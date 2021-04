Test – devolo Mesh Wifi 2 : Une vitesse et une fiabilité vraiment diabolique ?

Laissez-moi vous planter le décor de ce test : J’habite dans un immeuble construit dans les années 70 dont les murs sont très épais, les câbles électriques d’époque et les prises murales peu nombreuses. La box Wifi de mon fournisseur Internet se situe dans le coin du salon et je ne capte pratiquement pas de signal dans ma chambre, comme dans celle de mon fils ou la cuisine (oui, oui, avoir du wifi dans cette pièce est important quand on est un geek et qu’on cuisine en regardant la télé ou une série).

Avant de tester un système onéreux comme celui-ci, j’avais essayé d’étendre le signal Wifi avec un répéteur devolo de 2014, mais ça n’avait pas solutionné le problème. Il y a quelques semaines, mon fils de 13 ans se plaignait d’intempestives coupures, alternée d’une connexion très lente dans sa chambre, l’empêchant de travailler sur son ordinateur.

Quand j’ai annoncé à mon frère, geek parmi les geeks, que j’allais tester le devolo Mesh Wifi 2 (c’est-à-dire la Rolls Royce des Mesh Wifi), il m’a rit au nez en disant que mon installation électrique était trop mauvaise pour supporter le CPL. Comme dirait Barney dans How I met Your Mother, « Challenge accepted ».

Est-ce que ce Develo Mesh Wifi 2 va me permettre d’obtenir une connexion à haut débit partout dans mon appartement sans coupure ? C’est ce que nous allons voir !

Ouverture de la boîte + installation

La boîte est petite mais lourde, signe de qualité pour ce genre de produit. A l’intérieur, les trois volumineux devices CPL + 1 câble RJ45 + 1 manuel de quelques pages, et … c’est tout. En même temps, il n’en faut pas plus.

Sur la première page du manuel, il est déconseillé de brancher le CPL sur une multiprise. Dans mon salon, il n’y a qu’une seule prise électrique murale dans chaque coin et des multiprises qui y sont connectées. Heureusement, je peux brancher le devolo dans la prise murale et y connecter les multiprises, je suis sauvé. Les boitiers CPL sont imposants, il n’est pas facile de les connecter derrière un meuble ou dans des endroits peu spacieux.

J’installe l’application devolo Home Network sur mon smartphone pour configurer les CPL, en me disant que ce sera plus facile. L’application installée, il suffit de scanner le code barre sur la boîte pour que le type de produit (devolo Mesh Wifi 2) soit reconnu et que les conseils d’installation soient adaptés.

Malgré la facilité d’installation apparente, je perds 30 minutes à essayer d’installer les CPL avec l’application. Devant mon énervement croissant, ma compagne me propose son aide que je décline gentiment. J’ai mon égo de geek-macho à respecter. Finalement, pour faire plaisir à ma chérie (elle m’a obligé à écrire ça), je regarde le manuel papier qui est plus clair et en suivant les étapes mieux décrites, l’installation se passe sans anicroche. En 5 minutes, le réseau Wifi Mesh est configuré !

Test de vitesse en Wifi

A cause de contraintes techniques, le CPL principal (qui est connecté à la box internet), est branché à une multiprise, elle-même connectée à une autre multiprise, exactement comme il est déconseillé de faire. Je m’attendais donc à des résultats catastrophiques.

Premier test, le salon

La vitesse du Wifi sur la box internet de mon fournisseur est d’environ 250Mo/s en download et environ 25Mo/s en upload. Le CPL principal étant branché à la box internet en RJ45, je m’attendais à avoir la même vitesse ce qui est effectivement le cas. En relançant plusieurs fois le test, je tombe sur des résultats identiques avec des pointes à 280 Mo/s.

Deuxième test, la chambre de mon fils

Dans la chambre de mon fils, le signal Wifi était quasiment nul. La vitesse plafonnait, les rares fois où ça fonctionnait, à 5 Mo/s. Roulement de tambour, avec le devolo Mesh Wifi 2, la vitesse du Wifi dans la chambre de mon fils est passée de 10Mo/s à 190Mo/s et à une stabilité sans failles ! A la vue des résultats, j’ai vu les yeux de mon fils pétiller de joie … jusqu’à ce que je lui dise qu’il pourra faire d’avantage d’exercices pour l’école sur son ordinateur.

Troisième test, ma chambre

Entre la box Internet et mon lit, séparé seulement d’une quinzaine de mètres, il existe quatre gros murs ainsi que la salle de bain. Autant dire que j’étais heureux d’obtenir un léger signal, ce qui arrivait rarement. Ma chambre se situe plus loin du CPL numéro 2 et est également séparé par deux gros murs. Je m’attendais donc à une vitesse significativement moins bonne. J’ai relancé plusieurs Speedtest afin de confirmer les résultats à peine croyables, la vitesse est passée de rien à un peu plus de 180 Mo/s très stable.

Quatrième test, je me balade chez moi pour tester le Mesh

Test ultime, regarder la télé en HD et en direct en passant d’une pièce à l’autre et en se connectant chaque fois au Wifi d’un CPL différent, en d’autres termes, la technologie Mesh. Le test a été effectué sur un Samsung Galaxy Note 10+ et un Samsung Galaxy Tab 5SE en coupant la 4G. Lorsque je change de pièce, les appareils restent connectés au CPL du salon au lieu de se connecter à celui le plus proche, offrant donc un signal plus puissant. Je suis obligé de couper le wifi puis de le rallumer pour que mes appareils se connectent au bon CPL, offrant un meilleur signal.

Test de vitesse en en RJ45

Dans le salon

La vitesse du Wifi est tellement bonne que je ne vois pas vraiment l’intérêt de connecter mes ordinateurs en câblé mais, afin de vérifier la qualité du câblage électrique, je me suis lancé. Dans le salon, avec le second CPL branché sur une multiprise, j’arrive à un résultat d’environ 130Mo/s et 20Mo/s en upload. Compte tenu du fait que le câblage est très vieux que que le CPL principal est branché sur un multi et que le 2ème aussi, le résultat est vraiment surprenant !

Dans la chambre de mon fils

Le troisième CPL est branché directement dans le mur. La vitesse est à peu de chose près la même chose, ça varie de 110 à 130Mo/s en download. Après avoir testé la connexion en Wifi et en RJ45, il ressort que la connexion câblée est moins rapide.

L’application devolo Home Connect

Les CPL configurés et connectés, tout est contrôlable grâce à l’application sur smartphone ou sur un PC. Il est par exemple possible de configurer un contrôle parental horaire grâce à l’adresse Mac du périphérique (c’est mon fils qui va être content), consulter la vitesse du réseau, le nombre de périphériques connectés, … L’application est claire et suffisante.

Consommation

La consommation électrique des CPL est plutôt élevée, 12,1 W au maximum et 3,1W en veille. Même lorsqu’ils sont en veille et que rien n’y est connecté, les CPL sont chauds.

Conclusion

Il m’a fallu attendre 2021 et le devolo Mesh Wifi 2 pour obtenir de l’Internet à haut débit partout dans mon appartement ! Malgré le réseau électrique antédiluvien, la technologie de ce devolo Mesh Wifi 2 fonctionne parfaitement et me permet de pouvoir me connecter à haut débit partout de chez moi. Même mon frère a été surpris des résultats que j’ai obtenu, c’est pour dire la performance ! Je suis certain que, sur un réseau électrique plus récent, les résultats seraient encore meilleurs mais je suis déjà comblé avec les vitesses obtenues chez moi.

Le prix est assez élevé (369€ pour un kit 1+2), sans doute trop pour un utilisateur lambda, mais justifié compte tenu de la technologie offerte, de la qualité du produit et des possibilités de configuration offertes.

Il faut aussi savoir qu’en vous connectant, via votre navigateur, sur l’adresse IP de chaque boitier, vous pourrez avoir accès à toute une série de points de configuration comme le nom du SSID, la configuration DHCP, DNS, filtrage sur Mac address et bien d’autres écrans qui vous seront utiles pour affiner ou modifier certains réglages plus techniques.

Le kit devolo Wifi Mesh 2 est en vente sur Amazon pour 369 € (un boitier box et deux boitiers WiFi). Il existe aussi un starter kit (un boitier box et un boitier WiFi) au prix de 256€ sur Amazon. Des boitiers WiFi supplémentaires sont aussi disponibles au prix de 139€ sur Amazon.

devolo WiFi Mesh 2 369 € 8.5 Design 7.5/10

















Performance 9.5/10

















Qualité 9.0/10

















Facilité d'installation 9.0/10

















Prix 7.5/10

















Pros Produit de qualité

Connexion stable et rapide

Configuration complète (App + firmware)

2 connexions Gigabit RJ45 par CPL

Garantie fabricant de 3 ans Cons Installation peut paraitre peu claire pour les néophytes

Dimension des CPL

Dimension des CPL

Consommation électrique