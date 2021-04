LastObject : 3 alternatives zéro déchet pour remplacer plus de 5000 accessoires à usage unique

Ces dernières années, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour remplacer le nombre de produits à usage unique. Pourtant, certains accessoires de notre quotidien représentent encore un nombre de déchet bien plus qu’inquiétant à l’échelle mondiale. Chaque année, des milliards de coton-tiges, de mouchoirs ou encore de cotons démaquillants se retrouvent dans nos océans et sur nos plages.

Le fer de lance de la lutte contre les accessoires jetables

Heureusement, un nouvel acteur a récemment fait une entrée fracassante dans le secteur du zéro déchet pour prendre ce problème à bras le corps. Il s’agit de LastObject, une marque danoise d’alternatives durables et innovantes visant à remplacer les pires accessoires à usage unique de notre quotidien.

En 2018, trois designers éco-conscients, Nicolas et Isabel Aagaard (frère et soeur) et Kåre Frandsen, fondent LastObject avec un objectif clair : chaque accessoire imaginé par la marque devra remplacer au moins 1000 alternatives jetables.

LastSwab, le coton-tige réutilisable plus de mille fois !

En 2019, LastObject lance LastSwab, la nouvelle alternative durable au coton-tige à usage unique. Avec LastSwab, la marque a tenu son pari en développant un coton-tige innovant et réutilisable plus de mille fois.

La grande force de LastSwab, c’est tout simplement qu’il a été conçu pour s’adapter aux habitudes d’usages d’un coton-tige classique. Que ce soit par son aspect ou son efficacité, LastSwab est visuellement identique et s’utilise de la même façon qu’un coton-tige jetable.

Fabriqué à base de matériaux de qualité, flexibles et non toxiques, LastSwab est composé d’une tige en nylon rigide et d’embouts en TPE, et d’un étui 100% biodégradable. C’est un accessoire conçu pour être simple à utiliser et facilement nettoyable avec un peu d’eau et du savon.

LastSwab existe en deux versions, une « basic » dotée d’extrémités bosselées souples pour nettoyer vos oreilles en douceur et une version « beauty » pour appliquer et corriger le maquillage.

LastTissue, un paquet de mouchoirs pour la vie

Après le lancement de LastSwab, la marque danoise s’est de nouveau attelée à la tâche en s’attaquant à un déchet de taille : les mouchoirs à usage unique.

Avec son deuxième produit, LastTissue, la marque frappe encore un grand coup grâce à une nouvelle alternative ingénieuse : la fusion parfaite entre un paquet de mouchoirs classiques et un mouchoir de poche.

LastTissue c’est : un étui biodégradable à la fois flexible, résistant et simple à utiliser, et 6 mouchoirs lavables de haute qualité, respectueux de l’environnement et fabriqués à base de coton bio certifié GOTS qui garantit une culture et récolte éthique et durable.

Ainsi, avec le paquet de mouchoirs LastTissue, vous pourrez remplacer plus de 3000 mouchoirs jetables.

LastRound, l’accessoire qui sauve nos océans

Et ce n’est pas tout. Début 2021, la marque continue sur sa lancée avec LastRound, une nouvelle alternative pratique et totalement durable pour remplacer les disques démaquillants à usage unique.

LastRound permet de réduire la production de coton et ainsi de diminuer l’utilisation d’eau potable pour la production agricole. Les disques démaquillants LastRound sont fabriqués dans l’une des usines les plus écologiques d’Europe. Toute l’eau utilisée dans leur fabrication est recyclée et réutilisée.

Grâce à ses sept disques en coton bio et fibres de bois scandinaves, et son étui fabriqué à base de déchets récupérés sur les plages, vous pourrez réutiliser LastRound plus de 1 750 fois et contribuer à réduire le plastique de nos océans.

Disponibles partout en Belgique

A eux seuls, les 3 produits actuels de la marque permettent de remplacer plus de 5 000 accessoires à usage unique. Alors imaginez l’impact positif que 1 000 voire 10 000 ou encore 1 million de personnes pourraient avoir grâce à LastObject.

Quelle sera la prochaine alternative innovante de LastObject pour cette année ? Ce qui est certain c’est que la marque n’a pas fini de nous surprendre pour nous aider à réduire notre impact environnemental.

Les accessoires LastObject sont disponibles en ligne ou dans vos magasins bio ou zéro déchet préférés dans toute la Belgique ! Voilà quelques boutiques où vous pourrez les retrouver :

En ligne : Sebio, Ecossentials, Kazidomi

Magasins physiques : Sequoia, Bees Coop, OHNE ou trouvez la boutique la plus proche de chez vous.