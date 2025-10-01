Nuki lance le widget CarPlay pour gérer la Smart Lock depuis la voiture

Leader européen des solutions d’accès intelligentes, Nuki est déjà prêt pour utiliser les nouveautés de la dernière mise à jour d’Apple. Avec iOS 26, les utilisateurs peuvent désormais consulter l’état de leur serrure connectée ou de l’Opener Nuki sur l’écran de leur voiture et verrouiller ou déverrouiller sans sortir l’iPhone de la poche.

Le nouveau widget CarPlay de Nuki permet une vérification rapide du statut et un contrôle direct depuis le véhicule. Ces fonctions sont disponibles dès aujourd’hui avec l’application Nuki en version 2025.10.1.

Imaginez : vous êtes en route pour le travail et vous vous demandez soudain si vous avez bien verrouillé la porte dans la précipitation du matin. Ou vous arrivez chez vous après une longue journée avec une seule envie, entrer rapidement. Plus besoin de fouiller dans votre sac pour trouver votre smartphone, ouvrir l’application Nuki et vérifier l’état de votre Smart Lock ou ouvrir la porte de garage contrôlée par le Nuki Opener, tout se fait en un instant depuis l’écran du véhicule. À partir d’aujourd’hui, la technologie Nuki s’invite directement dans la voiture des utilisateurs d’iOS.

Une simplification opportune

« En tant que pionniers des solutions d’accès intelligentes, nous voulons non seulement garder une longueur d’avance avec nos propres innovations, mais aussi saisir les opportunités offertes par d’autres acteurs lorsqu’elles simplifient le quotidien », explique Martin Pansy, Co-fondateur et CEO. Quand Apple a annoncé qu’iOS 26 prendrait en charge des widgets personnalisables pour CarPlay, Jürgen Pansy, Co-fondateur et Chief Innovation Officer, a immédiatement su : « Nous voulons exploiter ces nouvelles possibilités le plus vite possible pour nos utilisateurs. Je suis d’autant plus heureux d’annoncer que, grâce à notre nouveau widget CarPlay, Nuki soit désormais utilisable directement dans la voiture, et ce moins d’un mois après la sortie de la version finale d’iOS 26 ».

Vérifier l’état ouvert ou fermé

Que permet exactement le nouveau widget CarPlay ? Les widgets interactifs Nuki existent depuis avant iOS 26 sur smartphones et montres connectées. Simples et personnalisables mais performants, ils indiquent en temps réel des informations clés et permettent d’exécuter des actions directement sans passer par l’application.

Le nouveau widget Nuki pour les écrans de voiture prend en charge deux fonctions principales : l’affichage de l’état et l’exécution d’actions, non seulement pour la Smart Lock, mais aussi pour le Nuki Opener. Cette solution permet, via l’interphone, d’ouvrir l’entrée principale, y compris des portes de garage.

Depuis l’écran de la voiture, vous pouvez vérifier en un instant si votre porte est verrouillée ou déverrouillée. Si un capteur de porte est connecté, le widget indique en plus si la porte est ouverte ou fermée. Le niveau de batterie est également affiché. Deux actions de verrouillage/déverrouillage peuvent être ajoutées au widget. Un simple geste sur l’écran du véhicule déclenche l’action immédiatement.

Plus rapide, plus pratique et plus sûr

En intégrant le contrôle direct et l’affichage de l’état dans le système multimédia du véhicule, Nuki améliore encore l’expérience utilisateur et simplifie la gestion de l’accès au domicile connecté.

« Je pense à ces moments où je me demande, en conduisant, si ma porte est bien fermée. Désormais, un simple coup d’œil sur l’écran suffit, et je peux garder mon attention sur la route. En voiture, le widget CarPlay rend notre solution d’accès sans clé encore plus rapide, plus pratique et plus sûre », déclare Jürgen Pansy.

Compatible avec plus de 800 modèles de voitures

Le nouveau widget Nuki est disponible pour tous les utilisateurs iOS possédant une Nuki Smart Lock ou un Nuki Opener. Il est accessible avec la dernière version de l’application Nuki 2025.10.1.

Prérequis : iOS 26 et un véhicule compatible CarPlay ; plus de 800 modèles sont actuellement pris en charge. La liste des marques compatibles est disponible via ce lien.

Aussi, n’hésitez pas à consulter nos différents tests des produits Nuki, dont la Smart Lock.