Technologie : la VR bientôt disponible sur les casinos en ligne

La réalité virtuelle, ou VR, se développe de plus en plus dans les jeux vidéo. Les studios de création et les fabricants de console investissent dans cette technologie et proposent aujourd’hui des jeux et des logiciels de plus en plus aboutis. Dans le monde du gambling la Réalité virtuelle reste encore un objectif qui monopolise beaucoup de service R&D et on commence depuis quelques années à voir apparaître les jeux et des casinos en ligne proposant cette option. Cela reste pourtant encore rare.

Pourquoi les casinos en ligne s’intéressent à la VR?

Depuis les années 2000, la quête des casinotiers et des éditeurs de logiciels de jeu en ligne est de proposer la plus grande immersion possible. Pour concurrencer les casinos en dur, ils ont dû créer de toute pièce une expérience de jeu qui pouvait séduire les joueurs habitués. L’offre des casinos en ligne, avec une très large gamme de jeux, des classiques réinventés et des bonus a séduit un large public, car elle s’est aussi adaptée au fur et à mesure aux nouvelles technologies. C’est l’un des premiers secteurs du jeu en ligne à proposer ses services sur le net, le premier casino en ligne est né dans les années 90, et sur les smartphones. Aujourd’hui, on pourrait même dire que c’est un secteur précurseur.

C’est aussi un des tous premiers secteurs à accepter les cryptomonnaies comme mode de paiement. La VR est donc logiquement une technologie qui est prise en compte par les casinotiers. Pourtant, son développement est plutôt lent et les jeux comme les casinos qui l’utilisent sont encore rares. Cette technologie est encore balbutiante et si elle pourrait révolutionner le monde des casinos en ligne, elle est encore difficile à mettre en place.

À quoi ressemblent les jeux de casino en VR ?

Pour l’instant, il n’y a eu qu’un seul casino en ligne 100% VR. C’est un échec cuisant, non pas à cause de la qualité ou des fonctionnalités, mais parce que les créateurs étaient trop en avance sur son temps. Il existe pourtant un casino en ligne en VR qui fonctionne dans la communauté des joueurs, mais il n’est pas possible de jouer et de gagner de l’argent réel.

Ce casino, c’est le Casino Nights qui propose de jouer à différents jeux comme le poker, le blackjack, la roulette, etc. C’est un bon exemple de ce que la VR peut apporter dans l’expérience des jeux. Le joueur peut se promener dans le casino, aller au bar, parler avec d’autres joueurs et bien évidemment jouer comme s’il était vraiment une table de casino. L’immersion est totale et de manière générale, la réalité virtuelle s’inscrit définitivement dans l’évolution du casino en ligne… Casino Nights démontre que c’est possible, mais cela reste un jeu de niche et nous sommes loin des leaders du gambling qui peuvent recevoir plusieurs milliers de joueurs en simultanés dans leurs casinos en ligne.

Des studios de création se lancent dans les jeux en VR

NetEnt est l’un des plus grands éditeurs de logiciels de jeu de casino. Dans sa ludothèque, on trouve des jeux spécialement dédiés à la Réalité virtuelle comme Gonzo’s Quest, Jack and the Beanstalk, Twin Spin et Robin Hood. Quickspin, un autre studio de création propose Big Bad Wolf et Beowulf, Elk Gaming a adapté en VR Electric Sam, Taco Brothers, Jack Hammer 2, Fruit Shop et Invisible Man.

La liste est encore longue, mais le fait que les cadors proposent de plus en plus régulièrement ce type de jeu, cela signifie que le secteur y croit beaucoup. Mais alors qu’elles sont les freins au développement de la VR dans les casinos en ligne ?

Les freins à la VR dans les casinos en ligne

Le premier frein est tout simplement le taux d’équipement des joueurs. En effet, la VR nécessite un ordinateur puissant, et des lunettes dédiées. Cela coûte encore cher. Il existe des lunettes pour les consoles de jeux, mais elles n’acceptent pas les jeux d’argent en ligne pour des raisons légales et pour protéger les joueurs mineurs.

Aujourd’hui, la VR est encore un marché de niche. Pour les casinos en ligne, l’investissement est encore bien trop grand en rapport à la quantité de joueurs potentiels. En plus de devoir commander des jeux sur-mesure, il faut créer de toutes pièces des casinos en ligne en VR. Cette technologie est en plus extrêmement gourmande en serveurs et demande une connexion internet très haut débit. À l’heure actuelle, aucun jeu massivement multi-joueur ne propose la VR à cause de ces problématiques…

La VR est destinée à être exploitée dans le monde des casinos en ligne. Il faut être patient, le temps que le taux d’équipement augmente significativement et que la technologie permette d’alléger les exigences matériels pour les joueurs et les casinos en ligne.