partenaire pour agir en tant qu’observateur, et de nombreuses juridictions exigent un observateur pour surveiller les dangers de l’espace aérien. Volez toujours en toute sécurité et de manière responsable, et assurez-vous de comprendre et de respecter les exigences légales en matière de vol.

DJI Avata est équipé à la fois d’un système de détection infrarouge et d’un système de vision descendante à deux caméras. Ils aident le drone à maintenir sa position, à planer avec plus de précision, à voler dans des espaces intérieurs ou dans d’autres environnements où la navigation par satellite n’est pas disponible, ainsi qu’à identifier les zones qui ne conviennent pas à l’atterrissage, telles que les plans d’eau. Pour garder un point d’orientation pendant le vol tout en portant des lunettes, DJI Avata et DJI Goggles 2 affichent également le point d’où le drone a décollé. Cette perspective de réalité augmentée (RA) donne un meilleur sens de l’orientation pour aider le pilote à se situer dans l’environnement immédiat en quelques secondes.

Une expérience de vol immersive pour tous les niveaux de compétence

DJI Avata permet aux pilotes, débutants ou professionnels, de choisir parmi plusieurs modes de vol correspondant à leur niveau de compétence :

Mode normal (N) : Pendant le fonctionnement en mode N, DJI Avata fonctionne de la même manière que les autres drones DJI, en restant en vol stationnairegrâce à la navigation par satellite et/ou aux systèmes de positionnement visuel (VPS) situés sur la partie inférieure du drone.

Pendant le fonctionnement en mode N, DJI Avata fonctionne de la même manière que les autres drones DJI, en restant en vol stationnairegrâce à la navigation par satellite et/ou aux systèmes de positionnement visuel (VPS) situés sur la partie inférieure du drone. Mode manuel (M) (uniquement avec la télécommande DJI FPV 2) : Volez en mode M pour un contrôle total et sans limites, et une expérience de vol immersive FPV complète. Les utilisateurs expérimentés peuvent personnaliser les paramètres et profiter de vols et de séquences comme jamais auparavant.

(uniquement avec la télécommande DJI FPV 2) : Volez en mode M pour un contrôle total et sans limites, et une expérience de vol immersive FPV complète. Les utilisateurs expérimentés peuvent personnaliser les paramètres et profiter de vols et de séquences comme jamais auparavant. Mode Sport (S) : Nouveau mélange hybride des modes M et N, le mode S offre certaines des capacités de mouvement dynamique fournies avec le mode M, ainsi que certaines des principales caractéristiques de sécurité du mode N. Le mode S est l’étape intermédiaire entre les trois modes et a été développé pour donner aux pilotes plus d’espace pour explorer leurs compétences à mesure qu’ils s’habituent au drone. Devenez un maître FPV avec l’application DJI Virtual Flight DJI Avata est contrôlé avec l’application DJI Fly, qui comprend des tutoriels détaillés sur la façon d’utiliser le drone. L’application de vol virtuel DJI est une application de simulation gratuite qui permet aux nouveaux pilotes de se familiariser avec les mouvements de vol des drones dans un environnement simple, amusant et sans risque. Le simulateur permet aux pilotes de piloter DJI Avata selon différents paramètres à l’aide du contrôleur dédié. Accessoires pour booster votre vol Une gamme de nouveaux accessoires DJI Avata offre aux pilotes des technologies supplémentaires pour tirer au maximum parti de chaque vol et de leur équipement : [5] DJI Avata Intelligent Flight Battery

DJI Avata Battery Charging Hub

DJI Avata Propellers

DJI Avata Upper Frame

DJI Avata Propeller Guard

DJI Avata ND Filters Set (ND8/16/32)

DJI 65W Portable Charger

DJI 65W Car Charger

DJI Goggles Carry More Backpack DJI Avata est le drone d’expérience de vol immersif FPV le plus facile à piloter et le plus intéressant pour tous ceux qui ont déjà rêvé de voler comme un oiseau. Il donne aux créateurs l’outil par excellence pour capturer en toute confiance la sensation exaltante du vol, à l’intérieur ou à l’extérieur. Avec l’arrivée de DJI Avata, tout le monde peut vivre l’expérience exaltante de se déplacer dans le monde sans contrainte. Prix et disponibilité DJI Avata est disponible dès aujourd’hui sur store.dji.com et chez la plupart des détaillants agréés, dans plusieurs configurations. Une version autonome de DJI Avata se vend à partir de 579 EUR – sans télécommande, contrôleur de mouvement ou lunettes -ce qui est idéal pour ceux qui ont déjà un modèle compatible pour contrôler et visualiser depuis le drone. Le DJI Avata Pro-View Combo se vend à partir de 1 429 EUR et comprend DJI Avata, DJI Goggles 2 et le contrôleur de mouvement DJI. Le DJI Avata Fly Smart Combo se vend à partir de 1 149 EUR et comprend DJI Avata, les DJI FPV Goggles V2 et le contrôleur de mouvement DJI. Le kit DJI Avata Fly More se vend à partir de 249 EUR et comprend deux batteries de vol intelligentes DJI Avata et une station de recharge de batterie DJI Avata. Pour plus d’informations sur toutes les nouvelles fonctionnalités, accessoires et capacités, veuillez visiter https://www.dji.com/dji-avata