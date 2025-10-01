Test : FRITZ! WiFi Mesh Set 1600 (3 prises) – Très bonne vitesse, mais encombrant

Quand j’entends “réseau WiFi mesh”, FRITZ! n’est pas la première marque qui me vient à l’esprit – trop discrète chez nous. Mais le jour où on m’a proposé de tester le FRITZ! Mesh Set 1600 (3 prises), je me suis dit que c’était l’occasion de voir si ce « discret » pouvait faire mieux que mon vieux système Devolo, qui commence à montrer ses limites.

Spécifications techniques

Avant de plonger dans les ressentis, quelques chiffres pour poser le décor :

Le kit est composé de trois bornes FRITZ! Repeater 1200 AX .

Norme WiFi 6 (802.11ax), dual-band (2,4 GHz + 5 GHz) ; support de la largeur de canal 160 MHz (VHT160) pour le 5 GHz.

Débit maximal annoncé : ~ 3000 Mbit/s par borne (2400 Mbps sur 5 GHz, 600 Mbps sur 2,4 GHz).

Port Gigabit LAN sur chaque répéteur, pour connecter un appareil filaire ou faire une liaison LAN stable.

Dimensions : environ 80 × 80 × 37 mm sans prise gigogne.

Consommation annoncée : environ 6 W par répéteur.

Garantie constructeur : 5 ans.

Découverte & configuration

Dès l’ouverture, deux choses m’ont d’emblée dérangé :

L’encombrement des prises : les boîtiers sont volumineux. Brancher une borne, c’est perdre littéralement la place d’une prise. Dans un vieux bâtiment bruxellois avec peu de prises murales, ça complique la vie. Pas de prise gigogne : c’est presque anecdotique, mais ça fait la différence quand on a très peu de prise chez soi.

Côté installation, c’est presque du plug-and-play : la prise centrale s’est connectée rapidement, l’appli MyFRITZ! m’a guidé étape par étape, les deux répéteurs secondaires se sont ajoutés facilement. Le hic : certaines parties de l’application sont en allemand. Pas rédhibitoire, mais pas franchement “tout public”.

Vitesse & stabilité

Pour comparer la vitesse, j’ai d’abord réalisé une série de mesures avec mon installation existante, équipée d’un kit Devolo en CPL. J’ai effectué plusieurs tests via Speedtest, à différents moments de la journée et dans différentes pièces de l’appartement, afin de disposer d’une base de référence fiable.

Ensuite, j’ai installé le Fritz! Mesh Set 1600 aux mêmes emplacements que les prises Devolo et répété exactement les mêmes tests, dans les mêmes conditions. L’objectif était de confronter les deux systèmes sur un pied d’égalité : d’un côté, une solution CPL (qui transporte le signal via le réseau électrique), de l’autre, une solution purement WiFi Mesh, qui se contente de propager le signal sans passer par le courant porteur.

Avant de plonger dans les résultats, il est donc essentiel de garder à l’esprit que nous comparons pas deux technologies différentes.

Voici ce que j’ai mesuré :

Emplacement Débit descendant (DL) Devolo Débit descendant FRITZ! Débit montant (UP) Devolo Débit montant FRITZ! Salon 365 Mbps 457 Mbps 27,7 Mbps 28,2 Mbps Cuisine ~ 63 Mbps 5 Mbps ~ 24 Mbps 3 Mbps Chambre ~ 128 Mbps 38 Mbps ~ 27 Mbps 9 Mbps

Surprise dans le salon, le le FRITZ! (dans son domaine d'expertise) surpasse de loin (+ de 30%) le Devolo en téléchargement. Moi qui pensais que mon kit actuel était rapide, avec le kit de Fritz! je vois une réelle différence.



dans le salon, le le FRITZ! (dans son domaine d’expertise) surpasse de loin (+ de 30%) le Devolo en téléchargement. Moi qui pensais que mon kit actuel était rapide, avec le kit de Fritz! je vois une réelle différence. Par contre, dans les autres pièces (cuisine et chambre), les performances s’effondrent – à cause de la configuration et structure de mon appartement dans lequel le signal WiFi ne passe pas. La cuisine et a l’extrémité de l’appartement et la chambre au milieu.

C’est surtout sur la stabilité que le kit FRITZ! fait la différence. Durant mes dix jours de test, je n’ai rencontré aucune déconnexion, que ce soit sur smartphone, ordinateur ou même sur les enceintes Google Home. À titre de comparaison, mon réseau Devolo, installé depuis plus de 4 ans, connaissait régulièrement des ratés, notamment en pleine réunion avec mon PC professionnel ou avec les périphériques cités plus haut.

Configuration par l’Interface utilisateur

Avec mon ancien kit Devolo, je dois avouer que je n’ai pratiquement jamais touché à la configuration depuis son installation en 2021, sauf pour mettre à jour les prises. Autrement dit, je ne fais pas partie de ceux qui passent leur temps à optimiser chaque paramètre réseau.

Par curiosité, j’ai donc voulu voir si Fritz! proposait quelque chose d’équivalent. L’application mobile est assez basique et se limite aux réglages essentiels, mais c’est surtout du côté de l’interface utilisateur accessible via l’adresse IP de la centrale Mesh que tout se passe. Et là, bonne surprise : tout est en français et particulièrement complet.

Soyons clairs : à moins d’être un vrai passionné de réseaux, une bonne partie de ces paramètres vous paraîtra obscure. En revanche, les utilisateurs plus pointus y trouveront leur bonheur : configuration fine du Wi-Fi, gestion des canaux, attribution des adresses IP, suivi en temps réel de la bande passante, contrôle parental, optimisation Mesh… bref, un vrai tableau de bord.

Et comme je ne suis pas expert, plutôt que d’entrer dans les détails techniques, je préfère vous partager quelques captures d’écran. Les pros y verront immédiatement toutes les possibilités, et les novices auront la preuve qu’il y a largement de quoi faire évoluer son installation si nécessaire.

Encombrement & ergonomie

Si la vitesse est au rendez-vous, le côté “branché au mur” est loin d’être discret :

Les prises sont grosses, ce qui bloque une prise adjacente sur multiprise ou une prise murale (en plus de celle utilisée).

, ce qui bloque une prise adjacente sur multiprise ou une prise murale (en plus de celle utilisée). L’encombrement se ressent physiquement : dans certains cas, le boîtier du répéteur est si imposant qu’il gêne un peu visuellement et prend de la place (dans ma cuisine par exemple).

Consommation

Un point qu’on a souvent tendance à oublier avec ce genre d’appareils, c’est la consommation électrique. Comme les répéteurs restent branchés 24h/24, autant qu’ils ne fassent pas exploser la facture d’électricité.

Sur ce point, FRITZ! fait clairement mieux que Devolo (ce qui peut sembler normal car le kit Devolo est en plus CPL) :

Les répéteurs FRITZ! consomment entre 3 et 4 W en usage normal, même avec plusieurs appareils connectés.



, même avec plusieurs appareils connectés. Mon ancien kit devolo tournait autour de 6 à 7 W par prise, pratiquement le double.

La différence peut paraître minime sur une seule prise, mais sur trois répéteurs branchés en permanence, ça finit par compter à la fin de l’année. Résultat : plus économe, le FRITZ! est aussi plus respectueux pour votre portefeuille… et pour la planète.

Prix & rapport qualité/prix

Le FRITZ! Mesh Set 1600 remplit clairement sa mission : offrir un WiFi rapide et stable (du moins dans toutes les pièces où j’ai pu le tester). Et pour un prix tournant autour de 189 € le pack de trois, il représente un excellent rapport qualité/prix.

Pour ce tarif, on bénéficie d’un débit solide, d’une stabilité exemplaire, d’une application bien pensée et de spécifications techniques modernes (WiFi 6, VHT160, LAN gigabit…). Bref, difficile de trouver mieux à ce niveau.

Mais (car il y a un mais), l’encombrement des prises et surtout l’absence de prise gigogne sont de vrais défauts, en particulier dans une maison ou un appartement ancien où chaque prise compte. Cela peut compliquer une installation optimale, comme chez moi.

Il faut aussi garder en tête que ce kit repose uniquement sur le WiFi Mesh : si vos murs sont très épais ou vos distances trop importantes, un système hybride CPL + WiFi Mesh (comme celui de Devolo) sera sans doute plus adapté.

En résumé : ce kit est hautement recommandé pour ceux qui veulent booster leur WiFi sans se ruiner, à condition d’avoir assez de prises murales disponibles et que vos besoins ne réclament pas absolument un CPL.

Ce kit FRITZ! Mesh Set 1600 est disponible chez Mediamarkt et chez Coolblue pour 189 €.

Notez également que tous les produits Fritz! sont disponibles à l’achat directement sur le site du fabricant.

FRITZ! Mesh Set 1600 189 €
Facilité d'installation & configuration 8.0/10

















Stabilité de la connexion 9.0/10

















Fonctionnalités de l'application 9.0/10

















Design & encombrement 5.0/10

















Rapport qualité / prix 9.0/10

















On aime:
La facilité de configuration

La consommation

Le prix

La stabilité du WiFi

On aime moins:
L'encombrement des prises

La configuration partiellement en allemand

Pas de prise gigogne Acheter